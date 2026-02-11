台灣大車隊「二代千金」曝光！　50億銀彈併車隊

▲台灣大車隊執行長林念臻日前接受本刊專訪，暢談今年營運方向與期待。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣叫車平台競爭激烈，不僅有Uber、Bolt強龍壓境，還有和泰、裕隆等本土大集團殺入，讓身為國內市占率最高的小黃車隊—台灣大車隊備感壓力。而這幾年，為小黃老字號品牌台灣大車隊操刀注入新元素的主導者，正是身為二代的台灣大車隊執行長林念臻，近日她接受本刊專訪暢談台灣大車隊發展，如何在強敵環伺下、再創新局！

其實，除了市場競爭壓力外，林念臻還有一個頂頭上司與壓力來源，就是身為台灣大車隊董事長的父親林村田。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談起這位白手起家、性格直爽的老董，「他對各項業務營運目標，只有一個：就是要當第一名，沒有妥協的空間！」林念臻笑著描述，「董事長不接受其他答案。」

為維持市場龍頭地位，大車隊去年股東會通過籌資50億元，就是林村田要給林念臻主動出擊，找尋新機會、幹大事的銀彈。

▲2025年底「20週年品牌記者會」，台灣大車隊董事長林村田（中）看著執行長林念臻與品牌發言人林念穎甚是驕傲。

「我們持續找尋好標的，可以是車隊併購，也可能是加強產業垂直整合或再拓生活服務，只可惜去年沒看到合適併購的車隊對象。」林念臻透露。

對於業界盛傳大車隊有意找尋國外資金，甚至引入國際業者聯手合作，林念臻則是明確地說：「我們一直很積極與國外業者交流取經，為的是了解國外市場的狀況，與不同業務的領先要訣，讓我們少走彎路，各個市場的討論深淺不一。」

看著林念臻與妹妹林念穎一同投入大車隊，將20週年記者會辦得風風光光，還找來代言人楊祐寧詮釋台灣大車隊全新精神「一直都在，無處不載！」

將女兒們的付出都看在眼裡的林村田，滿意之情溢於言表，更對本刊表示：「非常接地氣，新時代、新科技推進而來，現在要做的事情真的是年輕一輩才能做得到！」對女兒的表現豎起了大拇指。



更多鏡週刊報導

大車隊只當龍頭1／嘆司機比客戶難求 台灣大車隊新年推2收費新制

大車隊只當龍頭2／霸董老爸目標只當市場第一 林念臻強攻2業務穩龍頭寶座