記憶體晶片短缺引發市場震盪　分析師示警「可能會更糟」

▲▼美光科技 美光 Micron。（圖／路透社）

▲記憶體缺貨，帶動Micron美光、閃迪（SanDisk.），台韓日等記憶體股大漲。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

根據《彭博》報導，過去幾個月儲存晶片價格的持續飆升，導致股市贏家和輸家之間出現巨大分化，投資者看不到任何結束的跡象。

從遊戲機製造商任天堂、大型PC品牌到蘋果的供應商，眾多企業因獲利擔憂而股價暴跌。與此同時，記憶體生產商的股價卻飆升至前所未有的高度。基金經理人和分析師正在評估哪些公司能夠透過鎖定供應、提高產品價格或重新設計以減少記憶體使用量來更好地應對供應緊張的局面。

《彭博》全球消費電子產品製造商指數自9月底以來下跌了12%，而包括三星電子在內的一籃子記憶體製造商的股價則飆升了160%以上。

富達國際基金經理Vivian Pai表示，目前的估值很大程度上反映了這種混亂局面，估計將在1到2個季度內恢復正常。」她補充道：「我們認為行業供應緊張的局面可能會持續下去，」甚至可能持續到今年年底。

記憶體晶片短缺和價格上漲的問題在各公司財報和電話會議中頻繁出現。投資人已經敲響了警鐘。

智慧型手機處理器製造商高通（Qualcomm）上周曾一天下跌超過8%，此前該公司表示，記憶體短缺將限製手機產量。任天堂在東京股市遭遇18個月以來最大跌幅，此前該公司警告稱，記憶體短缺將對利潤率造成壓力。

受晶片價格上漲抑制個人電腦需求前景的影響，瑞士周邊製造商羅技國際公司(Logitech International SA)的股價已從去年11月的高點下跌約30%。從比亞迪到小米等中國電動車和智慧型手機製造商的股價也因擔憂晶片短缺而表現疲軟。

Saxo銀行首席投資策略師 Charu Chanana表示，「本財報季，記憶體價格已從背景話題躍升為頭條新聞。市場普遍認為記憶體價格上漲，供應緊張，這已不再是新消息，因此我認為市場已經消化了這一信息。但現在看來，供應緊張的持續時間似乎開始受到質疑。」

報導稱，對需求和獲利的擔憂正給企業界帶來壓力，而美國超大規模資料中心營運商在人工智慧基礎設施上的巨額支出預計將進一步加劇記憶體晶片短缺，這更令企業雪上加霜。以亞馬遜公司為首的人工智慧基礎設施大規模建設，已將產能從傳統的DRAM轉向高頻寬記憶體。

過去幾個月，DRAM現貨價格飆升超過600%，而智慧型手機和汽車等終端產品的需求仍然疲軟。此外，人工智慧正在催生對NAND快閃記憶體晶片和其他儲存產品的新需求，也推高了這些領域的成本。

因此，記憶體晶片製造商成為科技股中最耀眼的贏家。輝達（NVIDIA）HBM（高頻寬記憶體）的關鍵供應商SK海力士的股價自9月底以來在韓股上漲超過150%。在其他晶片製造商中，日本鎧俠（Kioxia Holdings Corp)和台灣南亞科技（Nanya Technology Corp.）同期股價均上漲約280%，而閃迪（SanDisk Corp.）在紐約的股價更是飆升超過400%。

「從歷史上看，記憶體周期通常持續3-4年，」蘇黎世GAM投資管理公司的基金經理Jian Shi Cortesi表示，並補充說她長期持有記憶體晶片股票。 「當前的周期無論在長度還是規模上都已經超過了以往的周期，而且我們並沒有看到需求勢頭減弱的跡象。」

