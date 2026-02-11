ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

ATM就能領新鈔　一堆人仍「排隊等臨櫃」！內行曝2原因：更方便

▲鈔票,現金,紅包,年終獎金,過年,領紅包,新鈔, 。（圖／記者許宥孺攝）

▲過年換新鈔。（圖／記者許宥孺攝）

記者施怡妏／綜合報導

農曆春節將至，換新鈔包紅包成為許多民眾的年節習俗，有網友貼出照片，只見銀行門口大排長龍，但一旁3台可提領新鈔的ATM幾乎沒人使用，讓他忍不住感嘆「台灣人果然就是喜歡排隊」。貼文曝光後掀起討論，有內行人指出，若要一次換齊多種面額或大筆金額，臨櫃其實更方便。

有網友在Threads發文，銀行外目測每個窗口約排了30人，不過旁邊的ATM卻乏人問津。他實際操作後，順利從提款機領出一疊千元與百元新鈔，並留言寫下「台灣人果然就是喜歡排隊而已」。他也補充，自己前後領了兩次，總金額達10萬元，花費時間約10分鐘，對比排隊人潮，讓他相當困惑。

▲新台幣鈔票。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲ATM領鈔限制多。（示意圖／資料照）

ATM面額、張數受限　臨櫃仍有優勢

對此，有網友解釋，每到過年許多人都會準備開運「五色錢」，需要各種面額的新鈔，例如2000元、200元及500元鈔票就未必供應齊全，若想一次備妥各面額紅包鈔票，仍得仰賴櫃檯服務。

此外，百元鈔需求量大，ATM單次提領張數有限，難以一次滿足需求，網友直呼「每年都得換一大疊百元鈔，只能排臨櫃」、「有些人一次要領3、50萬，不是提款機能解決的」、「若需要超過10張以上的百元新鈔，ATM百元新鈔一次只能10張，上週ATM領100張100元就花了30分鐘提領」、「不是每個ATM都會放新鈔，我家這邊都是舊鈔」。

今年新鈔兌換時間為2月9日（週一）至2月13日（週五），共5個營業日。期間內，7家銀行共372家指定分行與中華郵政位於都會區的24家郵局，將設立「新鈔兌換專櫃」；其餘59家偏遠地區郵局則於一般營業櫃檯提供兌換服務。

兌換期間，各指定兌鈔據點門口及營業廳將貼出公告，說明「本分行（郵局）提供兌換新鈔」及「壹佰元券每人限兌100張，其餘面額酌量供應」等規定。有兌換需求的民眾請提早規劃。

