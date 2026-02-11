記憶體DDR4崩盤20％！　賣家爆「下殺內幕」：不是泡沫

▲DDR4現貨近期價格急跌近2成。(示意圖／業者提供)

記者葉國吏／綜合報導

近期全球記憶體類股漲多拉回，市場一度被多項利空消息壓得喘不過氣，包括美光痛失輝達HBM4訂單傳聞，加上DDR4現貨價格急跌近2成。不過產業分析師強調，這波下殺並非基本面反轉，而是經銷商趕在農曆年前出清庫存、回收資金，短期價格波動被放大。

原廠衝HBM 成熟製程反成缺貨元凶

回顧這波行情，DDR4其實是在2025年下半年開始急漲。當時三星、SK海力士、美光等大廠全力轉向毛利更高的HBM產品，陸續縮減DDR4等成熟製程產能，甚至停產LPDDR4X與DDR4等舊世代DRAM，只留下少量供給，導致市場供需嚴重失衡，價格一路狂飆。

根據CFM快閃記憶體市場數據，2025年全年DRAM與NAND漲幅分別高達386%與207%，過熱跡象相當明顯。不過，在深圳華強北深耕超過10年的賣家直言，這波行情關鍵其實是「炒作預期」，而非終端需求全面爆發。

▲賣家透露DDR4價格崩盤原因。（圖／翻攝X）

華強北老手直言：價格被炒高了

該名賣家透露，不少中低容量DRAM其實供應並不吃緊，但在上下游聯手控盤下，價格被刻意放大，正是華強北市場「以炒為本」的典型操作模式。只要原廠釋出產能吃緊或調價訊號，經銷商就容易跟風推高報價。

也有終端電腦廠商分析，DDR4在效能與成本上早已不敵DDR5，先前市場卻一度出現DDR4比DDR5還貴的「價格倒掛」，本身就缺乏長期支撐。一旦下游產品線加速轉向DDR5，DDR4需求短期內確實可能收斂。

分析師定調：修正不是趨勢反轉

研究機構Citrini Research分析師Jukan Choi在社群平台X指出，這波價格修正，主因仍是農曆年前的庫存去化與現金流需求，分銷商透過降價快速出清庫存，才導致報價自高點回落。