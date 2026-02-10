ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

記者陳瑩欣、周亭瑋／台北報導

合庫銀旗下分行爆出臨櫃銀行員刁難存戶領醫藥費救命錢，甚至以「不是本人來領就變遺產」等言語譏諷往來民眾，當事人陳媽媽今（10）向《ETtoday》泣訴：「我那天從銀行騎車回到家，沿路一直哭，家裡就是沒錢了，銀行裡面的存款為什麼不能救命？」她還原當天現場狀況，並質疑合庫銀刻意刁難。

對此合庫銀稍早向《ETtoday》表示，旗下行員與客戶溝通未能妥適理解客戶需求，造成客戶感受不佳，深感抱歉，將要求分行切實檢討並加強人員教育訓練，以提高客戶服務品質。

由於合庫銀指出清查涉爭議分行，沒有行員承認有說出類似字眼，而被指責的行員現在不敢上班，形成二次傷害，希望各界不要再誤傳。

對此陳媽媽氣憤說：「我女兒很嚴重，我沒有心情說這種無聊的謊話！他叫我不能給失言行員二次傷害，誰能撫平我的傷害？」陳媽媽指出，小孩住院救治，被醫院發出病危通知已很揪心，那裡知道跑個銀行還要被刁難。

為了符合銀行規定，陳媽媽特意在星期一打電話問合庫銀客服，有一張票存進去不知是否有成功，但存摺顯示都是零，客服查過發現錢有入帳，研判可能是太久沒刷本子被鎖，建議到鄰近合庫分行，帶女兒的雙證件、印章、自己的證件去臨櫃洽辦存摺解鎖和提款，想不到竟遭遇難堪。

陳媽媽說：「我書沒有讀很多，他的名牌中間的字我不會念，但我確定他坐5號櫃檯、姓盧！」她回憶，那天這位行員旁邊的人還在慶賀有人升職讓民眾等，輪到她的案子辦到一半，一個女生拿一張紙先插入，「他把我的案子擱置，再key別人的單，處理完以後才說解碼不行，一定要本人。」

心急的陳媽媽立刻反應，「醫生說人在醫院很嚴重，有可能會猝死，我哭著說有沒有辦法幫幫我。」對方依然冷回「就要她本人」、「本人沒有來最後就變遺產！」而對於合庫銀質疑臨櫃往來戶可能認錯人，陳媽媽也說：「你去調監視器看，我為什麼來空空、去空空！」

為了順利提款，陳媽媽忍淚帶著病危女兒去銀行，陳媽媽說：「我知道她不行，我不敢用輪椅推，叫計程車多等我們，花了超過300多元，就為了領一個錢。」

陳媽媽表示，自己每天早上10點半去醫院會客，銀行打來一次孫子接過找不到人，就沒再打了。看護一天就是要2600元、醫院一天消化就要3600元了，家裡是需要錢急用，想不到被羞辱。

►獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

關鍵字： 合庫銀提款爭議醫藥費客戶服務銀行糾紛

Cardi B跟機器人貼身熱舞　結果兩個一起大跌倒XD

