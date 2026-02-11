ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

SEMI：矽晶圓出貨量重返成長軌道　營收受傳統應用影響偏弱

▲▼半導體矽晶圓。（圖／達志影像／美聯社）

▲半導體矽晶圓。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／台北報導

SEMI國際半導體產業協會旗下矽製造商組織於矽晶圓產業年度分析報告中指出，2025年全球矽晶圓出貨量年增 5.8%，達到12,973 百萬平方英吋（million square inch, MSI）；然而，同期矽晶圓營收則年減1.2%，降至114億美元。

2025年為矽晶圓出貨量的重要轉折點，在AI應用帶動下，邏輯晶片所須的先進磊晶晶圓，以及高頻寬記憶體（HBM）所使用的拋光晶圓需求強勁，促使整體出貨面積重返成長軌道。相較之下，矽晶圓營收成長有限，主要原因在於傳統半導體應用領域復甦動能仍顯不足，市場需求與價格環境尚未有明顯改善。

SEMI SMG主席、SUMCO Corporation業務與行銷事業部執行副總經理矢田銀次（Ginji Yada）表示：「2025 至2026年的矽晶圓市場，正呈現不同製程節點的分歧發展。300mm（毫米）晶圓在先進應用領域的需求仍然強勁，特別是在AI驅動的邏輯晶片與高頻寬記憶體方面，並持續受惠於次3奈米製程的導入。隨著技術不斷演進，市場對晶圓品質與一致性的要求也同步提高，進一步凸顯先進材料解決方案的重要性。同時，資料中心與生成式AI的持續投資，正穩定支撐先進製程市場對高效能與高可靠度的需求。」

他進一步指出：「相較之下，成熟製程的半導體市場則逐步出現穩定跡象。汽車、工業與消費性電子等成熟製程應用領域，晶圓與晶片庫存在長時間調整後已開始回歸正常水位。雖然供需狀況呈現逐季改善，但整體復甦步調仍屬溫和，需求回升仍高度受到總體經濟環境與終端市場的動態影響。因此，整體市場前景呈現雙軌並行的發展態勢：先進製程持續維持穩健成長需求與技術進展，而成熟製程則呈現審慎、漸進式的需求回溫。」

矽晶圓是多數半導體產品的基礎材料，而半導體則為所有電子裝置不可或缺的核心元件。這些高度工程化的薄型圓片，直徑最大可達300mm，是絕大多數半導體製造所使用的基板材料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵字： SEMI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

方文琳已見過女兒于齊薇男友　曝「不排斥她早婚」

推薦閱讀

面板股蛇年封關猛攻！友達轉盈配息今強漲7％　瑞軒攻漲停

面板股蛇年封關猛攻！友達轉盈配息今強漲7％　瑞軒攻漲停

友達（2409）於昨（10）日召開法說，公布去（2025）年順利轉盈，每股稅後盈餘（EPS）0.9元，配發現金股利0.4元，加揭露上AI「四支箭」發展策略，今（11）日衝高到15.9元，漲幅逾7%，突破月線反壓，到10點半左右，成交量來到24萬張，成為上市交投最熱個股，瑞軒（2489）跟進上攻，旱地拔蔥直奔27.7元漲停價位，群創（3481）震盪走高來到22.2元。

2026-02-11 11:16
台積電1張200萬邁進中！飆40元衝1920天價　台股暴衝33630新高

台積電1張200萬邁進中！飆40元衝1920天價　台股暴衝33630新高

台股蛇年封關今（11）日出現擺尾效應，台積電（2330）在11點後暴衝40元或2.13%至1920元新天價，以股本2593億元估，台積電市值已來到49.79兆元，台股狂奔557.14點衝至33630.11點歷史新高，距離「34K」大關只差369.89點。

2026-02-11 11:07
法說利多大放送！華邦電漲半根停板　旺宏刷26年新高

法說利多大放送！華邦電漲半根停板　旺宏刷26年新高

華邦電（2344）昨（10）日法說會釋出DRAM最新看法，拋「缺口大到不知怎麼補」、「報價看漲4倍」等語，為記憶體族群多頭注入強心針，華邦電自家漲幅半根停板，最高來到109元，突破103元5日線反壓，旺宏（2337）表現最為強勢，來到98元，創2000年6月以來股價新高，群聯（8299）執行長潘健成澄清，沒出脫自家股票，股價止跌維持紅盤震盪。

2026-02-11 10:22
台股馬年好兆頭！近10年開紅盤機率達8成　法人拋2題材接力作多

台股馬年好兆頭！近10年開紅盤機率達8成　法人拋2題材接力作多

電子權值股持續扮演多頭領軍角色，帶動台股今（11）日早盤大漲逾300點、持續穩站33,000點整數關卡，台積電（2330）盤中股價衝上1925元，再寫歷史新高，統計近10年歷史資料，台股農曆年後開紅盤上漲機率高達80%，「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄指出，輝達( Nvidia) GTC大會、四大雲端服務供應商（CSP）2026年資本支出合計上看6,500億美元，將是台灣科技供應鏈後續兩大焦點。

2026-02-11 12:12
MSCI標準指數新增鴻勁　小型指數增富喬、尖點等12檔

MSCI標準指數新增鴻勁　小型指數增富喬、尖點等12檔

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，全球標準指數新增鴻勁1檔台灣成分股，刪除正新等4檔；全球小型指數新增東方風能等12檔，刪除晶心科等11檔，調整結果預計2月26日收盤生效。

2026-02-11 09:35
鴻勁納MSCI刷4300天價　外資調高目標價、重申「買進」評等

鴻勁納MSCI刷4300天價　外資調高目標價、重申「買進」評等

MSCI今（11）日公布最新一季度調整，全球標準型指數台股新增鴻勁（7769）1檔成分股，而美系外資在最新出爐的報告中也看好鴻勁，大幅調高目標至5800元，重申「買進」評等。

2026-02-11 10:37
獨／鴻海績效獎金今提前入帳　員工喜迎百萬嗨喊「好大包」

獨／鴻海績效獎金今提前入帳　員工喜迎百萬嗨喊「好大包」

鴻海績效獎金今（11）日入帳，不少員工收到通知驚呼「好大包！」對此鴻海公司低調證實：「員工績效獎金，確實在2月11日發出，今年績效獎金平均會比去年提高10%左右，部分業績好的事業單位年增16%。不過，獎金會依據所屬單位的營運表現、個人績效不同而有所差異。」

2026-02-11 14:02
SEMI：矽晶圓出貨量重返成長軌道　營收受傳統應用影響偏弱

SEMI：矽晶圓出貨量重返成長軌道　營收受傳統應用影響偏弱

SEMI國際半導體產業協會旗下矽製造商組織於矽晶圓產業年度分析報告中指出，2025年全球矽晶圓出貨量年增 5.8%，達到12,973 百萬平方英吋（million square inch, MSI）；然而，同期矽晶圓營收則年減1.2%，降至114億美元。

2026-02-11 13:43
台股、台積電蛇年封關日同破紀錄　雙雙寫下史上最高收盤

台股、台積電蛇年封關日同破紀錄　雙雙寫下史上最高收盤

台股今（11日）蛇年封關日開高走高，加權指數終場大漲532.74點，以33605.71點作收，為史上最高收盤，單日漲幅1.61％，成交量6740.77億元。台積電（2330）以每股1915元作收，同步寫下史上最高收盤價紀錄。

2026-02-11 13:42
快訊／台股金蛇年慶豐收！年漲10080點　平均每位股民賺245萬元

快訊／台股金蛇年慶豐收！年漲10080點　平均每位股民賺245萬元

台股蛇年今（11）日封關，以33605.71點作收，統計金蛇年全年指數大漲10080.3點，市值衝上109兆5453億元，再締新猷，以證交所今年（2026年）1月最新的證券總開戶人數1385萬9121人來算，平均每位股民帳面獲利245.43萬元。

2026-02-11 13:38

讀者迴響

熱門新聞

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

記憶體DDR4崩盤20％！　賣家爆「下殺內幕」：不是泡沫

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

華邦電：DRAM缺口「大到不知怎麼補」　報價看漲四倍

台積電1張200萬邁進中！飆40元衝1920天價　台股暴衝33630新高

ATM就能領新鈔　一堆人仍「排隊等臨櫃」！原因曝

快訊／台股金蛇年慶豐收！年漲10080點　平均每位股民賺245萬元

法說利多大放送！華邦電漲半根停板　旺宏刷26年新高

台積電「中生代接班梯隊」曝光　防叛將再出

台積電蛇年封關開低翻紅刷1900元天價　台股漲230點衝33302新高

台灣大車隊「二代千金」曝光！　50億銀彈併車隊

2026火旺年！　多頭總司令：投資更要慢下來

台股、台積電蛇年封關日同破紀錄　雙雙寫下史上最高收盤

記憶體、低軌衛星題材發燒　高股息ETF受惠潛力大

阿公連日托夢！　苗栗30歲男拿手尾錢買刮刮樂抱走百萬

台美關稅降價效果有限　龔明鑫：汽車價格最多下修1成

台積電最後一盤猛灌6541張「先知」買單　共豪砸近123億

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366