台積電最後一盤猛灌6541張「先知」買單　共豪砸近123億

▲台積電收上1880元新高。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（10）台股封關倒數第二個交易，十分巧合，台積電（2330）同步在盤後公布1月營收，而最後一盤灌進6541張大量，股價上漲65元或是漲幅3.58%，收在1880元歷史新高，這筆大單成交金額達122.9億元，市值創下48.75兆元，台積電所公布1月營收沒讓市場失望，首度突破4000億元創下新高。

美國科技股走高，台積電ADR上漲1.88%，收在355.41美元，換算現股為2242.57元，溢價率19.29%。今日反映ADR走高，連續第二天跳空收高，以1845元開出後，就一路震盪走高，最後一盤6541張大量，拉上1880元新高作收，成交張數4萬1682張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而台積電所公布1月營收數字，與股價強勢表現互相呼應，其1月合併營收約4012 億 5,500 萬元，月增加率19.8%，較去年同期增加了36.8%，也是首度越過4000億元。

台積電今日除了1月營收創高，更在集中市場寫下多項歷史，包括：股價飆1880元史上新高，單日上漲65元為史上第3大；在單日市值較前一交易日高出1.69兆元下，台積電總市值站上48.75兆元創新高。