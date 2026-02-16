美股居安思危？00989A最新策略出爐！

▲美股示意圖。（圖／路透）

【摩根投信行銷資訊】

自從ChatGPT在2023年引爆AI熱潮後，過去3年以來，美股幾乎年年都是市場的焦點，去年2025底出刊的《時代周刊》，還把多位科技老闆們排排站的畫面做成當期的封面故事，再度印證科技紅到爆！不過，正因為美股已連續三年上漲，再加上科技巨頭股價位居高檔，現在光是Mag 7的市值（Mag 7泛指Apple、Microsoft、Nvidia、Amazon、Alphabet、Meta、Tesla）加總起來，就已達到標準普爾500指數35.17%的權重(資料來源:彭博資訊，2026.1.31.)，因此市場不免擔心，2026年的美國股市是否會面臨逆風。熱到爆的美股，還能投資嗎？

摩根大美國領先科技主動式ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱00989A）產品經理溥琪琳分析，有這種擔心是自然的；因為根據彭博資訊的數據顯示，過去五年美股標普500指數的漲幅為86.82%，已經勝過全球多數市場在同一時期的表現；然而，若對照標準普爾500資訊科技類指數，可發現該指數在同期的漲幅竟高達146.26%，接近標準普爾500指數的一倍；也難怪市場對於AI是否已經泡沫化也開始議論紛紛。

表1：美國科技相關指數與大盤近五年績效比較

資料來源：彭博資訊，統計日期至2026/1/30，美元計價，摩根投信整理。

AI發展面臨關鍵時刻

00989A產品經理溥琪琳說，這波由AI所帶動的強勁行情，自2025年起已逐漸受到市場的檢視；而所謂的檢視，指的正是相關企業在2026年是否具備「變現的能力」。可見有別於過去的資本投入，現在市場更在乎的是實際獲利，這也意味著AI相關企業的發展已來到了關鍵時刻。

溥琪琳補充，變現能力通常取決於產品在商業運用上的發展，因此關鍵就在市場對於AI產品的應用需求是否紮實。好消息是，根據聖路易聯邦儲備銀行截至2025年9月的統計，儘管美國本地企業對AI的實際導入在當時僅有9%；但該報告也預期，到2026年3月，這個數字將從原本的9%擴大到15%（資料來源：摩根資產管理、Census business trends outlook survey, 《環球市場縱覽－美國版》，2025.12.31），這也意味著 從現在起，善於將AI導入到業務開發、並創造利潤的企業將浴火重生，而那些已投入大量資本、卻無法將之轉化為實際獲利的企業反有可能被市場反噬 ；可見未來那怕是繼續投資科技，選股都已不再像過去那樣簡單，被動跟隨大盤指數投資雖可隨著指數變動而漲跌，但卻不容易創造超額報酬機會。

用主動式管理的美國科技基金來因應AI變局

那投資人該怎麼布局美股，才有機會給自己帶來不錯的C/P值？溥琪琳表示，投資人可以 選擇主動式管理的美國科技基金 ，例如摩根資產管理旗下的摩根基金-美國科技基金（本基金之配息來源可能為本金），或是摩根大美國領先科技主動式ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）（證券代號00989A）。這二檔基金都是採主動管理策略，前者是基金，後者是ETF，都是鎖定在美國科技題材，投資人可以用自己喜歡的交易方式來做選擇。

溥琪琳表示，00989A和摩根基金-美國科技基金（本基金之配息來源可能為本金）享有相似的投資策略，同樣是主動式管理，ETF在交易門檻、交易幣別上，讓習慣以新台幣理財的投資人，可以更方便地布局美國最前沿的科技新星。

主動式管理以追求超額報酬為目標

以單筆投入摩根基金-美國科技基金（本基金之配息來源可能為本金）為例，不論投資一年、二年、三年、五年或十年，該基金的報酬率都顯著超越羅素1000等權重科技指數。比如從最初一年期的僅領先1.24%，到近三年期的領先48.8%，再到十年期領先超過247.88%，都顯示該基金在創造超額報酬的能力上，會隨著時間的拉長而擴大；這代表只要選對基金、並採取定期定額的長期投資策略，投資人就有機會創造可觀的的超額報酬 (見表2)。

表2：摩根基金-美國科技基金(本基金之配息來源可能為本金)(A股-美元分派)與參考指標*表現

資料來源：Lipper。資料時間： 2026.1.31，兩者皆以美元計算其投資總報酬。*參考指標:羅素 1000 等權重科技指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )，就貨幣對沖股份級別而言，指標會避險至該股份級別之貨幣。

更重要的一點，就是投資人可以注意摩根美國科技基金（本基金之配息來源可能為本金）的歷年回報率。溥琪琳指出，若是單筆投資，該基金在近1年的績效雖僅有7.62%，但近2年的績效卻可擴大到43.06%；近3年再擴大到117.25%；若以近10年來看，該基金的累計績效更會擴大到636.14%，可見對這檔基金的投資時間愈長，愈有機會獲得超額回報 (見表3)。

表3：摩根美國科技策略*之績效表現

資料來源：Lipper及摩根資產管理。 *指涉為摩根基金-美國科技基金(本基金之配息來源可能為本金)。資料時間： 2026.1.31。依Lipper Global歸類於資訊科技股票(境外)。本基金美元-A股(分派)級別成立於1997.12.5。

定期定額美國科技 亦為不錯的投資選擇

00989A產品經理溥琪琳表示，除了單筆投資，定期定額也是相當推薦的投資方式。透過表3可看出，長期定期定額摩根基金-美國科技基金（本基金之配息來源可能為本金），近五年的績效也與單筆投資近五年的績效相差不遠（見表2）。

表4：摩根基金-美國科技基金美元-A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)定期定額績效表現

資料來源：Lipper。資料時間： 2026.1.31。依Lipper Global歸類於資訊科技股票(境外)。本基金美元-A股(分派)級別成立於1997.12.5。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。定期定額之計算方式為每月第一日投資新台幣5000元、並連續投資60個月計算，統計時間為2021.1.1~2026.1.30，報酬率計算已還原為新台幣。

定期定額00989A 結合在地專業

溥琪琳表示，在科技領域，經理團隊的研究能力相當關鍵，摩根資產管理隸屬美國最大的金融集團「摩根大通」，所以00989A的經理團隊，也可結合在美國在地的研究優勢與人脈資源，替投資人在美國科技的生態圈內，找到未來最具潛力的科技新星，讓投資人在不燒腦、不傷神的環境下，參與美國科技產業的長期成長機會。





【摩根投信 獨立經營管理】「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，本公司及銷售機構均備有公開說明書，投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。本基金上市日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金自成立日起至上市日 ( 不含當日 ) 前，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所 ( 以下簡稱「臺灣證交所」) 有關規定辦理。投資人於本基金成立日 ( 不含當日 ) 前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購之投資人需自行承擔本基金成立日起至上市日止期間，基金淨資產價格波動所產生折／溢價之風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於本基金每營業日結算所得之淨值，例如因為投資人買賣供需等波動變化而造成折／溢價之交易風險。本基金自成立日起，即得依據本基金投資策略主動進行投資佈局，本基金投資組合成分價格波動將會影響本基金淨值表現。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本基金為主動式交易所交易基金，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行基金投資。境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券，僅限掛牌上市之有價證券，且除了取得主管機關特別核准外，境外基金不得超過淨資產價值之20%，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。摩根投信旗下月配息型及季配息型基金（不含摩根亞太高息平衡基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）-季配息型之每年度分配收益）及總代理之月配息型、季配息型（不含摩根可持續基建基金（本基金之配息來源可能為本金））進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢基金配息及淨值組成項目。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別，依配息頻率分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。（分派）級別配息類股之基金配息以淨收益（總收益扣除費用及支出）為基礎決定，若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。（每季派息）與（每月派息）級別之基金配息以預估之收益（未扣除費用及支出）為基礎決定，若預估收益不足支付配息，可能由本金支付配息，代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)可分配收益來源為投資所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金扣除本基金應負擔之費用，另得於已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用後為正數，且本基金於收益評價日之每受益權單位價值須高於發行價格，且每受益權單位價值減去當次單位可分配收益之餘額不低於發行價格時，得納入分配。本基金每季依公開說明書所載時點進行收益評價，本公司得依收益情況自行決定每季分配之金額或不分配，故分配之金額並非一定相同。當基金實際配息率低於參考配息率(如有)，且因一段期間內淨申購單位數增加達本公司所訂之一定百分比而有稀釋配息率之虞時，始得動用收益平準金進行分配。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。本公司自當盡力提供正確的資訊，但文中之數據、預測或意見可能有脫漏、錯誤或因環境變化而有變更，本公司與其關係企業及各該董事、監察人、受僱人，對此不負任何法律責任。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料引為投資之唯一依據。在適用法律允許的範圍內，本公司可進行電話錄音及監測電子通訊，以履行本公司的法律和監管義務以及遵守內部政策。本公司將根據我們的隱私權政策（https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/privacy-statement/）收集、儲存及處理個人資料。摩根網站為摩根資產管理在台灣之入口網站：國內、境外基金交易服務由摩根投信提供。本網站內容之所有權利為摩根資產管理集團所有，任何人未經同意，不得為任何重製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為，並不得將網站全部或部分內容轉載於任何形式媒體。

摩根證券投資信託股份有限公司 109金管投信新字第002號 統一編號：86385124 地址：台北市信義區松智路1號20樓 電話：02-8726-8686 (臨櫃服務請事先洽詢：0800-045-333)