台積電蛇年封關開低翻紅刷1900元天價　台股漲230點衝33302新高

美股4大指數跌多漲少，台股今（11日）以33086.15點開出，指數上漲13.18點，漲幅0.04％。指數不到6分鐘內漲229.86點至33302.83點新高。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1880元，雖一度翻黑但快速拉回，衝漲20元至1900元；鴻海（2317）上漲1.5元至222.5元；聯發科（2454）下跌50元至1795元；廣達（2382）上漲1元來到286元；長榮（2603）上漲1.5元至187.5元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲52.27點或0.1％，收在50188.14點；標準普爾500指數下跌23.01點或0.33％，收6941.81點；那斯達克指數下跌136.2點或0.59％，收在23102.47點；費城半導體指數下跌55.45點或0.68％，收8107.13點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|50188.14
|▲52.27
|▲0.1%
|S&P500
|6941.81
|▼23.01
|▼0.33%
|NASDAQ
|23102.47
|▼136.2
|▼0.59%
|費城半導體指數
|8107.13
|▼55.45
|▼0.68%
資料來源：證交所
