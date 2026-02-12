Mag 7不再獨領風騷？00989A大小通吃新亮點！

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲美股開盤示意圖。（圖／路透）

【摩根投信行銷資訊】

近年來，美股在多數時候都由巨型科技股領漲，最具代表性的當然就是「科技七雄（Magnificent 7）」— 蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、輝達、臉書與特斯拉。在人工智慧的推動下，這些股票在過去幾年市值不斷高升，合計已佔標普500指數市值超過35%(資料來源:彭博資訊，2026.1.31)。不過從2025年起，市場風向開始出現變化，Mag 7個股的股價表現也出現明顯分化，因此，投資人不禁開始出現疑問：在2026年，Mag 7能否繼續引領風騷？

Mag 7在2025年以來股價表現分歧
其實，僅靠七檔股票就能左右美股大盤的漲跌，這種情況在美股史上前所未見。儘管Mag 7擁有巨大的媒體影響力，但資本市場始終遵循一個亙古不變的定律，那就是：資金永遠都在追求效率。換言之，誰能提供更高的成長潛力，誰就能吸引市場資金進駐，不論它是否為Mag 7。從這個角度去看，投資人就能理解，為何Mag 7在近一年的股價表現會有這麼大的不同。(見下圖)

摩根投信,Mag 7,主動摩根美國科技00989A,科技股,美股,人工智慧,AI,股市,投資理財,ETF（圖／摩根投信行銷資訊提供）

從上表得知，現在市場資金已不再一味追逐Mag 7等巨型股。原因在於，「科技七雄」雖擁有龐大的市值與吸引力，但由於部分企業的股價基期過高、獲利動能趨緩，因此難以維持過去的高倍數成長。例如亞馬遜在過去一年的股價跌幅達10.65% 、臉書的母公司Meta也下跌7.90% ；但特斯拉卻上漲17.77% ，而輝達與Alphabet這兩支股票，也在善用人工智能的趨勢下續創獲利佳績，並分別創下38.86% 與73.19% 的漲幅。(資料來源:彭博資訊，統計到2026.2.9，以美元計價)。

市場資金已往更優質的中大型股流動
這種現象就表明，只要獲利動能不再，就算身為Mag 7的其中一份子，資金同樣不會青睞，因為資金可以流向其他更有效率的地方，就像是羅素 2000 小型股指數在2026年1月22日創下歷史新高(資料來源:彭博資訊，2026.1.31.)，也代表著受到市場資金的關注。

摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱主動摩根美國科技00989A)基金經理人蓋欣聖表示，AI 題材在未來必然是多點開花，因此投資科技相關的股票，以後也不再只是科技七雄的天下；部分的中、大型股票，甚至還有機會創造比Mag 7更強的獲利動能；因為這些企業的股本遠比巨型股要小、業績成長空間也更大，只要其核心業務能夠能結合AI技術並實現獲利，股價反而具備更大的上漲空間。

主動摩根美國科技00989A(本基金之配息來源可能為收益平準金)經理人蓋欣聖補充，有鑑於Mag 7的市值合計已達標普500指數權重的35.17%(資料來源:彭博資訊，2026.1.31.)，因此大型機構法人與其他專業團隊也會傾向分散配置，才能分散大盤指數過度集中在Mag 7的風險。這一趨勢自然也會進一步推動資金巨型股流向大型股、甚至是中小型股。

00989A深入挖掘美國優質中小型科技股
以主動摩根美國科技00989A截至2026.1.31的持股清單為例，像是新興網路交易平台Robinhood Markets，就是一檔受惠於美股散戶交易量提升，並在近一年創下91%漲幅的大型金融科技股；而屬於資訊安全的CrowdStrike Holdings，也是一檔受惠於AI驅動的威脅偵測與防護技術，並讓股價在近一年上漲11.00%的大型企業。

另外，中、小型股也是有許多活跳跳的企業，例如屬於遊戲類股的Lemonade、新興半導體企業Credo、以及倉儲自動化新星的Symbotic，它們在近一年的股價漲幅分別都有161%、79%與85%，表現都超過了輝達的38.86%。可見，在輝達和台積電的光芒之外，還是有許多中小明星也是正在發光發熱的！（見下表。資料來源：彭博資訊，截至2026.1.31，美元計價）。
表：納入00989A持股內容之個股一覽表

摩根投信,Mag 7,主動摩根美國科技00989A,科技股,美股,人工智慧,AI,股市,投資理財,ETF（圖／摩根投信行銷資訊提供）

▲資料來源：彭博資訊，統計期間為2025.1.31~2026.1.31美元計價，摩根資產管理整理。

獲利動能夠強　才是股價上漲關鍵
主動摩根美國科技（00989A）(本基金之配息來源可能為收益平準金)經理人蓋欣聖表示，為了取得關注度與收視率，媒體把焦點放在巨型股的表現也相當正常，但其他一些業績正準備進入成長期、甚至爆發期的大、中、小型股票*，反而就很容易被媒體忽視；這也間接印證了在投資實務上，主動式管理其實比被動跟隨大盤更重要，畢竟只有透過主動式管理，經理團隊才能找到那些被媒體與大眾忽略、但具備強勁潛力的成長型標的。(*持股市值規模定義:巨型股為1兆美元以上、大型股為1000億到1兆美元、中型股為200億到1000億美元、小型股為200億美元以下。)

蓋欣聖補充，從上表可看出，在主動摩根美國科技00989A(本基金之配息來源可能為收益平準金)的持股內容中，有很多並不是財經媒體時常提及的知名企業，但由於其核心業務皆與AI深度結合，並實現實質的獲利成長預期，因此成為本基金投資之標的，並且很可能有機會變成10年前的輝達。

長期投資　讓時間淬鍊出更多潛力新星
其實，投資老手皆深知，相較於巨型股，中、大型股股本較小，但業績增長潛力因為基期低，所以往往較巨型股更為明顯，再加上法人也有分散權重以降低持股集中風險的需求，因此股價具備更高的增值潛力，更是在投資上能夠創造超額報酬機會的關鍵。若能以定期定額的方式長期投資，隨著時間的推移，現在的「璞玉」也有可能變成未來的「珍寶」！

主動摩根美國科技（00989A）(本基金之配息來源可能為收益平準金)正是基於此策略，所以在股票配置上，不會只侷限在巨型股，更會同步觀察大、中、小型股票的投資潛力，替投資人爭取更多超額報酬的可能性。

摩根資管理提醒，AI雖是當前主流，但隨著應用面的多點擴散，2026年的贏家或許不再只是Mag 7，而是那些與AI深度結合、業績仍在成長曲線上的新興企業。所以對小額投資人來說，定期定額主動摩根美國科技（00989A）(本基金之配息來源可能為收益平準金)，是一種提早掌握美國潛力新星企業、並有機會創造超額報酬的投資方式。

摩根投信,Mag 7,主動摩根美國科技00989A,科技股,美股,人工智慧,AI,股市,投資理財,ETF（圖／摩根投信行銷資訊提供）

【摩根投信 獨立經營管理】「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，本公司及銷售機構均備有公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。本基金上市日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金自成立日起至上市日 ( 不含當日 ) 前，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所 ( 以下簡稱「臺灣證交所」) 有關規定辦理。投資人於本基金成立日 ( 不含當日 ) 前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購之投資人需自行承擔本基金成立日起至上市日止期間，基金淨資產價格波動所產生折／溢價之風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於本基金每營業日結算所得之淨值，例如因為投資人買賣供需等波動變化而造成折／溢價之交易風險。本基金自成立日起，即得依據本基金投資策略主動進行投資佈局，本基金投資組合成分價格波動將會影響本基金淨值表現。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本基金為主動式交易所交易基金，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行基金投資。境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券，僅限掛牌上市之有價證券，且除了取得主管機關特別核准外，境外基金不得超過淨資產價值之20%，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢基金配息及淨值組成項目。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)可分配收益來源為投資所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金扣除本基金應負擔之費用，另得於已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用後為正數，且本基金於收益評價日之每受益權單位價值須高於發行價格，且每受益權單位價值減去當次單位可分配收益之餘額不低於發行價格時，得納入分配。本基金每季依公開說明書所載時點進行收益評價，本公司得依收益情況自行決定每季分配之金額或不分配，故分配之金額並非一定相同。當基金實際配息率低於參考配息率(如有)，且因一段期間內淨申購單位數增加達本公司所訂之一定百分比而有稀釋配息率之虞時，始得動用收益平準金進行分配。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。本公司自當盡力提供正確的資訊，但文中之數據、預測或意見可能有脫漏、錯誤或因環境變化而有變更，本公司與其關係企業及各該董事、監察人、受僱人，對此不負任何法律責任。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料引為投資之唯一依據。在適用法律允許的範圍內，本公司可進行電話錄音及監測電子通訊，以履行本公司的法律和監管義務以及遵守內部政策。本公司將根據我們的隱私權政策（https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/privacy-statement/）收集、儲存及處理個人資料。摩根網站為摩根資產管理在台灣之入口網站：國內、境外基金交易服務由摩根投信提供。本網站內容之所有權利為摩根資產管理集團所有，任何人未經同意，不得為任何重製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為，並不得將網站全部或部分內容轉載於任何形式媒體。
摩根證券投資信託股份有限公司 109金管投信新字第002號 統一編號：86385124 地址：台北市信義區松智路1號20樓 電話：02-8726-8686 (臨櫃服務請事先洽詢：0800-045-333)

讀者迴響

熱門新聞

熱門快報

