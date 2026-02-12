Mag 7不再獨領風騷？00989A大小通吃新亮點！

▲美股開盤示意圖。（圖／路透）

近年來，美股在多數時候都由巨型科技股領漲，最具代表性的當然就是「科技七雄（Magnificent 7）」— 蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、輝達、臉書與特斯拉。在人工智慧的推動下，這些股票在過去幾年市值不斷高升，合計已佔標普500指數市值超過35%(資料來源:彭博資訊，2026.1.31)。不過從2025年起，市場風向開始出現變化，Mag 7個股的股價表現也出現明顯分化，因此，投資人不禁開始出現疑問：在2026年，Mag 7能否繼續引領風騷？

Mag 7在2025年以來股價表現分歧

其實，僅靠七檔股票就能左右美股大盤的漲跌，這種情況在美股史上前所未見。儘管Mag 7擁有巨大的媒體影響力，但資本市場始終遵循一個亙古不變的定律，那就是： 資金永遠都在追求效率 。換言之， 誰能提供更高的成長潛力，誰就能吸引市場資金進駐 ，不論它是否為Mag 7。從這個角度去看，投資人就能理解，為何Mag 7在近一年的股價表現會有這麼大的不同。(見下圖)

從上表得知，現在市場資金已不再一味追逐Mag 7等巨型股。原因在於，「科技七雄」雖擁有龐大的市值與吸引力，但由於部分企業的股價基期過高、獲利動能趨緩，因此難以維持過去的高倍數成長。例如亞馬遜在過去一年的股價跌幅達10.65% 、臉書的母公司Meta也下跌7.90% ；但特斯拉卻上漲17.77% ，而輝達與Alphabet這兩支股票，也在善用人工智能的趨勢下續創獲利佳績，並分別創下38.86% 與73.19% 的漲幅。(資料來源:彭博資訊，統計到2026.2.9，以美元計價)。

市場資金已往更優質的中大型股流動

這種現象就表明，只要獲利動能不再，就算身為Mag 7的其中一份子，資金同樣不會青睞，因為資金可以流向其他更有效率的地方，就像是羅素 2000 小型股指數在2026年1月22日創下歷史新高(資料來源:彭博資訊，2026.1.31.)，也代表著受到市場資金的關注。

摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱主動摩根美國科技00989A)基金經理人蓋欣聖表示，AI 題材在未來必然是多點開花，因此投資科技相關的股票，以後也不再只是科技七雄的天下；部分的中、大型股票，甚至還有機會創造比Mag 7更強的獲利動能；因為這些企業的股本遠比巨型股要小、業績成長空間也更大，只要其核心業務能夠能結合AI技術並實現獲利，股價反而具備更大的上漲空間。

主動摩根美國科技00989A(本基金之配息來源可能為收益平準金)經理人蓋欣聖補充，有鑑於Mag 7的市值合計已達標普500指數權重的35.17%(資料來源:彭博資訊，2026.1.31.)，因此大型機構法人與其他專業團隊也會傾向分散配置，才能分散大盤指數過度集中在Mag 7的風險。這一趨勢自然也會進一步推動資金巨型股流向大型股、甚至是中小型股。

00989A深入挖掘美國優質中小型科技股

以主動摩根美國科技00989A截至2026.1.31的持股清單為例，像是新興網路交易平台Robinhood Markets，就是一檔受惠於美股散戶交易量提升，並在近一年創下91%漲幅的大型金融科技股；而屬於資訊安全的CrowdStrike Holdings，也是一檔受惠於AI驅動的威脅偵測與防護技術，並讓股價在近一年上漲11.00%的大型企業。

另外，中、小型股也是有許多活跳跳的企業，例如屬於遊戲類股的Lemonade、新興半導體企業Credo、以及倉儲自動化新星的Symbotic，它們在近一年的股價漲幅分別都有161%、79%與85%，表現都超過了輝達的38.86%。可見，在輝達和台積電的光芒之外，還是有許多中小明星也是正在發光發熱的！（見下表。資料來源：彭博資訊，截至2026.1.31，美元計價）。

表：納入00989A持股內容之個股一覽表

▲資料來源：彭博資訊，統計期間為2025.1.31~2026.1.31美元計價，摩根資產管理整理。

獲利動能夠強 才是股價上漲關鍵

主動摩根美國科技（00989A）(本基金之配息來源可能為收益平準金)經理人蓋欣聖表示，為了取得關注度與收視率，媒體把焦點放在巨型股的表現也相當正常，但其他一些業績正準備進入成長期、甚至爆發期的大、中、小型股票*，反而就很容易被媒體忽視；這也間接印證了在投資實務上，主動式管理其實比被動跟隨大盤更重要，畢竟只有透過主動式管理，經理團隊才能找到那些被媒體與大眾忽略、但具備強勁潛力的成長型標的。(*持股市值規模定義:巨型股為1兆美元以上、大型股為1000億到1兆美元、中型股為200億到1000億美元、小型股為200億美元以下。)

蓋欣聖補充，從上表可看出，在主動摩根美國科技00989A(本基金之配息來源可能為收益平準金)的持股內容中，有很多並不是財經媒體時常提及的知名企業，但由於其核心業務皆與AI深度結合，並實現實質的獲利成長預期，因此成為本基金投資之標的，並且很可能有機會變成10年前的輝達。

長期投資 讓時間淬鍊出更多潛力新星

其實，投資老手皆深知，相較於巨型股，中、大型股股本較小，但業績增長潛力因為基期低，所以往往較巨型股更為明顯，再加上法人也有分散權重以降低持股集中風險的需求，因此股價具備更高的增值潛力，更是在投資上能夠創造超額報酬機會的關鍵。若能以定期定額的方式長期投資，隨著時間的推移，現在的「璞玉」也有可能變成未來的「珍寶」！

主動摩根美國科技（00989A）(本基金之配息來源可能為收益平準金)正是基於此策略，所以在股票配置上，不會只侷限在巨型股，更會同步觀察大、中、小型股票的投資潛力，替投資人爭取更多超額報酬的可能性。

摩根資管理提醒，AI雖是當前主流，但隨著應用面的多點擴散，2026年的贏家或許不再只是Mag 7，而是那些與AI深度結合、業績仍在成長曲線上的新興企業。所以對小額投資人來說，定期定額主動摩根美國科技（00989A）(本基金之配息來源可能為收益平準金)，是一種提早掌握美國潛力新星企業、並有機會創造超額報酬的投資方式。

