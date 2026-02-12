ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普2.0財經首長新變局　鐵三角：川普、貝森特、華許

圖／先探投資週刊 提供

具鷹派背景的華許未來要如何配合川普的降息，以及未來聯準會要如何與財政部合作，銜接市場與政策溝通的橋樑，穩定金融市場發展，備受市場關注。

文／魏聖峰

川普宣布將提名華許（Kevin Warsh）為聯準會下屆主席，由於華許被視為鷹派，引發先前漲多的股票以及黃金、白銀等資產下跌，比特幣也因為高本益比的科技股下跌也難逃走低命運。專家認為，川普會提名華許接掌聯準會主席大位，未來美國經濟政策可能揮別過去十多年的數據依賴與量化寬鬆的凱因思學派思維，轉向為生產力驅動貨幣寬鬆，搭配財經政策為主軸的核心。川普、貝森特和華許將會是財經政策鐵三角。

川普在選擇聯準會主席人選前的確表明，如果不同意降息就不會選他擔任下屆主席；這次卻又選了一個鷹派人士擔任主席，這未來會有衝突嗎？華許過去被市場標籤為鷹派，是因為他曾反對ＱＥ２。但是，他現在卻支持川普的降息做法，還批評現在聯準會使用滯後經濟數據作為判斷貨幣政策工具。華許認為，ＡＩ提高美國生產力，現在能容許在不引發通膨的前提下容納更低的利率。所以，他主張縮表又支持降息，來實現川普的意志。

[廣告]請繼續往下閱讀...

川普為何挑華許

華許曾經在二○○六到一一年期間擔任聯準會理事；在○八年金融海嘯期間作為主席柏南克和華爾街ＣＥＯ間不可或缺的溝通管道。當年華許憑藉在摩根士丹利併購部門的經驗，在海嘯期間把複雜的華爾街訊息（例如信用違約交換ＣＤＳ飆升、附買回市場的凍結）精準翻譯讓柏南克與其他聯準會高層聽得懂的語言。

關於這點，柏南克在回憶錄中讚許華許是他在華爾街最重要的聯絡人。在雷曼兄弟倒閉、貝爾斯登收購案等驚心動魄的周末會議中，華許承擔最困難溝通任務，包括頻繁與華爾街大咖戴蒙等大型投行負責人直接對話、協調緊急流動性支援與收購案等。這樣的經歷，應該是川普找華許擔任下屆主席的理由。當華許離開聯準會後，華爾街人士給他高度評價，並不是因為他是一個放水的鴿派，而是因為他的可預測性與專業溝通的能力。這段歷史能夠完全解釋在二○二六年的今天當華許被提名後，戴蒙等大型投行高層都表態支持。

作為曾經反對ＱＥ２的華許擔任主席後，他有可能恢復縮表（ＱＴ）來回收市場的超額流動性，同時在通膨得以容許情況下降息，以滿足川普期待經濟成長的需求。同時出身於華爾街的財政部長貝森特，未來主要任務是穩定債市，同時確保美元在國際匯市維持相對強勢表現。貝森特的「3-3-3政策」致力要在二八年實現三％經濟成長、赤字占ＧＤＰ比重降到三％（目前是五．五％，過去五十年歷史平均為三．八％）以及油增產三百萬桶，為降息提供非通膨性的環境。

貝森特未來主導的財政部，和華許領導的聯準會將會緊密合作，橋接市場與政府間的理性財政政策。對貝森特來說，既要接受財政擴張，又要維持長債市場的買氣，引導長債殖利率下滑，這是一個非常難以達成的任務。由於聯邦政府高債務風險，市場游資寧可把資金停泊在貨幣市場，也不願意進場買長天期美債，是當前長債美債殖利率居高不下的原因之一。現在又碰到歐、日等國長債利率持續攀升，更讓長期美債殖利率下不來。

貝森特如何控制美債風險

這樣的情況下，貝森特創造穩定幣，因為穩定幣發行商是短期美債的大買家。透過制度化，創造出數兆美元的短債潛在性買盤。貝森特也將執行長債的回購計畫，財政部定期買回市場上流動性較差、老舊的長天期債券，同時發行流動性更好的新債。今年初美國財政部的操作頻率已開始從每季兩次增加到每季四次，成為穩定二十年期以上美債ＥＴＦ等資產價格的關鍵力量。既然長債沒人要，就發短債。短債因受到貨幣市場基金與穩定幣發行商青睞，能將風險控制集中在聯準會控制力最強的短債，並留出空間等待華許上任後的降息循環，透過市場自然力量拉低短債利率。貝森特同時提議修改補充槓桿率（ＳＬＲ）監管放鬆，將銀行持有的公債與準備金剃除在資本項目之外。這能直接降長債殖利率○．三～○．七％，讓原本因監管限制而無法買債的大型銀行，重新成為美債的主力買家，吸收政府財政擴張所發行的債務，這也是貝森特和華許的共識。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2391+2392期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

推薦閱讀

力積電51萬股民注意！4／10股東會　紀念品「統一超商100元商品卡」

力積電51萬股民注意！4／10股東會　紀念品「統一超商100元商品卡」

擁有逾51萬名股東的半導體代工廠力積電（6770）今（12）日公告，將於4月10日在新竹煙波大飯店麗池館B1召開2026年股東常會，並公布今年股東會紀念品為「統一超商100元商品卡」，為連續第4年發送100元7-11商品卡。

2026-02-12 16:23
LINE Pay Money上線成績單首曝光　強壓一卡通帳戶金額、交易腰斬

LINE Pay Money上線成績單首曝光　強壓一卡通帳戶金額、交易腰斬

金管會今（12）日公告2025年12月電子支付成績單，其中去年12月3日才正式上線的LINE Pay Money（連加電子支付）來勢洶洶，不到1個月使用戶數就超過222.59萬人，在國內電支排名位居第8，與LINE Pay分家的一卡通雖使用者人數變動不大，但包括代收付金額、小額匯兌金額、儲值與支付金等重要數據皆明顯腰斬，符合業界預期。

2026-02-12 17:27
記憶體短缺！　聯想集團示警「個人電腦出貨量面臨壓力」

記憶體短缺！　聯想集團示警「個人電腦出貨量面臨壓力」

全球最大的個人電腦製造商聯想集團周四（12日）警告稱，由於記憶體晶片短缺問題日益嚴重，個人電腦出貨量面臨越來越大的壓力。

2026-02-12 16:58
三星率先出貨商用HBM4　預期高階記憶體晶片業績成長3倍

三星率先出貨商用HBM4　預期高階記憶體晶片業績成長3倍

三星電子今日宣布，正式量產業界領先的商用HBM4產品，並完成業界首次出貨，三星表示，憑藉其最先進的第六代10奈米級DRAM製程（1c），量產之初即實現穩定良率與業界頂尖效能，無需額外重新設計即順利完成；業界指出，這代表三星在銷售用於驅動生成式人工智慧（AI）所需的高端半導體的競賽中取得的關鍵突破。

2026-02-12 16:27
日圓現鈔飆「0.2097」刷4個月新高　10萬台幣少換逾2.2萬日圓

日圓現鈔飆「0.2097」刷4個月新高　10萬台幣少換逾2.2萬日圓

日本首相高市早苗勝選後市場看好日本經濟，國際資金瘋狂湧向日圓，台銀今（12）日上午11點38分日圓現鈔賣出牌告價飆出「0.2097」刷2025年10月3日以來、逾4個月新高，拿新台幣10萬元到台銀臨櫃買日圓，將比去年最甜價行情少換逾2.2萬日圓，有意在寒假赴日旅遊的民眾要留意換匯資訊。

2026-02-12 11:57
台股ETF受益人1260萬人創高　一表看人氣最旺10檔

台股ETF受益人1260萬人創高　一表看人氣最旺10檔

根據集保戶股權分散2月6日最新統計資料顯示，台股ETF總檔數來到83檔，受益人數上周增加35萬7367人，總人數來到1260萬7312人連續3周創新高，統計今年來已增加43萬3822人，進一步觀察台股ETF受益人上周增加前十名排名來看，包括主動群益台灣強棒(00982A)、主動安聯台灣(00993A)、主動統一台股增長(00981A)、主動復華未來50(00991A)共4檔主動式台股ETF上榜最多；市值型元大台灣50(0050)、凱基台灣TOP50(009816)、群益台ESG低碳50(00923)共3檔

2026-02-12 09:57
美股記憶體滿血復活！　美光駁傳言攜手SanDisk大漲逾10%

美股記憶體滿血復活！　美光駁傳言攜手SanDisk大漲逾10%

沈寂多日的美股存儲記憶體在11日全面噴漲，其中美光走出錯失輝達新訂單的傳言與Sandisk都大漲10%，為記憶體股注入強心針。

2026-02-12 09:42
馬士基裁員、韓新遠洋辦優退　貨櫃船公司出現預防性措施

馬士基裁員、韓新遠洋辦優退　貨櫃船公司出現預防性措施

貨櫃船公司去年獲利雖下降，都還擁有不錯的獲利，但因未來三年新造船交船數年年增高，船噸過剩壓力日增，業界二哥馬士基率先宣布要裁員千人，韓新遠洋則是推出優退方案，展開預防性措施。曾在馬士基台灣公司工作的業界高階笑說，馬士基是最常採取裁員措施的企業之一，該公司培養的人才現在分布在各大貨櫃船公司，算是回饋社會吧！

2026-02-12 07:00
快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

台灣彩券公司今（12）日表示，「2000萬超級紅包」第二個頭獎2000萬元已在新竹縣被刮出，中獎幸運兒是一對姊妹，姊姊工作15年故選擇尾數15號的刮刮樂，一刮即幸運中獎。

2026-02-12 13:48
日股狂飆破5.8萬新紀錄！高市減稅＋擴張財政　債市警報狂響

日股狂飆破5.8萬新紀錄！高市減稅＋擴張財政　債市警報狂響

日股漲勢停不下來！日經225指數今（12）日盤中首度衝破58,000點整數大關，改寫歷史新高紀錄，延續選後慶祝行情。市場在歡呼創高之際，也同步緊盯日本新首相高市早苗後續的減稅與擴張財政政策，擔憂是否引發債市震盪。

2026-02-12 09:11

讀者迴響

熱門新聞

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

0050配息了！他領12.8萬超神　一票也嗨曬入帳

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

麻吉大哥過去20天存1億元玩幣「幾乎全虧光」

鴻海2026年運動會嗨翻！郭台銘大手筆加碼3億獎金　10人抱走千萬

台積電飆1925元還能買？　外媒曝3大必買理由

6成重壓台積電！　台股大戶「曾被警衛冷眼」看透人性底層翻身

日圓現鈔飆「0.2097」刷4個月新高　10萬台幣少換逾2.2萬日圓

日股狂飆破5.8萬新紀錄！高市減稅＋擴張財政　債市警報狂響

苦抱1064張00940「腿麻了」　一票幫算：沒賠

2天賺20萬！辣模抱61張0050嗨：相信台灣企業

力積電51萬股民注意！4／10股東會　紀念品「統一超商100元商品卡」

獨／鴻海績效獎金今提前入帳　員工喜迎百萬嗨喊「好大包」

ATM就能領新鈔　一堆人仍「排隊等臨櫃」！原因曝

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

美股記憶體滿血復活！　美光駁傳言攜手SanDisk大漲逾10%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366