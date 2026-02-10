大車隊1月營收年增1.11%　跨年代駕較平日增四成、尾牙增三成

▲55688代駕跨年訂單數較平日增四成、尾牙增三成。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導



大車隊(2640)1月份合併營收為2.86億元，年增1.11%，計程車媒合服務持續主要業務成長動能，年增近5%。其中55688代駕與55688即時快遞兩大事業群表現亮眼，反映出消費者對於集團即時、專業服務的高度依賴。

受惠於跨年派對與各大企業尾牙季來臨，代駕服務需求持續攀升，55688代駕最新數據顯示，跨年期間任務訂單數較去年同期成長40%，而近期正如火如荼進行的尾牙旺季亦有30%的增長。

大車隊表示，這波成長主要受到企業尾牙場次增加且規模擴大，再加上民眾「酒後不開車」意識大幅提升，帶動代駕服務從非預期需求轉變為派對標配。55688代駕擁有超過2000專業專業駕手，持續以「回家的路，由我守護」的核心理念，成為民眾酒後安心返家的首選。

農曆年前夕，同時進入民眾與企業送禮需求高峰，55688即時快遞憑藉強大的物流調度能力與配送速度，在1月份展現強勁成長動能，訂單量與去年同期相比大幅成長達260%。

此成長數據反映出年節送禮模式的轉變，消費者不再僅依賴傳統快遞，更傾向選擇「當日即時達」以確保禮品新鮮度與心意即時送達。

55688集團也持續升級AI科技與優化系統應用，攜手Google合作於55688 APP正式導入Google圖資，擴充地點與路線相關資料量，用戶乘車前「能更順利搜尋到上車地點」及「更精準掌握行程時間與費用」，駕駛端也能更快速理解接送點位，大幅提升叫車體驗，進一步提升整體搭乘的安心感與穩定性。

面對即將到來的WBC世界棒球經典賽，55688集團秉持「一直都在、無處不載」的核心理念也不缺席，55688機場接送推出應援活動，提供球迷往返機場的專業接送服務，並祭出史上最大優惠、專屬折扣碼與搭車金回饋，讓熱血球迷能帶著便利與安心出發為中華隊加油，這不僅是企業對運動賽事的參與，更是對台灣球迷熱情的共感與應援，一起「TEAM TAIWAN」。