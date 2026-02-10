國籍航空1月營收出爐　長榮、華航都寫歷年同期次高

▲長榮航空。（圖／長榮航空提供）

記者高兆麟／台北報導

國內航空公司陸續公布2026年1月營收，長榮航空（2618）單月合併營收逼近200億元、華航（2610）寫下歷年同期次高，星宇（2646）與台灣虎航（6757）客運動能亦持續升溫，顯示寒假、跨年與農曆年前旅遊需求支撐下，航空客運維持高檔表現，貨運則受AI、半導體與電商出貨帶動，整體營運動能穩健。

長榮航空1月合併營收199.26億元，其中客運營收131.88億元、貨運營收43.88億元，客運及合併營收皆為歷年1月次高。公司指出，1月上旬仍為歐美長線傳統旺季，受惠聖誕假期返程與美國消費性電子展帶動商務與參展旅客需求，歐美航線票價與載客率維持高檔，東北亞及東南亞多數熱門航點載客率亦達9成以上，整體訂位動能強勁，預期2月春節假期將再迎旅遊高峰。貨運方面，1月中旬起隨工廠復工，AI伺服器、半導體、電商及生鮮貨源出貨穩定，整體營收表現持穩。

華航集團1月合併營收177.99億元，寫下歷年同期次高，其中客運營收108.28億元，受跨年與寒假效應帶動，東京、首爾、曼谷、清邁及紐澳等航線載客率皆達9成以上。貨運部分，1月貨運收入53.73億元，年增1.81%，公司表示，農曆春節後AI相關產品、半導體及網通設備空運需求持續增溫，整體貨運趨勢向上。

星宇航空1月總營收42.15億元，其中客運營收34.30億元，月增4%，寒假及農曆年前旅遊需求暢旺，帶動客運表現持續升溫；貨運營收3.95億元，年增35%，電子零組件及AI伺服器相關產品出貨穩定。公司並指出，首架A350-1000已於1月抵台，預計2月正式投入營運，後續將持續擴充機隊，推動北美與歐洲長程航線布局。

台灣虎航1月自結營收16.59億元，創歷史次高，年減約1.9%，主要因去年同期適逢寒假與農曆春節9天連假，票價基期較高所致；不過1月班次年增15.2%，平均載客率維持9成以上。公司看好農曆年前東北亞賞雪、寒假、228連假及WBC棒球經典賽帶動效益，第一季營運表現可望續強。