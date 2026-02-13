多頭不回！萬馬奔騰5大好產業　鎖定AI、衛星、軍工標的

即將迎來春節長假，只要國際股市未連續大跌，開紅盤後將陸續召開董事會確定股息配發，台股低檔三萬點支撐力道仍強；以台積電為主軸的AI供應鏈，以及外資高喊產業進入超級循環的記憶體、PCB、ABF，外加低軌衛星及軍工族群都是被關注標的。

文／方亞申

台股元月大漲三一○○點或十．七％，美國費半漲幅十二．九％，都在全球股市中名列前茅，不過進入二月份美股受企業財報公布，科技股大幅震盪，台股亦同，尤其是面臨春節十一天長假，去年同時間美股受中國DeepSeek橫空出世而科技股崩跌陰影，節前賣壓難免。

今年以來美股表現與去年大不相同，道瓊累計仍是正報酬四．二七％，除了落後費半的十三．六二％漲幅，大幅領先還是負報酬○．九％的那指及負報酬○．七四％的標普。主要就是科技七雄表現不佳，今年以來僅蘋果及谷歌上漲二．三％，臉書約是平盤，其他都是下跌，當中以微軟下跌十七％最嚴重。主要是臉書、微軟、谷歌及亞馬遜四家巨型ＣＳＰ公司，都喊出驚人的資本支出。除了打掉重練的臉書，高喊資本支出一三五○億美元，其他幾乎每家資本支出都超過前一家，至亞馬遜說要花二千億美元達到高峰，四家大型科技公司在人工智慧相關的資本支出約達六四一○億美元，占其現金流比重高達九六％，遠高於二三年的四○％。市場擔心這些企業已不再擁有最強健的資產負債表，也不再是回購力道最強的公司，所以越是公布越高金額資本支出，股價卻大跌，認為鉅額投資不僅將吃掉今年自由現金流量外，甚至要舉債。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到輝達黃仁勳釐清且直言市場對大型科技公司大手筆砸錢建資料中心、買ＡＩ晶片的疑慮，忽略了一個核心前提：只要ＡＩ能賺錢，資本支出就不會停。他形容這波投資潮是「人類史上最大規模的基礎建設擴張」，而驅動力量來自「極其旺盛」的算力需求。四家公司今年巨量的資本支出，其中至少超過一半資金將流向輝達的ＧＰＵ。

ＡＩ能賺錢 資本支出不會停

黃仁勳一直試圖把焦點拉回「回報模型」。他指出，輝達去年對Anthropic投資一百億美元，近周稍早也提到將在OpenAI下一輪募資中投入大量資金；黃仁勳說：「Anthropic賺很多錢、OpenAI也可以賺很多錢，如果他們能擁有兩倍的算力，營收會增加四倍。」只要人們持續願意為ＡＩ付費，而ＡＩ公司也能從中獲利，這些企業就會持續加倍地投資下去。

另一方面，今年金融市場不平靜，先是黃金及白銀去年大漲六四．五％及一四九．五％，今年元月再度大漲創歷史新高，黃金每盎司高達五六五○美元、白銀衝至一四○美元，今年累計不到一個半月又大漲三成及八成，物極必反，而後又大幅拉回。至元月九日止，還是各上漲十七．五％及七．六％。波動幅度更大是虛擬貨幣，最大宗比特幣從去年最高十二萬美元以上，今年暴跌最低至六．四萬美元，幾乎是腰斬才反彈。凡是如此大震盪，有人獲利、一定也有人受傷，其他金融市場多少被波及。

而國際油價今年上漲約八．五％，科技股受影響較大，資金從科技七雄部分向中小型股包括記憶體、半導體設備、光電（Lumentum Holdings今年累計上漲四九．七％）等族群。倒是一向較弱勢的道瓊，今年以來累計上漲四．二七％，在能源、金融、製造及零售帶領下，知名個股都有不錯報酬率，例如艾克森美孚累計上漲二四％、開拓重工上漲十八％、波音十一．九％、沃爾瑪十四％等。而沃爾瑪及禮來藥品總市值也都超過一兆美元，這是過去幾年首次見到。

國際股市以科技次族群（尤其是上游材料相關）、金融及軍工股主流，韓國以海力士及三星為主；日本東京威力科創、愛德萬、三菱重工、瑞薩半導體、日東紡織（玻纖布）、羅姆半導體、昭和電工（生產ＣＣＬ）、聯合工具（生產ＰＣＢ鑽頭）等，表現都很優，鎧俠及東京威力科創都上調全年財測。所以累計至二月九日止，韓國今年上漲二六％、日本十二．六％；去年下跌或漲幅殿後的泰國及菲律賓也上漲，幅度都超過香港恆生及國企。台股則上漲十一．九％居第七名，低於韓、日本、墨西哥、巴西、以色列及費半，表現還算不錯。

開紅盤上漲機率不小

其實以費半主要上漲族群是記憶體及設備，韓國及日股電子上游材料族群表現也相當不錯，美股科技七雄今年股價較「消風」，殺傷力並不會太大。以台積電為首的中小型科技公司近年來上漲，主要是搭上ＡＩ列車，全球主要ＡＩ伺服器九成都出自台灣，不管是輝達或谷歌的GPU或ASIC以及微軟的CPU，只要科技巨頭持續投入鉅額資本支出，台灣身為供應鏈都將受惠。若只有美股非理性連續下跌，影響全球股市，台股壓力才會較大。另要留意的是政府總預算及國防一．二五兆元預算都還未過，美國若出招，那麼台股將要小心了。統計上從過去十年開紅盤後五日平均漲幅約二％，只要嚴控資金及信用比例，仍可抱股過年。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2391+2392期精彩當期內文轉載》

