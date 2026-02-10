ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

2檔上櫃飆股「抓去關」！　明起處置到3／6

▲台股、示意圖。（圖／記者李毓康攝）

▲台股、示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

電腦周邊股青雲（5386）與AI伺服器滑軌廠南俊國際（6584）遭櫃買中心公告從明（11日）起至3月6日列為處置交易，2檔都是每5分鐘撮合一次。

青雲今（10日）股價以上漲10.5元或7.81%、145元作收；2月以來漲幅達5成。

南俊國際今日以上漲30.5元或8.09%、407.5元作收；2月以 上漲近4成。

關鍵字： 台股青雲南俊國際處置交易股價漲幅

