鴻勁納MSCI刷4300天價　外資調高目標價、重申「買進」評等

▲鴻勁納MSCI成分股刷4300天價。（圖／鴻勁提供）

記者陳瑩欣／台北報導

MSCI今（11）日公布最新一季度調整，全球標準型指數台股新增鴻勁（7769）1檔成分股，而美系外資在最新出爐的報告中也看好鴻勁，大幅調高目標至5800元，重申「買進」評等。

鴻勁今日開平高盤走高，至上午10時30分，股價一度最高來到4300元，大 漲7.5%或300元，再刷新天價。

美系外資表示，受惠 AI 晶片測試需求持續爆發，鴻勁正站在結構性高速成長的關鍵位置，看好在 AI GPU、ASIC 與高效能運算（HPC）測試設備的核心地位，決定一口氣目標價由原先預估3500元大幅調高至5800元。

美系外資指出，無論是 AI 晶片測試設備廠商市占變化、封測廠（OSAT）在 AI 晶片最終測試（Final Test）配置增，或雲端服務供應商（CSP）加速導入自研 ASI，相關趨勢皆高度仰賴鴻勁所提供的 FT ATC 測試搬運設備，使得鴻勁成為 AI 測試供應鏈中不可或缺的一環。

在需求強勁帶動下，鴻勁也已大幅加速產能擴張。美系外資指出，鴻勁原本規劃 2026 年產能年增 30%，目前已上修至50%，主要透過策略性委外與擴大租賃廠房規模推進，預估至 2026 年底，單季月產能可望超過 800 台，且 2026 年第一季即有機會提前達成原訂全年產能目標，顯示市場急單需求已提前湧現。

美系外資表示，推升需求的關鍵動能包括 AI 網通晶片測試複雜度提升、Google TPU 與 CPU 測試需求大幅增加、Nvidia 新一代 AI GPU（Rubin）量產時程推進，以及台積電先進封裝（WMCM、CoWoS-L Gen2）產能擴建等，都推升最終測試設備的投資力道。