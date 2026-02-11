聯邦快遞團隊推動亞太地區社區影響力　在台灣捐贈約700公斤物資

▲聯邦快遞團隊成員齊心協力推動亞太地區社區影響力。（圖／業者提供）

聯邦快遞展現對社區支持的堅定承諾。超過 900名聯邦快遞員工投入超過750小時的志工服務，募集並捐贈近2500公斤，與去年相比，志工參與人數增長了13% 。透過與超過15家非營利組織合作，本次行動已惠及超過350人，包括兒童、老年人及其他弱勢團體。

在台灣，近百名聯邦快遞志工攜手2個非營利組織合作，集結並捐贈約700公斤的生活必需品。此次捐贈物資內容多元，除基本生活用品外，也包含足球、跳棋、魔術方塊等益智與休閒用品，回應不同年齡層受助者的實際需求。透過精準對接所需資源，協助受助者提升生活品質，更有餘裕應對日常生活中的各項挑戰。

物資捐贈活動為每年「聯邦快遞關愛行動——紫色愛心袋」的重要環節，該計畫於2025年10 月至12月31日間進行，旨在讓聯邦快遞員工能發揮自身影響力，支持在地非營利組織。來自亞太地區10個市場的聯邦快遞志工，包括澳洲、中國、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、台灣、泰國和越南，均積極參與此次活動。

今年聯邦快遞團隊成員再度跨區域集結，組成不同規模的團隊。團隊成員確保這些貢獻能產生實質影響，服務內容包括支援患有白血病的兒童、提供教育物資，以及協助受自然災害影響的家庭和個人。

每個團隊都與各自選定的慈善機構合作，募集包括包裝食品、書籍、玩具、禦寒衣物及衛生包等必需品。這些捐贈物資皆裝在象徵關懷與同理心的「聯邦快遞關愛行動」的紫色愛心袋中送達。

聯邦快遞亞太區總裁蘇查理（Salil Chari）表示：「社區是透過行動建立的，而每年的聯邦快遞關愛行動—紫色愛心袋計畫有力地提醒著我們：『當大家團結一致幫助他人時能夠達成何等成就。』我非常自豪看到我們的團隊成員挺身而出支援有需要的人，這體現了我們『守望相助』與『回饋社區』的核心價值。這些文化價值是我們致力於在整個區域創造積極改變的核心。」

聯邦快遞台灣區總經理蘇智民表示：「聯邦快遞長期深耕在地社區，持續透過實際行動創造正向影響。紫色愛心袋計畫讓我們在日常營運之外，有機會為需要幫助的人們帶來改變。看到同仁們主動投入、攜手付出，令人十分感動。今年我們將關懷焦點放在台灣的弱勢家庭與兒童，透過提供實用的生活物資，希望在寒冬中為他們帶來溫暖與支持。」

作為聯邦快遞關愛行動的一部分，全球團隊成員受邀共同參與，在全年投入無數的志工服務。每年聯邦快遞關愛行動都會推動慈善捐贈、員工志工服務以及公益運輸服務，以支援團隊成員生活、工作所在的社區。在2025財年，聯邦快遞在全球向非營利組資捐贈了 5550萬美元，團隊成員貢獻了超過81,000小時的志工服務，並運用其全球網路快速且可靠地為有需要的社區提供關鍵的災難救援。欲了解更多資訊，可造訪FedEx Cares。