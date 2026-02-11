獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「心臟衰竭」病危通知單曝光

▲Y小姐拿出姊姊的病危通知單。（圖／Y小姐授權提供）

記者陳瑩欣、周亭瑋／台北報導

民眾陳媽媽代病重女兒到合庫銀提款遇挫，傳出遭銀行員拋出「變遺產可以領」、「用繼承」等語二度傷害，家屬也秀出存戶心臟衰竭病危通知單，明確表示需要領救命錢。合庫銀雖否認行員有相關發言，但今（11）日進一步指出已開始對全案展開調查，並向家屬承諾「會懲處」。

事件發生後，存戶的妹妹Y小姐在threads上發文，為姊姊和媽媽打抱不平，引起合庫銀發聲明，強調遭指冷血發言的行員並無此行為，要求各界不要再傳話，Y小姐因此遭遇「誣告」等攻擊言論，而陳媽媽向《ETtoday新聞雲》表示確有此事，並說明當天解除帳戶鎖定的經驗非常不愉快。

陳媽媽指出，家事千頭萬緒，沒必要拿女兒的健康說謊，「我都快失去大女兒了，現在你們合庫否認，害我小女兒被網友罵。」

Y小姐也向《ETtoday新聞雲》表示，「媽媽肯定地說，就是照片中的人，本來還怕名牌跟行員不同人，現在確定是同一個人，為什麼合庫要包庇？」

合庫則證實，台中區域中心協理、分行經理發現服務確有不妥，已與陳媽媽取得電話聯繫，並已承諾會對相關人員議處，分行績效評等也會調減，但因對方照顧病患和奔波，至今無法面對面道歉，會再進一步聯絡當事人。

為求慎重，合庫銀表示，全案調查後將再進一步召開會議討論，懲處時間預料將落在農曆年後。

