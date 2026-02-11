外資買超523.6億元創史上第8大　狂掃友達逾12萬張

▲友達居外資買超第一大個股。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
農曆蛇年台股站上3萬3千點大關風光封關，外資連續兩個交易日買超500億元，今（11）買超523.6億元，創下史上第八大買超，友達（2409）去年順利轉盈並宣布配息，外資狂掃12萬3939張，居單日買超第一名個股，值得注意，台積電（2330）挾著1月營收創新高，股價登峰，但外資逢高調節4941張，居外資賣超第五大個股。
台積電今日股價反映1月營收，終場上漲35元或漲幅1.86%，以1915元作收，台股開高走高，終場大漲532.74點或漲幅1.61%，以33605.71點作收，成交金額6740.77億元。
根據證交所資料顯示，其中外資買超523.6億元，投信、自營商分別買超37.62億，以及13.73億元，三大法人合計買超574.95億元。
面板雙虎友達、群創（3481）分居外資今日買超第一、四名個股，買超張數12萬3939張、5萬501張，買超第二、三、五名個股、張數，分別南亞（1303）6萬938張、旺宏（2337）5萬7079張、凱基金（2883）4萬3057張。
買超第六～十名個股、張數，分別為聯電（2303）4萬320張、中鋼（2002）3萬7196張、鴻海（2317）3萬1320張、台新新光金（2887）2萬8066張，以及玉山金（2884）2萬449張。
外資賣超第一～五名個股、張數，分別力積電（6770）1萬7379張、欣興（3037）6789張、聯合再生（3576）6714張、瑞軒（2489）6088張、台積電（2330）4941張。
外資賣超第六～十名個股、張數其他依序為全新（2455）4772張、台玻（1802）4395張、強茂（2481）4389張、美時（1795）3528張，以及定穎投控（3715）2986張。
