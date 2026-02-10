新興1月營收年增24%、月減19%　出售1艘VLCC貢獻EPS1.73元

▲新興航運出售一艘超大型油輪，貢獻稅前EPS1.73元。（圖／新興提供）

記者張佩芬／台北報導

新興航運(2605)今(10)日公告1月合併營收3.98億元，月減19.19%，年增24.38%；公司在1月底出售一艘超大型油輪(VLCC)，獲利3217萬美元，約新台幣10.15億元，預計3月底或4月初入帳，約可貢獻稅前EPS1.73元。

公司說明，1月整體營收較去年12月低落，主要是因VLCC運價有下降，且月內有兩艘船承接按程租船(VC)運務，收入將遞延至下月認列所致。面對外部環境之不確定性，公司將審慎因應，持續優化船隊運用與營運管理，以維持營運穩定並伺機掌握市場機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次出售的VLCC「高登輪」船齡15年，售價7840萬美元，公司高階表示，賣船所得資金將用來洽購現成船，但不一定是買油輪，目前還在研究。

目前VLCC運價有回落，日租在7,5到8.8萬美元之間，公司兩艘參加的聯營池(POOL)本月日租約7.6萬美元，另一艘長租船日租約5.7萬美元，平均日租約7.04萬美元，較去年12月減少1.16萬美元，但仍遠高於成本價2.45萬美元。

公司估計今年散裝船運部分營收獲利會增加，油輪部分全年均價估與去年相當，但因售出1艘VLCC會讓第二季開始營收降低，獲利部分因為賣船利益高，EPS會往上加。

新興航運目前自有及控制船隊涵蓋4艘巴拿馬系列卡薩姆型船、7艘海岬型船、1艘超大型礦砂船與3艘超大型油輪，總載重噸位約280萬噸。

新興表示公司以穩健經營及高效營運管理著稱，長期與全球頂尖礦商、能源公司及貿易商合作，致力於提供穩定、可靠且具競爭力的海運服務。公司未來將持續推動船隊優化與低碳轉型，強化企業永續發展與全球市場競爭力。