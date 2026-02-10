快訊／台積電收1880元天價　台股暴漲668點刷33072史上新高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（10日）開高走高，加權指數終場大漲668.35點，以33072.97點作收，漲幅2.06％，成交量6565.05億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲35.09點開出，指數開高走高，盤中最高達33072.97點，最低32439.71點，終場收在33072.97點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲65元來到1880元，漲幅3.58％；鴻海（2317）上漲2.5元至221元；聯發科（2454）上漲15元至1845元；廣達（2382）上漲1元來到285元；長榮（2603）下跌0.5元至186元。
今天漲幅前5名個股為達運光電（8045）上漲7.5元，漲幅10％；增你強（3028）上漲4.2元，漲幅10％；貿聯-KY（3665）上漲125元，漲幅9.96％；聯友金屬-創（7610）上漲24元，漲幅9.96％；環科（2413）上漲3.95元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為隴華（2424）下跌3.3元，跌幅9.27％；恩德（1528）下跌2.05元，跌幅8.58％；康霈*（6919）下跌13.5元，跌幅8.28％；晶彩科（3535）下跌9元，跌幅8.07％；錼創科技-KY創（6854）下跌9元，跌幅7.17％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|達運光電（8045）
|82.5
|▲7.5
|▲10.0％
|增你強（3028）
|46.2
|▲4.2
|▲10.0％
|貿聯-KY（3665）
|1380.0
|▲125.0
|▲9.96％
|聯友金屬-創（7610）
|265.0
|▲24.0
|▲9.96％
|環科（2413）
|43.65
|▲3.95
|▲9.95％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|隴華（2424）
|32.3
|▼3.3
|▼9.27％
|恩德（1528）
|21.85
|▼2.05
|▼8.58％
|康霈*（6919）
|149.5
|▼13.5
|▼8.28％
|晶彩科（3535）
|102.5
|▼9.0
|▼8.07％
|錼創科技-KY創（6854）
|116.5
|▼9.0
|▼7.17％
資料來源：證交所
