鴻海永續聯貸爆超額認購262%　4銀行共同主辦終敲定360億元

鴻海（2317）委由台銀主辦360億元永續連結聯貸簽約儀式今（11）日由台銀總經理吳佳曉與鴻海財務長黃德才共同主持，這宗聯貸案由台銀擔任額度管理銀行，並由北富銀、中信銀及兆豐銀共同主辦，超額認購率一度飆上262%，最終以360億元結案。

台銀證實，本案原擬籌組300億元，在18家金融機構踴躍參與下，超額認購率高達262%，總金額達785億元，最終以360億元結案，充分展現金融同業對鴻海營運績效的高度肯定，更彰顯市場對其全球化布局與發展前景的堅定信心。

本案資金用途為充實中期營運週轉金，並納入溫室氣體減排表現、綠電使用總量、取得或升級廢棄物零填埋認證等永續指標。凡鴻海達成預定之ESG指標，即可獲得相應的利率減碼優惠，具體落實台銀與鴻海深耕綠色金融，攜手推動淨零排放目標的決心。

台銀指出，鴻海是全球最大科技製造平台服務商，2025年自結合併營收續創新高突破8兆元，充分展現其在產業中的關鍵地位。

近年來，鴻海積極投入「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域，結合AI推動「智慧製造、智慧電動車、智慧城市」三大智慧平台，以「3+3+3」作為集團重要的長期發展策略，為全球標竿客戶提供完整解決方案，成為全方位智慧生活提供者。