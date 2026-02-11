台股、台積電蛇年封關日同破紀錄　雙雙寫下史上最高收盤

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
台股今（11日）蛇年封關日開高走高，加權指數終場大漲532.74點，以33605.71點作收，為史上最高收盤，單日漲幅1.61％，成交量6740.77億元。台積電（2330）以每股1915元作收，同步寫下史上最高收盤價紀錄。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲13.18點開出，指數開高走高，盤中最高達33707.83點，最低33071.67點，終場收在33605.71點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1915元，漲幅1.86％；鴻海（2317）上漲6元至227元；聯發科（2454）上漲10元至1855元；廣達（2382）上漲1元來到286元；長榮（2603）維持平盤至186元。
今天漲幅前5名個股為榮科（4989）上漲4.55元，漲幅9.97％；熙特爾-創（7740）上漲14.5元，漲幅9.97％；睿生光電（6861）上漲7.1元，漲幅9.96％；旺宏（2337）上漲8.9元，漲幅9.93％；台玻（1802）上漲4.25元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為首利（1471）下跌1.2元，跌幅10％；美時（1795）下跌32元，跌幅9.86％；保瑞（6472）下跌53元，跌幅9.76％；聯德（3308）下跌2.3元，跌幅9.73％；眾達-KY（4977）下跌13.5元，跌幅9.71％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|榮科（4989）
|50.2
|▲4.55
|▲9.97％
|熙特爾-創（7740）
|160.0
|▲14.5
|▲9.97％
|睿生光電（6861）
|78.4
|▲7.1
|▲9.96％
|旺宏（2337）
|98.5
|▲8.9
|▲9.93％
|台玻（1802）
|47.05
|▲4.25
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|首利（1471）
|10.8
|▼1.2
|▼10.0％
|美時（1795）
|292.5
|▼32.0
|▼9.86％
|保瑞（6472）
|490.0
|▼53.0
|▼9.76％
|聯德（3308）
|21.35
|▼2.3
|▼9.73％
|眾達-KY（4977）
|125.5
|▼13.5
|▼9.71％
資料來源：證交所
