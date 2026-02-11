面板股蛇年封關猛攻！友達轉盈配息今強漲7％　瑞軒攻漲停

▲友達去年轉盈配息。（圖／友達提供）

記者巫彩蓮／台北報導

友達（2409）於昨（10）日召開法說，公布去（2025）年順利轉盈，每股稅後盈餘（EPS）0.9元，配發現金股利0.4元，加揭露上AI「四支箭」發展策略，今（11）日衝高到15.9元，漲幅逾7%，突破月線反壓，到10點半左右，成交量來到24萬張，成為上市交投最熱個股，瑞軒（2489）跟進上攻，旱地拔蔥直奔27.7元漲停價位，群創（3481）震盪走高來到22.2元。

友達董事長彭雙浪預期，今（2026）年營收呈現逐季向上，積極佈局AI應用，「AI四支箭」涵蓋智慧座艙、車用AI運算、通訊連結，以及垂直場域應用已實際落地，去年轉盈分派股利，加上AI轉型策略，今日早盤股價以15.2元開出，最高來到15.9元。

瑞軒調整產品結構，非顯示器相關營收占比有機會逼近五成，今年營收目標挑戰雙位數百分比增幅，先前因股價波動過大遭到處置，昨（10）日恢復正常交易，受到友達漲勢激勵，今日強攻27.7元漲停價位，創下2011年2月以來新高。

群創挾著打入SpaceX供應鏈題材，股價一度上攻到1月22日29.15元波段新高價位，近期漲多拉回，在21～22元區間整理。

