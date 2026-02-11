法說利多大放送！華邦電漲半根停板　旺宏刷26年新高

▲華邦電法說利多大放。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

華邦電（2344）昨（10）日法說會釋出DRAM最新看法，拋「缺口大到不知怎麼補」、「報價看漲4倍」等語，為記憶體族群多頭注入強心針，華邦電自家漲幅半根停板，最高來到109元，突破103元5日線反壓，旺宏（2337）表現最為強勢，來到98元，創2000年6月以來股價新高，群聯（8299）執行長潘健成澄清，沒出脫自家股票，股價止跌維持紅盤震盪。

AI應用爆發，記憶體供需嚴重失衡，華邦電總經理陳沛銘在昨日法說指出，「 DDR4缺口大到不曉得怎麼補」，並預估本季記憶體報價將再大漲90%到95%，下季漲幅還會差不多，SLC NAND實際漲幅甚至超過DRAM，市場明顯呈現全面缺貨態勢。

華邦電對於記憶體產業樂觀的看法，激勵記憶體族群表現，旺宏以平高盤開出，直接越過95.5元前波高點，來到98元創下二十六年新高價位，開盤一個小時，成交量逼近19萬張，居上市成交量最大個股。

市場傳言快閃記憶體（Flash）控制IC大廠群聯（8299）執行長潘健成轉讓自家股票，引發市場疑慮，而潘健成出面澄清，強調此次是贈與家人、子女持股，而且已在1月13日依法申報，近期群聯股價從歷史高點2465元回檔，一度摜破1800元，來到1795點，波段跌幅為27%，而潘健成的說法，也讓今日股價止跌回穩。

