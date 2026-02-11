當年All in 0050是78元！他一看股價愣「7年後竟沒漲」　內行秒懂

▲0050去年進行分割作業。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股今（11日）蛇年封關日開高走高，以33605.71點作收，為史上最高收盤，國內首檔ETF元大台灣50（0050）跟隨台股新高，以每股77.2元作收。投資達人清流君10日發文，學生時期在78元All in，七年來一路加碼，沒想到如今依然是70多塊，「怎麼都沒漲？」但其實背後另有玄機。

7年過去 股價仍在70多元



投資達人清流君在臉書發文，回憶7年前學生時期重押0050，當時股價78元，之後一路加碼、瘋狂投入，沒想到7年過去，股價仍在70多元徘徊，「怎麼會沒什麼漲啊？我嚇尿了，有人能跟我說為什麼嗎？謝謝你。」

網友秒懂是反串



貼文一出，網友秒懂是在「反串」，0050過去曾進行「1拆4」的股票分割，一張變四張，也就是說，雖然帳面價格仍在70多元區間，但持有張數早已翻了4倍，實際資產成長幅度遠比單看股價來得驚人。

網友紛紛表示，「去乘4」、「張數都翻4倍了，管他股價只有75」、「我懷疑你在炫耀」、「去年分割過，從40幾元開始漲到70幾元，你早就海削了不少錢吧」、「反串要註明」、「十年後可能還會再回到50元」。還有網友幽默表示，「對啊，我從70塊看到120，忍不住all in。結果現在75塊虧大了」。

0050在2003年以36.98元的發行價格掛牌上市，伴隨近年台股走高，2025年1月7日股價一度飆漲到206元新高價，元大投信大幅調降0050的經理費及保管費，並宣布0050進行「一拆四」分折，每張價格從分拆前18.8萬元大幅下降到4.7萬多元，於2025年6月18日恢復上市，以47.16元掛牌。