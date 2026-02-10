今年國際商港5年整體規劃總經費446.7億元　貨櫃行銷獎勵6.5億元

▲高雄港第五貨櫃中心完成浚深後，可供1.5萬箱以上貨櫃船彎靠。（圖／港務公司提供）
記者張佩芬／台北報導
港務公司今(10)日在交通部新春記者會提出書面報告，說明今年國際商港5年整體規劃共編列 34 項實質建設計畫，總經費446.7億元，訂下半年奉行政院核定；另將賡續辦理高雄港三、五櫃改建等13項重大工程，共計68.46億元，目標執行率100%，並持續編列6.5億元辦理貨櫃行銷獎勵、綠港減碳及航港產業數位轉型。
觀光部分將赴韓、美、星、馬等參加郵輪展及招商行銷，辦理國際郵輪論壇，行銷台灣郵輪市場；續辦國際客船優惠措施，提供碇泊、旅客服務費優惠，吸引業者布局。
基、高港口導入第4代生物科技辨識自動通關； 辦理蘇澳港第四港渠及各港水岸商業開發業務。
導入AI科技應用，強化數位營運，規劃港口社群系統，促進航港生態系數位轉型；編列6.1 億元辦理智慧港口重要專案，提升營運效能及安全。
完成各港應變中心平台優化，重要資訊主動通報總部戰情中心；辦理數位獎勵，鼓勵航港生態系轉型；辦理生質燃料加注業務招商，及LNG 加注準備工作；港群評估建置儲創能系統，提升商港電網韌性。
環保方面範疇一、二減碳量較基準年(109)減少26.8%，範疇三減碳15萬公噸；推動綠港獎勵，鼓勵綠能、清淨船舶到港及使用岸電；確保關鍵基礎設施營運零中斷，工安零職災，員工留任率 95%以上。
港務公司表示，面對全球經貿局勢挑戰、海運市場結構變動，以及2050淨零排放國際趨勢，港務公司秉持企業化治理與創新思維，以「強港航、興觀光、智管理、達永續」四大主軸，積極推動各項建設及服務，去年度營業收
入達235.3億元，貨物裝卸量達6.9億計費噸，貨櫃裝卸量達1355萬箱(20呎櫃)。
據挪威船級社(DNV)2025 年最新評比，高雄港名列全球第9名，充分展現我國港口在營運效率、數位管理與永續發展上的堅強實力，也凸顯臺灣港口在支持產業發展、強化國際航線連結的關鍵角色。
114年度辦理重大工程經費共計113.11億元，達成率100%，說明如下：
1. 港口貨運相關
(1) 台北港南碼頭區碼頭興建工程(智慧汽車物流)已於114年8月完成S5碼頭，以提供汽車物流業者作業停泊使用，提升港埠營運多元發展。
(2)台中港#29號碼頭整建工程(老舊碼頭整建)本案已於114年9月完成，包含新設岸電、岸水系統及新增繫靠設施等，以達碼頭延壽、結構安全與效能提升。
(3) 高雄港第三及第五貨櫃中心碼頭改建工程(貨櫃碼頭改建)，第三貨櫃中心70號碼頭第一階段已於114年6月交付業者使用，全案工程預計116年完工，完工後可供1.8萬箱貨櫃船靠泊；第五貨櫃中心79號碼頭已於114年9月交付業者使用，全案預計118年完工，完工後可供 2.4萬箱貨櫃船靠泊。
