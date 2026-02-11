永慶加盟四品牌中台灣尾牙斥鉅資打造　巨星藝人輪番助陣、豪抽420萬

▲數千人包圍舞台，玖壹壹表演嗨翻全場，台上更揪台下大合影，熱鬧非凡。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

▲神秘嘉賓王識賢深情演出，台下夥伴揮手應和，更掀起全場大合唱。

永慶房產集團2月10日晚間舉辦「中區聯合尾牙」，斥資逾兩千萬元打造演唱會等級的尾牙盛會，王識賢、玖壹壹等多組藝人輪番上陣演出，並豪氣祭出價值超過420萬元抽獎好禮，為台中、彰化、南投、雲林地區加盟夥伴獻上一場視聽與驚喜兼具的年度盛典。值得一提的是，中區聯合尾牙已連續三年席開700桌、規模盛大，展現「中台灣房仲第一品牌」的驚人氣勢。

活動現場冠蓋雲集，永慶房產集團董事長孫慶餘、加盟事業處董事長劉炳耀親自南下同歡；立法院副院長江啟臣、前總統府秘書長廖了以，以及多位立法委員、市議員與仲介公會代表也到場共襄盛舉，展現永慶加盟四品牌在中台灣的高度影響力與號召力。

永慶不動產中區經管會長陳立信開心表示，今年尾牙特別選在台中國際會展中心舉行，是該場地開幕以來首場大型尾牙盛會，也象徵永慶集團對中台灣夥伴的重視。巨資打造的尾牙盛會、明星演出與豪華抽獎，為夥伴獻上歡樂與感謝，也進一步凝聚團隊向心力。

晚宴由知名主持人蔡尚樺揭開序幕，以機智幽默的主持風格炒熱現場氣氛，而演出陣容令人驚艷，首先由《聲林之王》雙人組合陳忻玥與李杰明率先登場，帶動全場氛圍，緊接著「重量級神秘嘉賓」王識賢驚喜現身，以渾厚嗓音演唱多首經典台語金曲，更以《角頭》電影主題曲《無夢無望》帶動全場大合唱，掀起高潮。

壓軸登場的「流行饒舌天團」玖壹壹一連演唱多首熱門歌曲，現場尖叫聲此起彼落，氣氛沸騰。最後一首歌曲是2023年WBC世界經典賽中華隊應援曲《世界都看見》，歌詞中傳遞的熱血與突破精神，也象徵永慶團隊持續挑戰自我、勇往直前的決心。

除了巨星演出，抽獎環節同樣是全場焦點。今年共規劃超過1600個中獎機會，等同現金的420萬元禮券讓夥伴帶回家。永義房屋中區經管會長王薏勝表示，希望將過去一年的感謝化為最實質的鼓舞，讓每位夥伴都能滿載而歸。

▲抽獎名單揭曉瞬間，夥伴緊盯大螢幕，滿懷期待迎接驚喜時刻。

▲永慶加盟四品牌中台灣尾牙滿場人潮、座無虛席，見證逆勢成長的豐收時刻。

面對市場波動，永慶加盟四品牌中台灣穩健前行， 2025年中台灣新展逾30間加盟店，區域總店數突破400間，服務規模穩居第一。這些亮眼成績，來自所有夥伴的努力與團隊合作。在四成聯賣率加持下，中台灣去年業績突破五百萬元的人員超過110位，加盟店業績破6千萬元有10間，更有1間加盟店達成年業績一億元。

有巢氏房屋中區經管會長鄭珮紾、台慶不動產中區經管會長林威志也都表示，永慶加盟總部打造完善加盟環境並持續優化，讓店東長們無後顧之憂全力向前衝。且全台最佳聯賣環境，不僅降低經營風險、更協助新手快速融入，在房市備受考驗的時間，成為逆勢發展的重要力量。未來，永慶加盟總部也將持續挹注資源，全面強化科技工具、系統平台與教育訓練，成為加盟店東與夥伴的堅強後盾，正面迎接市場挑戰，續寫最強創業平台的成功篇章。

