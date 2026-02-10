2檔上櫃飆股「抓去關」！　明起處置到3／6

▲台股、示意圖。（圖／記者李毓康攝）
記者陳瑩欣／台北報導
電腦周邊股青雲（5386）與AI伺服器滑軌廠南俊國際（6584）遭櫃買中心公告從明（11日）起至3月6日列為處置交易，2檔都是每5分鐘撮合一次。
青雲今（10日）股價以上漲10.5元或7.81%、145元作收；2月以來漲幅達5成。
南俊國際今日以上漲30.5元或8.09%、407.5元作收；2月以 上漲近4成。
▲台股、示意圖。（圖／記者李毓康攝）
記者陳瑩欣／台北報導
電腦周邊股青雲（5386）與AI伺服器滑軌廠南俊國際（6584）遭櫃買中心公告從明（11日）起至3月6日列為處置交易，2檔都是每5分鐘撮合一次。
青雲今（10日）股價以上漲10.5元或7.81%、145元作收；2月以來漲幅達5成。
南俊國際今日以上漲30.5元或8.09%、407.5元作收；2月以 上漲近4成。
關鍵字： 台股 ﹑ 青雲 ﹑ 南俊國際 ﹑ 處置交易 ﹑ 股價漲幅
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※
晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日召開董事會，通過2025年營業報告書及財務報表，全年合併營收約新台幣3兆8,090億元，稅後淨利約1兆7,178億元，每股盈餘（EPS）66.25元；董事會並核准配發2025年第四季每股現金股利6元，與前一季相同，同時拍板逾449億美元資本支出計畫，並通過多項人事擢升案。
2026-02-10 17:43
今（10）日台股封關倒數第二個交易日，十分巧合，台積電（2330）同步在盤後公布1月營收，而最後一盤灌進6541張大量，股價上漲65元或是漲幅3.58%，收在1880元歷史新高，這筆大單成交金額達122.9億元，市值創下48.75兆元，台積電所公布1月營收沒讓市場失望，首度突破4000億元創下新高。
2026-02-10 14:24
晶圓代工龍頭台積電（2330）1月營收爆炸性成長，反應在美股夜盤股價直衝高至367.31美元，飆漲逾3%。
2026-02-10 13:49
晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2026 年 1 月營收報告。2026 年 1 月合併營收約為新台幣 4,012 億 5,500 萬元，較上月增加了 19.8%，較去年同期增加了 36.8%。台積電1月營收首破4000億元，在2026年第一個月就繳出創新高的好成績。
2026-02-10 13:40
美國科技股走高，今（10）日台積電（2330）開高走高，衝破3萬3千點大關，上漲668.35點創下史上第八大漲點，三大法人同步站在買方，合計買超630.14億元，外資單日大舉買超557億元，連續兩天買超。
2026-02-10 16:12
美銀（BofA）大幅調高台灣今年國內生產毛額（GDP）成長率預測，由先前的4.5%上修至8.0%。
2026-02-10 15:49
根據《彭博》報導，過去幾個月儲存晶片價格的持續飆升，導致股市贏家和輸家之間出現巨大分化，投資者看不到任何結束的跡象。
2026-02-10 14:52
台股今（10日）開高走高，加權指數終場大漲668.35點，以33072.97點作收，漲幅2.06％，成交量6565.05億元。
2026-02-10 13:33
中央存保辦理中聯信託標售持有之台北金融大樓公司股權標售結果公告出爐，由呈達投資、宏泰人壽以38.72元，合計得標股數 2.22億多股，約15%股權。
2026-02-10 13:02
金融股1月獲利陸續出爐，永豐金（2890）單月稅後淨利達51.03億元，年增率76%，創下歷史同期的新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）為0.35元，激勵今（10）日股價跳空開高，上攻30.8元，創下歷史新高價位，元大金（2885）挾著台股交投熱絡，增添獲利動能想像空間，股價上攻44.7元新高價位，國泰金（2882）、富邦金（2881）漲幅均逾1%。
2026-02-10 11:38
讀者迴響