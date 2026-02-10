台積電專利申請10連霸　智慧局點名12家台灣AI專利領先

▲台積電外觀。（圖／記者施怡妏攝）

記者陳瑩欣／台北報導

智慧局今（10）日公布2025年我國專利百大企業名單，其中台積電（2330）持續領跑，與友達（2409）、鴻海（2317）、南亞科（2408）、瑞昱（2379）、台達電（2308）、聯發科（2454）、緯創（3231）、華碩（2357）、慧榮（SIMO-US）、中強（5371）及工研院等12家企業與研究機構為台灣AI專利領先者。經濟部智慧局指出，這些機構多以台灣作為專利布局首站，並進一步拓展全球市場，且同步入榜科睿唯安2026年全球百大創新機構，顯示我國企業在研發創新與國際專利布局上的成果，持續獲得國際肯定。

台積電本國人發明專利申請10連霸

台積電不僅是全球最重要的專業半導體晶圓代工廠，更是AI產業關鍵引擎。智慧局指出，台積電國內外歷年累積專利獲准件數已超過7.8萬件，反映其長期投入先進製程與關鍵技術研發的成果，也讓台積電連續10年穩居台灣本國人發明專利申請件數第一名。

鴻海深化全球專利布局

鴻海近年積極強化專利策略，自2023年起即提供實質資源協助各事業單位，從原本著重技術實際使用地或製造地的申請方式，進一步擴大至全球視野，提前布局具未來推廣與應用潛力的國家市場，並同步在台灣及海外進行專利申請，促進關鍵技術在台灣扎根。

聯發科加碼AI與次世代通訊技術

聯發科為台灣最大IC設計公司，持續投入AI、6G、WiFi 8、智慧裝置及多媒體影像處理等系統單晶片研發，並將研發成果透過專利申請積極布局全球市場，展現其在創新研發與專利經營上的長期深耕，進一步鞏固企業競爭力。

工研院以量足質精經營關鍵專利

工研院長期重視關鍵專利布局，並以量足質精作為專利經營原則，十度蟬聯全球百大創新機構。多年來皆以台灣作為專利第一申請國，作為海外布局基礎，近年更導入市場需求導向策略，透過專利分級、維護管理與市場評估，確保資源集中於具高度運用潛力的核心技術。

成大、台科大學研成果轉化亮眼

學研機構方面，國立成功大學發明專利申請量持續成長，透過完善的專利輔導與評估機制，及早布局具商業潛力的技術，深化關鍵專利，推動產學合作與技術移轉。

台灣科技大學則長期與產業密切合作，聚焦核心關鍵技術應用，申請高附加價值專利並落實商品化。統計顯示，台科大114年度產學合作簽約金額達5億3千餘萬元，智財權收益亦創新高，113年實收金額達1億3千餘萬元。

此外，智慧局為提升專利品質並精進AI相關發明案審查，特別編撰我國AI相關發明案例集，設計6則實務案例，協助申請人了解AI專利審查重點，輔導產業提升說明書撰寫品質，進一步強化全球專利布局能力，並開放各界參考利用。