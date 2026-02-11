順天醫藥登ISC閉幕專題　LT3001二期數據獲國際關注、三期布局加速

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲LT3001臨床收案醫師Dr.Thomas Devlin於ISC閉幕會議進行主題演講。（圖／順天提供）

記者高兆麟／台北報導

順天醫藥（6535）於國際中風大會（ISC）發表腦中風新藥LT3001二期臨床數據，為台灣首例，現場千名專家聆聽，亦有多家國際醫藥與臨床媒體關注，包括《BioPharma Dive》、《Clinical Trials Arena》與《NeuroNews》等，就研究設計與臨床意義進行報導，顯示台灣首次登上ISC大會即引發國際肯定與高度關注。

國際中風年會是全球中風領域中，最具影響力的學術與臨床交流平台，匯聚國際臨床意見領袖、醫療機構與產業專家，也是重大突破性數據的關鍵發表舞台。特別是閉幕專題，向來為年會最受關注的場域，上千篇世界頂級論文僅有6篇能入選發表，順藥能登上此舞台，可說是難能可貴。順藥總經理葉聖文認為，登上ISC有三項實質助益，包括加速三期收案動能、強化全球臨床醫師對新藥認知與共識形成、推進與大藥廠合作進程，有利在授權與合作上展開更深入。

綜觀外媒報導，主要關注LT3001的雙效機制與安全性表現。LT3001結合安全再灌流與神經保護兩項作用，鎖定現行標準療法難以涵蓋的急性缺血性中風患者，尤其是無法接受血栓溶解劑或手術取栓的族群，定位上偏向填補治療空窗，而非與既有療法正面競爭。

安全性方面，外媒多引用試驗主持人Thomas Devlin的評論指出，LT3001即使在三天內多次給藥情境下，並未觀察到症狀性顱內出血（sICH）風險增加。多篇報導認為，對中風藥物開發而言，「出血風險控管」是監管審查與後續試驗設計的關鍵門檻，而此項安全性訊號具參考價值。療效端方面，外媒亦引述試驗結果顯示，部分失能特徵患者在功能恢復與功能獨立指標上相較安慰劑組有較佳表現，並提及跨試驗族群的趨勢一致性。

葉聖文指出，本次在國際中風大會得到許多良好反饋，未來將持續依監管單位意見與臨床證據累積情形，推進後續全球三期臨床規劃。

