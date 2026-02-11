港務港勤公司3艘拖船交船典禮　持續強化港區作業效能與航安能量

▲貴賓與拖船模型合影，左起驗船中心(CR)執行長鄭志文、中信造船董事長韓碧祥、交通部次長林國顯、港務公司董事長周永暉及港勤公司董事長陳榮聰。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務港勤公司今(11)日上午於高雄港棧貳庫廣場，隆重舉行「6400匹暨3600匹馬力拖船交船典禮」，慶祝三艘新建拖船順利完工交付。交通部次長林國顯、台港務公司董事長周永暉、港勤公司董事長陳榮聰、中信造船公司董事長韓碧祥，以及航港機關、港區業者、船級社、設備商與產業代表等貴賓蒞臨觀禮，共同見證港區船隊升級的重要里程碑。

本次交付的三艘拖船，分別為一艘6400匹馬力級拖船及兩艘3600匹馬力級拖船，由中信造船公司承造。新造拖船在設計與建造階段即著重動力性能、作業穩定性及整體安全等級，除全面符合國際相關規範外，並通過日本船級協會(NK)及驗船中心(CR)之認證，進一步提升靠離泊作業效率與航行安全。

在節能減碳與永續發展方面，新船亦導入節能減碳設計，特別於靠岸待命期間配置儲能系統，可有效降低柴油發電機使用頻率，減少燃料消耗與碳排放，展現港勤公司落實低碳航運及回應淨零轉型政策的具體行動。

▲左上圖交通部次長林國顯致詞；右上圖台灣港務公司董事長周永暉致詞；下圖貴賓大合照。（圖／港務公司提供）

未來，新船將投入港區船舶靠離泊作業，並可支援離岸風電運維、海事工程拖帶、新能源船舶靠泊及海難救助等多元任務，讓港口不僅是航運停靠節點，更成為支援國家能源轉型、強化海事安全與產業發展的重要力量。

典禮在林次長見證下，由中信造船公司韓董事長將拖船模型致贈予港務公司周董事長，象徵三艘拖船建造圓滿完成正式交付，並由全體貴賓共同合影留念。隨後，三艘新船同步鳴笛，宣示正式啟航，為港區營運注入嶄新量能。

港勤公司表示未來將持續配合交通部及港務公司整體發展政策與營運方向，推動並強化船隊汰舊換新計畫、專業人力培訓、作業制度與設備管理，為港區運輸安全及產業發展提供堅實後盾。