台股刷3萬3千點新高　國泰世華銀首推新台幣計價結構型商品

▲國泰世華銀首度推出以新台幣計價參與台股之結構型商品。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

人工智慧（AI）科技供應鏈帶動，台股持續走強，今（10）日挑戰3萬3千點大關，每日成交量逼近兆元關卡，活躍交易人數更超過600萬人，國泰世華銀行首推以新台幣計價、連結台股之結構型商品 ，協助專業客戶 打造最符合自己投資策略，同時降低外幣轉換投資的匯率風險，強化投資策略彈性。

國泰世華銀首推新台幣計價連結台股結構型商品，此商品僅限國泰世華銀行專業客戶承作，屬固定配息、非保本之投資產品，以新台幣為投資本金、連結具規模且流動性佳的台股標的，並提供短天期且具彈性的投資設計，客戶可依自身需求，設定低於現價的履約價與對應收益條件，亦可選擇是否納入提前出場機制。國泰世華銀行提醒，此商品雖具較低價格承接股票特性、強化新台幣資金運用與提升投資策略彈性等優勢，仍屬非保本投資，專業客戶須承擔本金損失風險，投資前應審慎評估風險承受度，避免以收益率為單一考量條件。

國泰世華銀觀察，過往市場上的結構型商品多以外幣計價（如美元、澳幣、歐元），並連結國際市場標的，容易受到國際市場環境、匯率波動風險影響，鮮少有以新台幣計價、連結台灣本地標的的選擇。除此之外，對於熱衷台股的投資人而言，過去僅能單純透過買賣股票參與市場，難以依據自身的風險承受度與收益偏好調整投資策略。這次推出的新台幣計價結構型商品，將能填補過往產品缺口，使專業客戶能更有效地運用新台幣資金，精準搭配策略投資台股，深化台股投資布局。