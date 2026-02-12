食品科技差異化搶攻餐桌經濟　家禽業迎戰智慧轉型

從尾牙辦桌到春節團圓飯，小家庭化、外食人口攀升，預製菜與滴雞精市場快速成長，面對美雞低價競爭，業者透過智慧養殖、垂直整合與產品差異化突圍。

文／周佳蓉

無論是傳統油雞、滴雞精，或是超商冷藏架上的舒肥雞胸，家禽食品已深入每個消費場景，但在這道國民美食背後，也正經歷許多挑戰。台灣的雞肉取得除了國內飼養的白肉雞、土雞（有色雞）之外還有進口雞，進口雞肉主要來源國就是美國，曾一度在台灣高達六成市占，即使二四年美國爆發高病原性禽流感，進口量一度減少，但美雞在台灣市占穩居三成之上，由於飼料成本低廉、擁有完整育種體系又具備規模經濟，供給面穩定的美雞極有可能蠶食國內市場。

目前台美關稅談判仍未完全敲定，依循著十五％對等關稅架構，農產品、進口個別品項稅率仍在逐一確認中，美雞是否納入零關稅或階段性開放也是變數。面對低價競爭，台灣相關業者的選擇很清楚：要嘛拚價格，要嘛拚差異化，但價格戰終究拚不過美國的規模經濟，真正的突圍之道或許在於供應源頭、智慧化生產、多項食品國際認證，正是興櫃新兵元進莊這幾年全力押注的方向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

六星級雞舍到ＡＩ巡場

「我們的雞隻冬天吹暖氣、夏天吹冷氣，還聽莫札特音樂！」在一月的興櫃前法說會上，元進莊董事長吳政憲的一席話讓在場的投資人印象深刻，這是在合作契作戶的「六星級」雞舍，導入智慧化養殖的最佳寫照，養番鴨起家的元進莊在雲林深耕近四十年，一六年起協助契作戶導入密閉式禽舍，透過自動感測器調節溫濕度、風扇與照明，讓土雞育成率提升，也有效降低飼料與用藥成本。公司開發出的ＡＩ巡場機器人，更顯見邁向「農業五．○」的野心，透過影像辨識自動偵測死雞、健康等數據，取代部分人工巡視，將疫病傳染風險降低，目前已在數家契作戶農場進行測試，最新更結合氣象預報推出「ＡＩ自動決策與防控系統」，提供更精準的飼養建議，配合著公司對「黃金三小時」的極致堅持：雞隻從出場、屠宰到加工，控制在三小時內完成。這道由智慧養殖與垂直整合築起的護城河，正是毛利率能在近年持續爬坡的關鍵，另外兩支箭則是滴雞精和即食料理。

自○九年加入好市多通路開始，元進莊已成功切入全聯、7-Eleven、Costco等大型零售通路，同時深耕王品集團、悟饕（池上飯包）等連鎖餐飲與團膳客戶，除了調理包之外，更開始合作土雞生鮮販售。從營收結構來看，超商與賣場體系占比五成一、連鎖餐飲一成、滴雞精體系占八％、傳統市場二八％。

預製菜與滴雞精成長曲線

台灣家庭每戶人口每一年不斷下滑，小家庭與單身家戶成為主流，與此同時，台灣外食人口比例已逐年上升，這意味著「方便、小份量」的即食調理食品需求將持續擴張，加上健康意識崛起，台灣消費者在雞、鴨、鵝等家禽的蛋白質攝取量已多年上升。Statista預估，全球即食食品市場未來五年年複合成長率達四．五％，二○三○年規模將達七四．八億美元。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2391+2392期精彩當期內文轉載》