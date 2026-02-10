台積電董事會決議配息6元、資本支出449億美元　通過8項人事案

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日召開董事會，通過2025年營業報告書及財務報表，全年合併營收約新台幣3兆8,090億元，稅後淨利約1兆7,178億元，每股盈餘（EPS）66.25元；董事會並核准配發2025年第四季每股現金股利6元，與前一季相同，同時拍板逾449億美元資本支出計畫，並通過多項人事擢升案。

台積電召開董事會，會中重要決議如下：

一、 核准 2025 年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為 3 兆 8,090 億 5,400萬元，稅後淨利約為 1 兆 7,178 億 8,300 萬元，每股盈餘為 66.25 元。

二、 核准配發 2025 年第四季之每股現金股利6元，其普通股配息基準日訂定為 2026 年 6月 17 日，除息交易日則為 2026 年 6 月 11 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2026 年 6 月 13 日起至 6 月 17 日止，停止普通股股票過戶，並於 2026 年 7 月 9 日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為 2026 年 6 月 11 日。

三、 核准 2025 年員工業績奬金與酬勞（分紅）總計約 2,061 億 4,592 萬元，其中員工業績奬金約 1,030 億 7,296 萬元已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約 1,030億 7,296 萬元將於今年七月發放。

四、 為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金 449 億 6,200 萬元，內容包括：1. 建置及升級先進製程產能；2. 建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務設施工程。

五、 核准於不超過 300 億美元額度內增資本公司百分之百持股之子公司 TSMC Global，以降低外匯避險成本。

六、 核准於不高於600 億元額度內於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應公司產能擴充或綠色相關支出資金需求。

七、 核准召集 2026 年股東常會，並訂於 6 月 4 日上午九時假新竹喜來登大飯店舉行。

八、 核准以下人事擢升案：

1. 擢升本公司營運組織晶圓廠營運一副總經理王英郎博士為資深副總經理

2. 擢升本公司營運組織先進技術暨光罩工程副總經理張宗生博士為資深副總經理

3. 擢升本公司研究發展組織平台研發副總經理吳顯揚博士為資深副總經理

4. 擢升本公司研究發展組織平台研發副總經理葉主輝博士為資深副總經理

5. 擢升本公司資材管理組織資深處長黃遠國先生為副總經理

6. 擢升本公司營運組織十二 B 廠資深廠長田博仁先生為副總經理

7. 擢升本公司研究發展組織 10 埃米平台技術資深處長林學仕先生為副總經理

8. 擢升本公司業務開發組織先進技術業務開發資深處長袁立本博士為副總經理。

