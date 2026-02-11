台美關稅降價效果有限　龔明鑫：汽車價格最多下修1成





▲經濟部長龔明鑫（圖／記者黃克翔攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台美貿易協定（ART）尚未拍板，讓車市陷入觀望。經濟部長龔明鑫直言，不只政府著急，車廠其實也很希望協定能「越早底定越好」，否則政策一直懸在那邊，反而讓消費者產生錯誤期待，這是業者最不樂見的情況。

龔明鑫10日邀集車輛公會及9大車廠，針對「台美關稅談判對車輛產業影響與後續措施」舉行閉門座談。他會後受訪表示，若協定遲遲無法定案，車廠無法與母廠討論後續布局，包括生產履歷、行銷策略都難以調整，對產業運作相當困擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也點出，目前市場盛傳一旦美規車零關稅進口，車價可能大降50萬、60萬，甚至上看100萬元，「這幾乎是不可能的事」。龔明鑫強調，汽車關稅本來就沒有那麼高，就算真的調降，價格最多也只會下修約1成，「不會有大家想像的那種幅度」。

龔明鑫指出，若能儘早定案，就能儘快消除市場誤解，否則「大家都在等」，反而讓車市買氣受影響，車廠壓力也不小。

至於外傳台美關稅協定已同意美製小客車與汽車零組件自生效日起降為零關稅，經濟部也在近日找車商「喝咖啡」說明。龔明鑫表示，即便真的實施零關稅，對整體汽車產業產值影響約逾1%，短期衝擊有限，但政府已匡列30億元，協助國內廠商進行升級與轉型。

此次座談會邀集車輛公會，以及中華車（2204）、國瑞汽車、裕隆（2201）、裕日車（2227）、福特六和、三陽（2206）、台灣本田、鴻華先進（2258）、庫得科技等國產車製造業者進行產業座談會，會議全程閉門進行，與會業者對外皆低調，僅表示相關內容將由經濟部統一說明。