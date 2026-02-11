華邦電：DRAM缺口「大到不知怎麼補」　報價看漲四倍

▲華邦電。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

AI應用持續爆發，記憶體需求全面失控。華邦電總經理陳沛銘直言，DRAM供應持續吃緊，尤其DDR4缺口「大到不曉得怎麼補」，本季記憶體報價估計大漲90%到95%，下季漲幅還會差不多，等於今年中價格恐是去年底的近4倍。

DDR4缺到誇張 SLC NAND漲更兇

談到市場現況，陳沛銘毫不避諱表示，目前DDR4供給缺口「真的很大」，就算華邦全力擴產，短時間內也補不齊。他透露，SLC NAND因供給更吃緊，實際漲幅甚至超過DRAM，市場已明顯呈現全面缺貨態勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著報價飆升，華邦獲利動能同步爆發。陳沛銘透露，本季毛利率將超過46.9%，獲利表現「會更好」，法人也看好接下來幾季將出現爆發性成長。

▲AI應用持續爆發，記憶體需求全面失控。（示意圖／業者提供）

一季賺贏前三季 現金股利0.5元

華邦也同步公布財報，去年第4季稅後純益34.22億元，季增16.28%，相較前年同期虧損6.78億元，成功轉虧為盈，每股純益0.76元，等於「一季賺贏去年前三季」。

全年來看，2025年獲利達31.77億元，年增近3.5倍，每股純益0.88元。董事會也拍板，去年下半年盈餘每股配發0.5元現金股利，展現對營運前景的信心。

陳沛銘強調，華邦主打的是能效與客製化整合優勢，透過CUBE等新架構切入新興應用，搭配當前記憶體供需失衡的有利環境，未來幾年成長動能值得期待。