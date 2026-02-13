ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

謝金河：馬年迎來兩大順風車　台股今年喜氣洋洋

圖／先探投資週刊 提供

農曆封關前夕，台股迎來兩個大助力，一個是川普在他的Truth Social上面寫道，在他剩下三年的執政任期內，美國國力愈來愈強大，認為道瓊指數會漲到十萬點，這個令人瞪大眼睛的喊話，也造成美國股市在連日下跌後迅速大漲，道瓊在二月六日大漲一二○六．九五，寫下五○一六九．六五的歷史紀錄，回頭看道瓊在二○二○年十一月登上三萬大關，二四年五月到四萬點，現在正加速前進。

文／謝金河

道瓊這回帶領標普五○○挑戰七○○○大關，而二六年以來走勢不振的ＡＩ生態系相關個股也在黃仁勳重申ＡＩ建置的不可逆，會是世界經濟最核心的焦點，他在CNBC訪談中直言市場對大型科技公司砸大錢建置資料中化，購買ＡＩ晶片產生疑慮，不過，他說只要ＡＩ能賺錢，資本支出就不會停，因為這些公司的現金流將開始上升，這個投資潮會是人類史上最大規模的基礎建設擴張，而驅動的力量來自極其旺盛的算力需求！黃仁勳的這一席話，華爾街埋單，Nvidia股價在二月六日大漲七．八七％，站上一八五．四一美元，輝達先前跌到一七一．○三美元，已經快要觸及從二一二．二九美元回檔後的最低點，輝達轉穩也激勵Nasdaq在六日大漲四九○．六二。

ＡＩ造成軟體股肅殺

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃仁勳談到算力基建，市場更在乎的是ＡＩ的應用，這幾個月來，Google的Gemini 3不斷取代ChatGPT，也造成OpenAI快速失落，這次黃仁勳來台灣，表示先前投資OpenAI的承諾可能會有修正，OpenAI原來預定要ＩＰＯ，市場估市值從一兆美元起跳，如今正快速殞落，而Google氣勢崛起，二月二日Google漲到三四五．一七美元，市值跑到四．一四五兆美元，Google與Nvidia今年的市值比拚，也會成為ＡＩ聚睛的焦點。

這次AMD、Google、Meta、Amazon在法說會公布業績後股價都大幅下滑，這是市場憂心ＡＩ投資那麼大，可能會面臨投資回收的困難，會不會引來泡沫？這次四大ＣＳＰ公司宣布今年資本支出達六五○○億美元，這是鉅額投資，結果市場出現猛烈的回檔，AMD最慘從二六七．○八美元跌到一九九．一五美元，財報表現良好，但仍抵擋不住股價的跌勢。

其實最肅殺的在軟體股，ＡＩ逐漸侵蝕過去的軟體公司業務，例如，成立於加州的一家教育軟體公司，這是教科書及學生學習應用軟體公司，名叫Chegg，股價一度到一一五．二一美元，最近突然慘跌到○．四四美元，最大的衝擊來自Anthropic研發了一款Claude Cowork，取代過去法律軟體業務，眾多的軟體應用公司股價顯著下跌，例如繪圖應用的Adobe股價從六九九．五四跌到二六四．○四美元，Saleforce（CRM）股價從三六九跌到一八七．一二美元，幾乎都是腰斬等級！最後連超級巨星微軟也不支，最高價到五五五．四三美元，市值到四．一二三兆美元，這次最慘跌到三九二．三二美元，市值剩下二．九一五兆美元，短短幾個月市值蒸發一．二一二兆美元。

日相大勝給台灣帶來助力

還有比微軟更慘的是甲骨文（ORCL），去年九月黃仁勳發動的永動機，甲骨文取得三○○○億美元的資料中心訂單，股價衝到三四五．七二美元，市值達九二二二．七億美元，這次慘跌到一三五．二五美元，股價跌掉六○．八八％，市值剩下三八八一．六七億美元，蒸發五三四一．○七億美元，這簡直像是一場巨大的殺戮，這也意味了ＡＩ建置是奔流，但是在ＡＩ賽道上被甩出去的輸家也會愈來愈多。

這些年對台灣來說，可以算是國運昌隆，首先是ＡＩ的建置，台灣會是大贏家，ＡＩ在晶片投資比重加大，台積電會贏最多。今年如果馬斯克的SpaceX IPO，台灣的供應鏈還會成群結隊。台灣也因為台積電上漲，市值一直竄升，台股目前市值超過三．五兆，已超過德國、法國，成為世界第七大股市，而台灣去年交出八．六三％的經濟成長率，只輸給愛爾蘭的十．九％，是世界第二。而在大家最關注的關稅談判，台灣頂著對美國貿易順差一五七一億美元的龐大數字，這次居然能夠跟川普團隊談到十五％的稅率，而且在二三二條款，台灣幾乎是豁免，這是天降神兵的一次意外收穫。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2391+2392期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

池錫辰荒謬造型太適合(？　哈哈笑到停不下來

推薦閱讀

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

農曆春節連續九天假期明（14日）起跑，財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。

2026-02-13 06:00
台美貿易協定！　與日、韓、泰國和越南談判條件差距一次看

台美貿易協定！　與日、韓、泰國和越南談判條件差距一次看

台美對等貿易協定美東時間12日正式簽署，根據台新投顧指出，台灣在談判過程中，美國承諾先降税，站在最有利條件，不過仍需關注年後立法院審議台美關稅協議最終結果，參考日韓案例，後續審議過程不順利的話，關稅條件可能會再生變。

2026-02-13 15:53
快訊／威力彩13.5億2注買法曝光　各花100元中獎

快訊／威力彩13.5億2注買法曝光　各花100元中獎

威力彩第115000013期12日晚間開獎，第一區獎號由小到大依序為06、10、22、25、32、35，第二區03。台彩派彩結果出爐，頭獎共開出2注，每注各得6.77億元，買法皆為電選一組（100元），該獎項兩注均分各得約6.77億元。

2026-02-13 15:31
SCFI今日小跌1.19%　大陸工廠很多休到3月中估之後才有漲價機會

SCFI今日小跌1.19%　大陸工廠很多休到3月中估之後才有漲價機會

超大型攬貨公司指出，本周貨櫃船運市場運價持平，雖然船公司有訂美國線3月1日漲價辦法，但因大陸很多工廠休到3月中，估計3月下半月才有漲價機會。上海航運交易所今(13)日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)小跌1.19%，指數來到1251.46點。

2026-02-13 15:37
一表看7家金控獲利表現　元大金1月EPS 0.48元暫居首位

一表看7家金控獲利表現　元大金1月EPS 0.48元暫居首位

金控業一月獲利已有七家出爐，受惠台股價量齊揚、頻創歷史新高，國內證券龍頭金控元大金（2885）一月自結稅後淨利64.43億元，創下歷年同期最佳紀錄，EPS 0.48元，暫居七家金控之首，玉山金（2884）、國票金（2889）、永豐金（2890）、華南金（2880）等四家一月獲利亦創下歷年同期新高。

2026-02-13 00:05
快訊／新台幣鈔票設計概念票選結果出爐　2類主題得票率超過1成

快訊／新台幣鈔票設計概念票選結果出爐　2類主題得票率超過1成

新台幣新鈔圖案票選結果出爐！央行今（13）日指出，近期辦理「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，已在今日傍晚5點順利完成。累積總投票數達19萬2959人次，充分展現國人對新版鈔券之高度期待與參與熱忱。其中以「島嶼生態」得票率16.88%最高，另保育動物之美得票率亦達12.19%，是「唯二」得票率超過1成以上的主題。

2026-02-13 18:55
多頭不回！萬馬奔騰5大好產業　鎖定AI、衛星、軍工標的

多頭不回！萬馬奔騰5大好產業　鎖定AI、衛星、軍工標的

即將迎來春節長假，只要國際股市未連續大跌，開紅盤後將陸續召開董事會確定股息配發，台股低檔三萬點支撐力道仍強；以台積電為主軸的AI供應鏈，以及外資高喊產業進入超級循環的記憶體、PCB、ABF，外加低軌衛星及軍工族群都是被關注標的。

2026-02-13 18:52
謝金河：馬年迎來兩大順風車　台股今年喜氣洋洋

謝金河：馬年迎來兩大順風車　台股今年喜氣洋洋

農曆封關前夕，台股迎來兩個大助力，一個是川普在他的Truth Social上面寫道，在他剩下三年的執政任期內，美國國力愈來愈強大，認為道瓊指數會漲到十萬點，這個令人瞪大眼睛的喊話，也造成美國股市在連日下跌後迅速大漲

2026-02-13 18:52
台灣經濟太旺！　主計總處大舉上修今年GDP估衝7.71%

台灣經濟太旺！　主計總處大舉上修今年GDP估衝7.71%

台美關稅底定，不確定性因素消除，加上AI需求持續暢旺，主計總處今天大舉上修115年經濟成長率預測值至7.71%，較去年11月的預測值3.54%上修4.17個百分點，上修幅度之大，超乎預期。

2026-02-13 17:11
台北港物流倉儲區區域道路完成　今日開放通車

台北港物流倉儲區區域道路完成　今日開放通車

台灣港務公司基隆分公司於今年2月6日辦理台北港物流倉儲區區域道路驗收，並於今(13)日農曆年前開放通行，此舉亦為宣告台北港占地約36.9公頃的二-1期物流倉儲區正逐步投入使用。

2026-02-13 14:02

讀者迴響

熱門新聞

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

快訊／威力彩13.5億2注買法曝光　各花100元中獎

此生最痛！鴻海尾牙抽千萬4人不在重抽

比0050狂！不敗教主曝「買這檔股票」賺更多

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

快訊／新台幣鈔票設計概念票選結果出爐　2類主題得票率超過1成

力積電51萬股民注意！4／10股東會　紀念品「統一超商100元商品卡」

專家預言「2330台積電」到2300元！　時間點曝光

台美關稅拍板！工商團體發表聯合聲明　提2大訴求

即／威力彩「頭獎13.5億」開獎了

一表看7家金控獲利表現　元大金1月EPS 0.48元暫居首位

LINE Pay Money上線成績單首曝光　強壓一卡通帳戶金額、交易腰斬

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

苗栗年輕情侶一刮就中百萬　激動喊要原地結婚

百萬紅包22人獨得　10萬小紅包送出42組

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366