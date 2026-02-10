2檔上櫃飆股「抓去關」！　明起處置到3／6

台積電董事會決議配息6元、資本支出449億美元 通過8項人事案

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日召開董事會，通過2025年營業報告書及財務報表，全年合併營收約新台幣3兆8,090億元，稅後淨利約1兆7,178億元，每股盈餘（EPS）66.25元；董事會並核准配發2025年第四季每股現金股利6元，與前一季相同，同時拍板逾449億美元資本支出計畫，並通過多項人事擢升案。

台積電最後一盤猛灌6541張「先知」買單 共豪砸近123億

今（10）日台股封關倒數第二個交易日，十分巧合，台積電（2330）同步在盤後公布1月營收，而最後一盤灌進6541張大量，股價上漲65元或是漲幅3.58%，收在1880元歷史新高，這筆大單成交金額達122.9億元，市值創下48.75兆元，台積電所公布1月營收沒讓市場失望，首度突破4000億元創下新高。

快訊／神山就是神！台積電業績爆好 美股夜盤開飆

晶圓代工龍頭台積電（2330）1月營收爆炸性成長，反應在美股夜盤股價直衝高至367.31美元，飆漲逾3%。

快訊／台積電單月營收首度衝破4000億創新高 月增近2成、年增36.8%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2026 年 1 月營收報告。2026 年 1 月合併營收約為新台幣 4,012 億 5,500 萬元，較上月增加了 19.8%，較去年同期增加了 36.8%。台積電1月營收首破4000億元，在2026年第一個月就繳出創新高的好成績。

台股大漲668點創第八大漲點 三大法人同步敲進630億元

美國科技股走高，今（10）日台積電（2330）開高走高，衝破3萬3千點大關，上漲668.35點創下史上第八大漲點，三大法人同步站在買方，合計買超630.14億元，外資單日大舉買超557億元，連續兩天買超。

AI需求強推！ 美銀「翻倍」調高台灣今年GDP至8%

美銀（BofA）大幅調高台灣今年國內生產毛額（GDP）成長率預測，由先前的4.5%上修至8.0%。

記憶體晶片短缺引發市場震盪 分析師示警「可能會更糟」

根據《彭博》報導，過去幾個月儲存晶片價格的持續飆升，導致股市贏家和輸家之間出現巨大分化，投資者看不到任何結束的跡象。

快訊／台積電收1880元天價 台股暴漲668點刷33072史上新高

台股今（10日）開高走高，加權指數終場大漲668.35點，以33072.97點作收，漲幅2.06％，成交量6565.05億元。

快訊／台北101大樓15%股權標售 宏泰集團全拿

中央存保辦理中聯信託標售持有之台北金融大樓公司股權標售結果公告出爐，由呈達投資、宏泰人壽以38.72元，合計得標股數 2.22億多股，約15%股權。

獲利題材加持 永豐金、元大金股價同刷新高

金融股1月獲利陸續出爐，永豐金（2890）單月稅後淨利達51.03億元，年增率76%，創下歷史同期的新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）為0.35元，激勵今（10）日股價跳空開高，上攻30.8元，創下歷史新高價位，元大金（2885）挾著台股交投熱絡，增添獲利動能想像空間，股價上攻44.7元新高價位，國泰金（2882）、富邦金（2881）漲幅均逾1%。