ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

阿公連日托夢！　苗栗30歲男拿手尾錢買刮刮樂抱走百萬

▲▼苗栗縣永福投注站。（圖／取自Google map）

▲苗栗縣永福投注站。（圖／取自Google map）

記者陳瑩欣／台北報導

台彩今（10）日公告刮刮樂2000萬超級紅包3則百萬獎開出過程，其中苗栗縣大湖鄉「永福投注站」有彩迷因為阿公過世託夢，拿著手尾錢做公益買1張「2000萬超級紅包」刮刮樂，想不到幸運刮出百萬元大獎。

永福投注站代理人張小姐轉述，這位幸運兒向他表示最近常夢見前陣子甫過世的阿公，總覺得阿公好像有什麼東西要託付給他，但夢境模糊、不太明白；當天聽聞附近的彩券行有刮出百萬大獎，於是在附近也找了一間彩券行想買刮刮樂，但身上現金不夠，只剩阿公留的手尾錢，他經上網查詢得知買彩券可以做公益，於是用手尾錢買了1張「2,000萬超級紅包」，沒想到竟刮出100萬元大獎，他驚喜表示領到獎金後，打算捐部分獎金出去，幫阿公做功德。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅東夜市「暴富」吊飾助攻中百萬

位在宜蘭縣羅東鎮大新里公正路48-1號1樓的「山水彩券行」代理人陳小姐轉述，幸運刮中「2,000萬超級紅包」貳獎100萬元的是兩位到宜蘭羅東觀光的男性遊客，當天兩人先去羅東夜市逛街，玩夾娃娃機夾到金元寶按鈕的「暴富」吊飾，只要按下按鈕就會發出招財的聲光效果，當下兩人覺得十分吉利。

隨後準備搭車返家的路上經過彩券行，決定進店試試手氣，鎖定最熱門的「2,000 萬超級紅包」來刮。兩人分工合作，一人負責刮、另一人不停按招財吊飾按鈕，店裡瞬間充滿灑金幣與恭喜發財的招財音效好不熱鬧，刮到第二張時，伴隨著喜氣音效響起，兩人現場一陣驚呼，原來是刮出100萬元獎金，兩人笑說「暴富」招財小物實在給力！

店貓招攬進店兌獎再加購刮刮樂中百萬

台中市西屯區上安里河南路二段476號1樓的「金鑽石彩券」代理人邱小姐轉述，幸運刮中「2,000萬超級紅包」貳獎100萬元的是一位中年男子，當天這位男子路過店門口時，看見店裡飼養的店貓像是在向他打招呼，覺得跟貓咪特別有緣，便決定走進店裡兌換中獎5,000元的刮刮樂，兌獎後又順手再加碼購入兩張「2,000萬超級紅包」，第一張先是中2,000元，再接著刮下一張竟然驚喜刮中100萬元，當下男子驚訝直呼「貓咪真的招財」，太不可思議！

關鍵字： 標籤:刮刮樂百萬獎金台彩招財公益

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【眼神死】爸爸帶娃一整天「臉被當跑道」超無奈XD

推薦閱讀

台積電最後一盤猛灌6541張「先知」買單　共豪砸近123億

台積電最後一盤猛灌6541張「先知」買單　共豪砸近123億

今（10）日台股封關倒數第二個交易日，十分巧合，台積電（2330）同步在盤後公布1月營收，而最後一盤灌進6541張大量，股價上漲65元或是漲幅3.58%，收在1880元歷史新高，這筆大單成交金額達122.9億元，市值創下48.75兆元，台積電所公布1月營收沒讓市場失望，首度突破4000億元創下新高。

2026-02-10 14:24
快訊／神山就是神！台積電業績爆好　美股夜盤開飆

快訊／神山就是神！台積電業績爆好　美股夜盤開飆

晶圓代工龍頭台積電（2330）1月營收爆炸性成長，反應在美股夜盤股價直衝高至367.31美元，飆漲逾3%。

2026-02-10 13:49
快訊／台積電單月營收首度衝破4000億創新高　月增近2成、年增36.8%

快訊／台積電單月營收首度衝破4000億創新高　月增近2成、年增36.8%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2026 年 1 月營收報告。2026 年 1 月合併營收約為新台幣 4,012 億 5,500 萬元，較上月增加了 19.8%，較去年同期增加了 36.8%。台積電1月營收首破4000億元，在2026年第一個月就繳出創新高的好成績。

2026-02-10 13:40
記憶體晶片短缺引發市場震盪　分析師示警「可能會更糟」

記憶體晶片短缺引發市場震盪　分析師示警「可能會更糟」

根據《彭博》報導，過去幾個月儲存晶片價格的持續飆升，導致股市贏家和輸家之間出現巨大分化，投資者看不到任何結束的跡象。

2026-02-10 14:52
快訊／台積電收1880元天價　台股暴漲668點刷33072史上新高

快訊／台積電收1880元天價　台股暴漲668點刷33072史上新高

台股今（10日）開高走高，加權指數終場大漲668.35點，以33072.97點作收，漲幅2.06％，成交量6565.05億元。

2026-02-10 13:33
快訊／台北101大樓15%股權標售　宏泰集團全拿

快訊／台北101大樓15%股權標售　宏泰集團全拿

中央存保辦理中聯信託標售持有之台北金融大樓公司股權標售結果公告出爐，由呈達投資、宏泰人壽以38.72元，合計得標股數 2.22億多股，約15%股權。

2026-02-10 13:02
獲利題材加持　永豐金、元大金股價同刷新高

獲利題材加持　永豐金、元大金股價同刷新高

金融股1月獲利陸續出爐，永豐金（2890）單月稅後淨利達51.03億元，年增率76%，創下歷史同期的新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）為0.35元，激勵今（10）日股價跳空開高，上攻30.8元，創下歷史新高價位，元大金（2885）挾著台股交投熱絡，增添獲利動能想像空間，股價上攻44.7元新高價位，國泰金（2882）、富邦金（2881）漲幅均逾1%。

2026-02-10 11:38
記憶體就是缺！　黃仁勳與南韓大廠「雞啤會」固樁HBM 4

記憶體就是缺！　黃仁勳與南韓大廠「雞啤會」固樁HBM 4

SK 集團會長崔泰源日前在美國矽谷，與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳進行近三個月來的首次會面，雙方以輕鬆的「炸雞配啤酒（chimaek）」形式交流，但談話內容聚焦於下一代 AI 記憶體布局，尤其是 HBM4 的供應合作。

2026-02-10 11:12
記憶體多空激戰！旺宏力守紅盤　華邦電、力積電翻黑

記憶體多空激戰！旺宏力守紅盤　華邦電、力積電翻黑

美國科技股反彈，帶動今（10）日半導體族群攻勢，旺宏（2337）連續兩天攀高，最高來到95.3元，開盤交易一個半小時，成交量來到18萬多張，居上市成交量最大個股，華邦電（2344）、力積電（6770）股價相關翻黑分居上市第二、三大成交量個股，威剛（3260）、群聯（8299）等指數震盪翻黑。

2026-02-10 10:44
獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

民眾Y小姐在「Threads」上分享近期家人到合庫某分行領錢的不愉快經驗，指媽媽幫重病姊姊領醫藥費遭到行員刁難，甚至冷語說出「等到變遺產就可以領」等字眼，對身心煎熬的家屬二次打擊，Y小姐說：「銀行規定是什麼我們都願意配合」、「行員應該引導民眾如何辦理(這種事)，而不是『建議』顧客讓存款變成遺產。」合庫銀則表示行員溝通未能妥適，深感抱歉，將要求分行檢討並加強人員教育訓練。

2026-02-10 10:30

讀者迴響

熱門新聞

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

即／威力彩30槓　下期狂飆13.5億

台積電最後一盤猛灌6541張「先知」買單　共豪砸近123億

即／威力彩11.5億發財密碼出爐

2026火旺年！　多頭總司令：投資更要慢下來

快訊／神山就是神！台積電業績爆好　美股夜盤開飆

快訊／台北101大樓15%股權標售　宏泰集團全拿

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

快訊／台積電收1880元天價　台股暴漲668點刷33072史上新高

快訊／台股33K來了！封關前1日達陣　台積電飆1875元天價

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台積電創天價！漲35元至1850　台股漲449點衝上32854

穎崴豪撒8億年終獎金！員工最高領50個月

科技股反彈！甲骨文飆近10%　標普那指再收高

記憶體多空激戰！旺宏力守紅盤　華邦電、力積電翻黑

快訊／台積電單月營收首度衝破4000億創新高　月增近2成、年增36.8%

上海商銀系統出包　年關前76家分行、ATM一度領不出錢

永豐「大戶Plus」神卡助攻

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光
桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

桃機10分鐘內3航班喊「Mayday」　向塔台求救對話曝光

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

《世紀血案》寇世勳、李千娜道歉！　導演徐琨華宣布停止後製：我身份就是傷害

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

李千娜一句「沒那麼嚴重」燒爆全網　《世紀血案》為何全面炎上？　揭開出資者神秘背景

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366