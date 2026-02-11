台積電熊本二廠升級3奈米　外媒：投資金額高達200億美元

▲台積電熊本廠。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電日本熊本縣第二座晶圓廠製程規劃出現重大調整，原先鎖定6至12奈米製程，最新已確定將全面升級至3奈米。外界分析，此次製程升級所需投資金額可能高達200億美元（約新台幣6364億元），被視為台積電加速擴充先進製程產能、因應全球AI晶片需求的重要布局。

根據外媒《EE Times》報導，台積電今年資本支出預算上修至520億至560億美元，創歷史新高，較2025年大增約37%，且未來三年仍將維持高投資水準。雖然台積電尚未公布熊本二廠的實際投資規模，但分析師推估，升級後的3奈米廠月產能可能達2萬片晶圓，資本投入相當可觀。

國際商業策略公司（International Business Strategies）執行長瓊斯（Handel Jones）指出，熊本二廠未來具備進一步支援2奈米、甚至1.4奈米製程的潛力，主要客戶可望包括瑞薩電子（Renesas）與Socionext。

台積電董事長暨總裁魏哲家日前在會晤日本首相高市早苗時，正式對外說明熊本二廠升級3奈米的決策，也凸顯日本政府在全球先進半導體供應鏈中的戰略地位。日本政府已針對熊本二廠提供最高7320億日圓（約新台幣1517億元）補助，並研議是否進一步追加支援。高市早苗強調，在日本建置世界級半導體製造設施，對經濟安全具關鍵意義，熊本逐步形成的半導體聚落，將成為國家級戰略產業核心。

從市場角度來看，瓊斯指出，日本目前僅占台積電整體營收約7%，仍屬相對未充分開發市場。SemiAnalysis分析師柯赫（Jeff Koch）則認為，台積電在日本推進3奈米，核心目的並非因應日本當地需求，而是為了更快擴充全球3奈米產能、服務輝達（NVIDIA）等AI大客戶。他直言，目前日本客戶對3奈米需求有限，熊本二廠更像是一座「既有建設中的全球產能延伸基地」。不過，該廠距離3奈米量產仍需時間，預估要到2028年才會正式進入量產階段。

在應用面上，日本對先進駕駛輔助系統（ADAS）晶片需求仍然強勁。瓊斯指出，ADAS相當適合導入3奈米製程，台灣IC設計大廠聯發科已與日本汽車零組件大廠Denso合作，開發ADAS晶片與車載系統，顯示車用半導體仍是日本市場的重要成長動能。

整體來看，台積電升級熊本二廠，不僅有助於舒緩全球AI晶片供給壓力，也進一步鞏固日本在先進半導體製造版圖中的角色。分析師指出，台積電首座位於日本、主攻28至12奈米的晶圓廠已展現良率與成本競爭力，加上日本仍保有完整工程師人才與製程技術基礎。隨著熊本二廠邁向3奈米，並搭配日本晶片國家隊Rapidus擴張布局，日本先進邏輯製程產能可望倍增，對全球半導體與AI供應鏈產生長遠影響。