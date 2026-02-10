快訊／台積電收1880元天價　台股暴漲668點刷33072史上新高

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（10日）開高走高，加權指數終場大漲668.35點，以33072.97點作收，漲幅2.06％，成交量6565.05億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲35.09點開出，指數開高走高，盤中最高達33072.97點，最低32439.71點，終場收在33072.97點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲65元來到1880元，漲幅3.58％；鴻海（2317）上漲2.5元至221元；聯發科（2454）上漲15元至1845元；廣達（2382）上漲1元來到285元；長榮（2603）下跌0.5元至186元。

今天漲幅前5名個股為達運光電（8045）上漲7.5元，漲幅10％；增你強（3028）上漲4.2元，漲幅10％；貿聯-KY（3665）上漲125元，漲幅9.96％；聯友金屬-創（7610）上漲24元，漲幅9.96％；環科（2413）上漲3.95元，漲幅9.95％。

跌幅前5名個股則為隴華（2424）下跌3.3元，跌幅9.27％；恩德（1528）下跌2.05元，跌幅8.58％；康霈*（6919）下跌13.5元，跌幅8.28％；晶彩科（3535）下跌9元，跌幅8.07％；錼創科技-KY創（6854）下跌9元，跌幅7.17％。

台股漲幅最高前5名
個股 股價 漲跌 幅度
達運光電（8045） 82.5 ▲7.5 ▲10.0％
增你強（3028） 46.2 ▲4.2 ▲10.0％
貿聯-KY（3665） 1380.0 ▲125.0 ▲9.96％
聯友金屬-創（7610） 265.0 ▲24.0 ▲9.96％
環科（2413） 43.65 ▲3.95 ▲9.95％
台股跌幅最大前5名
個股 股價 漲跌 幅度
隴華（2424） 32.3 ▼3.3 ▼9.27％
恩德（1528） 21.85 ▼2.05 ▼8.58％
康霈*（6919） 149.5 ▼13.5 ▼8.28％
晶彩科（3535） 102.5 ▼9.0 ▼8.07％
錼創科技-KY創（6854） 116.5 ▼9.0 ▼7.17％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

