台積電「中生代接班梯隊」曝光　防叛將再出

▲台積電於10日董事會中宣布大規模人事升遷案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台積電於10日董事會中宣布大規模人事升遷案，一口氣提拔4位資深副總經理與4位副總經理。此舉被解讀為台積電接班梯隊正式邁向中生代掌舵的新階段。

本次人事異動由兩位「明日之星」王英郎與張宗生領銜晉升為資深副總經理。王英郎原任晶圓廠營運一副總，擁有約300項全球專利，曾多次獲得國家發明獎，被視為將先進技術順利導入量產的頭號功臣。過去王英郎也曾負責台積電於美國亞利桑那州的廠房，為4奈米製程量產的關鍵推手。

張宗生原任先進技術暨光罩工程副總經理。過去擁有營運組織20年以上的實務經驗，參與了晶圓一廠、4廠、8廠、12廠以及14廠的技術開發與製造，是成功帶領台積公司先進技術落地量產的關鍵人物。

此外，研發組織內的平台研發副總經理吳顯揚與葉主輝也雙雙升任資深副總經理。這兩人分別在5奈米、3奈米及更先進製程的架構開發中扮演關鍵角色，其晉升象徵台積電在2奈米以下製程競爭中，必須確保持續的研發主導權。

除了核心研發與營運，台積電亦拔擢了4位中堅幹部擔任副總經理，涵蓋資材、營運、研發及業務開發4大領域。包含原資材管理組織資深處長黃遠國、原12 B廠資深廠長田博仁、原10埃米平台技術資深處長林學仕和原先進技術業務開發資深處長袁立本。

市場分析認為，台積電此次罕見的大規模升遷，背後存在濃厚的「防震」意味。回顧2009年，研發大將梁孟松因不滿人事安排轉投南韓三星，導致三星14奈米技術突飛猛進，一度搶走蘋果訂單，重傷台積電。

而去年底爆發的羅唯仁事件則更令業界震驚。曾8度延後退休、深受魏哲家力挺的資深研發副總羅唯仁，在去年7月退休後不到3個月，即跳槽競爭對手英特爾，並疑似攜帶2奈米及更先進製程的機密資料，遭檢調兵分兩路搜索。

專家認為，台積電過去多採「寡頭制」管理，但隨著先進製程競爭進入白熱化，單一主管權限過大往往成為風險。本次一口氣拔擢8位中生代，不僅能分擔繁重的研發與海外營運重擔，更能透過「集體領導」降低個人出走對公司造成的毀滅性打擊。



