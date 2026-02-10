上海商銀ATM大當機　金管會：2/26前提報告

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

今（10）日上海商銀全台ATM大當機，導致民眾無法提領操作，金管會銀行局主秘周正山表示，此次事件主要是「不斷電系統組件」的損害有關，經過修復，已在上午10時50分之後，恢復正常，由於只剩三個營業日就要進入春節假期，按規定重大偶發事件調查報告，必須在事件發生後七個營業日送出，以此推估，上海商銀此次ATM當機報告，必須在2月26日前送到金管會。

周正山說明，上海商銀在上午8時左右在銀行營業之前，就發現ATM無法連線狀況，經過了解，是不斷電系統損害，無法在9時營業時間之前解決問題，上海商銀在全台的270台ATM提款都無法運作，並在9時13分已向金管會通報重大偶發事件，直至9點半才恢復電力，在10點半先確認行內資料的傳輸正常；接著到10時50分，跨行運作也恢復正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周正山說，此次上海商銀ATM當機，目前尚未出現有客訴、相關資料遺失的通報，依重大偶發事件通報規定，相關報告必須在事件發生次個營業日起算，七日內提交，由於農曆年前只剩三個營業日，因此提交時間點可能會在農曆年之後，銀行局也將要求上海商銀在ATM、網銀、信用卡、行動銀行等都要能順利運行，同時也發函銀行公會，特別提醒全體銀行要在年節前的高峰期，確保作業順暢，有問題發生時，要有緊急應變措施。

