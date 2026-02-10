阿公連日托夢！　苗栗30歲男拿手尾錢買刮刮樂抱走百萬

▲苗栗縣永福投注站。（圖／取自Google map）

記者陳瑩欣／台北報導

台彩今（10）日公告刮刮樂2000萬超級紅包3則百萬獎開出過程，其中苗栗縣大湖鄉「永福投注站」有彩迷因為阿公過世託夢，拿著手尾錢做公益買1張「2000萬超級紅包」刮刮樂，想不到幸運刮出百萬元大獎。

永福投注站代理人張小姐轉述，這位幸運兒向他表示最近常夢見前陣子甫過世的阿公，總覺得阿公好像有什麼東西要託付給他，但夢境模糊、不太明白；當天聽聞附近的彩券行有刮出百萬大獎，於是在附近也找了一間彩券行想買刮刮樂，但身上現金不夠，只剩阿公留的手尾錢，他經上網查詢得知買彩券可以做公益，於是用手尾錢買了1張「2,000萬超級紅包」，沒想到竟刮出100萬元大獎，他驚喜表示領到獎金後，打算捐部分獎金出去，幫阿公做功德。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅東夜市「暴富」吊飾助攻中百萬

位在宜蘭縣羅東鎮大新里公正路48-1號1樓的「山水彩券行」代理人陳小姐轉述，幸運刮中「2,000萬超級紅包」貳獎100萬元的是兩位到宜蘭羅東觀光的男性遊客，當天兩人先去羅東夜市逛街，玩夾娃娃機夾到金元寶按鈕的「暴富」吊飾，只要按下按鈕就會發出招財的聲光效果，當下兩人覺得十分吉利。

隨後準備搭車返家的路上經過彩券行，決定進店試試手氣，鎖定最熱門的「2,000 萬超級紅包」來刮。兩人分工合作，一人負責刮、另一人不停按招財吊飾按鈕，店裡瞬間充滿灑金幣與恭喜發財的招財音效好不熱鬧，刮到第二張時，伴隨著喜氣音效響起，兩人現場一陣驚呼，原來是刮出100萬元獎金，兩人笑說「暴富」招財小物實在給力！

店貓招攬進店兌獎再加購刮刮樂中百萬

台中市西屯區上安里河南路二段476號1樓的「金鑽石彩券」代理人邱小姐轉述，幸運刮中「2,000萬超級紅包」貳獎100萬元的是一位中年男子，當天這位男子路過店門口時，看見店裡飼養的店貓像是在向他打招呼，覺得跟貓咪特別有緣，便決定走進店裡兌換中獎5,000元的刮刮樂，兌獎後又順手再加碼購入兩張「2,000萬超級紅包」，第一張先是中2,000元，再接著刮下一張竟然驚喜刮中100萬元，當下男子驚訝直呼「貓咪真的招財」，太不可思議！