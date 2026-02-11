ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

裕民1月營收年增6.66%、月減8.14%　Q2投資的LNG運輸船添獲利

▲裕民航運有23艘巴拿馬型船，估計會是今年第四季獲利的最大支撐。（圖／翻攝自裕民官網）

▲裕民海岬型船運力超過公司總運力三分之二，而該型船今年最被看好。（圖／取自自裕民官網）

記者張佩芬／台北報導

裕民航運(2606)1月營收12.87億元，年增6.66%、月減8.14%。該公司今年沒有新船交船，但是與日本川崎汽船(K LINE)各半持股的合資公司，首艘液化天然氣(LNG)運輸船將在今年第二季交船，船隻已簽有長約，毛利率上看四成，將為公司增添營收獲利，另公司運力超過三分之二是今年最看好的海岬型船，會讓獲利明顯拉高。

裕民現有船隊有22艘是海岬型船、巴拿馬系列卡薩姆型船有14艘，超輕便型船有8艘，以運力來看，約三分之二是海岬型船，海岬型船載重噸是巴拿馬型倍數以上，而今年海岬型船新造船少，長航程貨源多，最被看好。

裕民去年1月10日公布攜手日本川崎汽船株式會社，共同拓展液化天然氣(LNG)運輸市場，共同投資裝運量17.4萬立方公尺的液化天然氣運輸船，委託韓國三星重工承造，採用了最新的節能環保技術與雙燃料引擎，除先進流線船體設計外，另配備降低摩擦阻力的船底空氣潤滑系統，能有效提高能源效益及降低碳排放，節省營運成本並貫徹裕民航運堅持的節能環保理念。

這艘船已經簽下長期運約，但因雙方簽有保密協定，裕民表示不方便透露長約約期與毛利率，但一般長約估計都是近四成毛利率。而裕民透過這項合作，首次參與液化天然氣運輸船的經營，也展現對綠色航運及淨零轉型的堅定承諾。

雙方稍早表示，將長期投入全球的液化天然氣運輸業務，也將專注於探索更多長期穩健的合作機會，進一步提升雙方公司運營效率與財務績效。

