台股、台積電蛇年封關日同破紀錄　雙雙寫下史上最高收盤

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（11日）蛇年封關日開高走高，加權指數終場大漲532.74點，以33605.71點作收，為史上最高收盤，單日漲幅1.61％，成交量6740.77億元。台積電（2330）以每股1915元作收，同步寫下史上最高收盤價紀錄。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲13.18點開出，指數開高走高，盤中最高達33707.83點，最低33071.67點，終場收在33605.71點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到1915元，漲幅1.86％；鴻海（2317）上漲6元至227元；聯發科（2454）上漲10元至1855元；廣達（2382）上漲1元來到286元；長榮（2603）維持平盤至186元。

今天漲幅前5名個股為榮科（4989）上漲4.55元，漲幅9.97％；熙特爾-創（7740）上漲14.5元，漲幅9.97％；睿生光電（6861）上漲7.1元，漲幅9.96％；旺宏（2337）上漲8.9元，漲幅9.93％；台玻（1802）上漲4.25元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為首利（1471）下跌1.2元，跌幅10％；美時（1795）下跌32元，跌幅9.86％；保瑞（6472）下跌53元，跌幅9.76％；聯德（3308）下跌2.3元，跌幅9.73％；眾達-KY（4977）下跌13.5元，跌幅9.71％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 榮科（4989） 50.2 ▲4.55 ▲9.97％ 熙特爾-創（7740） 160.0 ▲14.5 ▲9.97％ 睿生光電（6861） 78.4 ▲7.1 ▲9.96％ 旺宏（2337） 98.5 ▲8.9 ▲9.93％ 台玻（1802） 47.05 ▲4.25 ▲9.93％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 首利（1471） 10.8 ▼1.2 ▼10.0％ 美時（1795） 292.5 ▼32.0 ▼9.86％ 保瑞（6472） 490.0 ▼53.0 ▼9.76％ 聯德（3308） 21.35 ▼2.3 ▼9.73％ 眾達-KY（4977） 125.5 ▼13.5 ▼9.71％

資料來源：證交所