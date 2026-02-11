美光傳錯失輝達新訂單連跌2天　外銀力挺「目標價500美元」

▲美光、示意圖。（圖／美光提供）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國記憶體大廠美光（MU）傳出錯失輝達（NVIDIA）下一代Rubin晶片訂單，股價連走跌2個交易日，惟德意志銀行認為，美光可以從此波記憶體缺貨熱潮中受益，而許多投資者「仍然沒有充分理解」供應緊張所帶來的衝擊，將美光目標價從300美元大幅上調67%至500美元。

美光股價在本周連跌二個交易日，周二股價以下跌10.25美元或2.67%、373.25美元作收。

有報導稱，美光的記憶體晶片競爭對手三星計劃於本月晚些時候開始生產其下一代HBM4內存，供輝達（NVIDIA）用於其即將推出的Vera Rubin新型處理器，而美光被排除在此訂單之外，這令投資者感到擔憂。

根據《MarketWatch》報導，德意志銀行的一位分析師表示，這一波記憶體缺貨周期與其他周期不同，這可能意味著美光科技的股票將迎來更大的漲幅。

德意志銀行的 Melissa Weathers 表示，預計DRAM（動態隨機存取記憶體）的供應將在 2027 年至 2028 年保持緊張狀態，尤其是在人工智慧蓬勃發展推動對高頻寬記憶體（HBM）的需求不斷增長的情況下。

Weathers 在周二的一份報告中指出，與傳統DRAM相比，HBM的「矽密集度」大約是其三倍，這意味著它需要更多的晶圓來切割晶片。她表示，這種高矽密集度「正在造成我們認為目前尚未被充分理解的供應衝擊」，供應緊張使得美光等公司能夠提高產品價格，並與客戶簽訂長期合約。

Weathers 表示，同時新的DRAM晶圓廠至少需要兩年時間才能投產，而現有工廠目前擴建能力有限，難以緩解需求緊張的局面。不過，她也指出，隨著新增產能的投入使用，明年供應緊張的局面可能會有所緩解。

Weathers 認為這些動態將為美光科技創造「更具結構性盈利的環境」，她將該股的目標價上調至 500 美元。

