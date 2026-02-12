川普2.0財經首長新變局　鐵三角：川普、貝森特、華許

具鷹派背景的華許未來要如何配合川普的降息，以及未來聯準會要如何與財政部合作，銜接市場與政策溝通的橋樑，穩定金融市場發展，備受市場關注。

川普宣布將提名華許（Kevin Warsh）為聯準會下屆主席，由於華許被視為鷹派，引發先前漲多的股票以及黃金、白銀等資產下跌，比特幣也因為高本益比的科技股下跌也難逃走低命運。專家認為，川普會提名華許接掌聯準會主席大位，未來美國經濟政策可能揮別過去十多年的數據依賴與量化寬鬆的凱因思學派思維，轉向為生產力驅動貨幣寬鬆，搭配財經政策為主軸的核心。川普、貝森特和華許將會是財經政策鐵三角。

川普在選擇聯準會主席人選前的確表明，如果不同意降息就不會選他擔任下屆主席；這次卻又選了一個鷹派人士擔任主席，這未來會有衝突嗎？華許過去被市場標籤為鷹派，是因為他曾反對ＱＥ２。但是，他現在卻支持川普的降息做法，還批評現在聯準會使用滯後經濟數據作為判斷貨幣政策工具。華許認為，ＡＩ提高美國生產力，現在能容許在不引發通膨的前提下容納更低的利率。所以，他主張縮表又支持降息，來實現川普的意志。

川普為何挑華許

華許曾經在二○○六到一一年期間擔任聯準會理事；在○八年金融海嘯期間作為主席柏南克和華爾街ＣＥＯ間不可或缺的溝通管道。當年華許憑藉在摩根士丹利併購部門的經驗，在海嘯期間把複雜的華爾街訊息（例如信用違約交換ＣＤＳ飆升、附買回市場的凍結）精準翻譯讓柏南克與其他聯準會高層聽得懂的語言。

關於這點，柏南克在回憶錄中讚許華許是他在華爾街最重要的聯絡人。在雷曼兄弟倒閉、貝爾斯登收購案等驚心動魄的周末會議中，華許承擔最困難溝通任務，包括頻繁與華爾街大咖戴蒙等大型投行負責人直接對話、協調緊急流動性支援與收購案等。這樣的經歷，應該是川普找華許擔任下屆主席的理由。當華許離開聯準會後，華爾街人士給他高度評價，並不是因為他是一個放水的鴿派，而是因為他的可預測性與專業溝通的能力。這段歷史能夠完全解釋在二○二六年的今天當華許被提名後，戴蒙等大型投行高層都表態支持。

作為曾經反對ＱＥ２的華許擔任主席後，他有可能恢復縮表（ＱＴ）來回收市場的超額流動性，同時在通膨得以容許情況下降息，以滿足川普期待經濟成長的需求。同時出身於華爾街的財政部長貝森特，未來主要任務是穩定債市，同時確保美元在國際匯市維持相對強勢表現。貝森特的「3-3-3政策」致力要在二八年實現三％經濟成長、赤字占ＧＤＰ比重降到三％（目前是五．五％，過去五十年歷史平均為三．八％）以及油增產三百萬桶，為降息提供非通膨性的環境。

貝森特未來主導的財政部，和華許領導的聯準會將會緊密合作，橋接市場與政府間的理性財政政策。對貝森特來說，既要接受財政擴張，又要維持長債市場的買氣，引導長債殖利率下滑，這是一個非常難以達成的任務。由於聯邦政府高債務風險，市場游資寧可把資金停泊在貨幣市場，也不願意進場買長天期美債，是當前長債美債殖利率居高不下的原因之一。現在又碰到歐、日等國長債利率持續攀升，更讓長期美債殖利率下不來。

貝森特如何控制美債風險

這樣的情況下，貝森特創造穩定幣，因為穩定幣發行商是短期美債的大買家。透過制度化，創造出數兆美元的短債潛在性買盤。貝森特也將執行長債的回購計畫，財政部定期買回市場上流動性較差、老舊的長天期債券，同時發行流動性更好的新債。今年初美國財政部的操作頻率已開始從每季兩次增加到每季四次，成為穩定二十年期以上美債ＥＴＦ等資產價格的關鍵力量。既然長債沒人要，就發短債。短債因受到貨幣市場基金與穩定幣發行商青睞，能將風險控制集中在聯準會控制力最強的短債，並留出空間等待華許上任後的降息循環，透過市場自然力量拉低短債利率。貝森特同時提議修改補充槓桿率（ＳＬＲ）監管放鬆，將銀行持有的公債與準備金剃除在資本項目之外。這能直接降長債殖利率○．三～○．七％，讓原本因監管限制而無法買債的大型銀行，重新成為美債的主力買家，吸收政府財政擴張所發行的債務，這也是貝森特和華許的共識。（全文未完）

