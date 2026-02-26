ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

極光旅行「馬上來」　定期定額摩根科技型基金和ETF 有機會讓你「快速通關」

【摩根投信行銷資訊】

實現自己的夢幻旅行，是大家在每年必有的期待；根據中華民國交通部統計處與交通部觀光署的統計，截至2025年11月，全台出國人次已來到1,738萬，預估2025年有機會突破1,900萬人次；而在國人出境旅遊的目的地排名，依序是日本、韓國、中國大陸、香港、越南、泰國與新加坡等亞洲地點；至於經常被排在夢幻清單內的北歐極光、南極破冰、甚至地中海跳島等卻未入榜。可想而知，畢竟在疫情後，出遊費用大幅上漲，長途旅行的團費動輒也是將近新台幣20萬元，有的甚至高達新台幣25萬元附近，一家四口一次旅遊就要百萬元開銷，實在讓人吃不消！

不只是台灣，高漲的團費也悄悄改變美國家庭的旅遊習慣。根據美國個人理財資訊金融服務商Bankrate的調查顯示*，超過八成（約83%）的假期旅遊者，都因通膨與旅費上漲而選擇「自行降級」，選擇較便宜的交通工具、較便宜的住宿、較便宜的餐飲，讓整體旅遊花費花少一點。台灣雖然沒有類似的調查資料，但「寧願少享受，也不能不出國」正是普遍心聲，所以年輕族群往往也傾向花小錢跟朋友去進行短天期的自助旅遊，也不願意花大錢去參加長途旅行團。(*資料來源：Bankrate survey-《Fewer Americans plan to travel for thanksgiving, winter holidays this year》, 該調查基於2025年9月18日至20日的2,538名成年人樣本，其中685名成年人計劃在假期出行，數據經過加權處理並代表所有美國成年人。)

摩根大美國領先科技主動式ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱00989A）產品經理溥琪琳表示，出國旅遊的費用通常都不便宜，長途旅遊更需要大筆的資金、也需要更長的時間去儲蓄。不過，現在開始就用定期定額基金的方式去準備，也許就不需要那麼痛苦；因為定期定額基金是一種強迫投資的方式，所以年輕族群如果轉換心態，用定期定額基金的方式去取代傳統的存錢，這樣反而有機會更容易實現旅遊夢想。(00989A在買什麼)

00989A產品經理溥琪琳表示，不只是年輕族群，一般人更可透過定期定額的方式，將部分資金投入看好趨勢性產業的基金，不但可以分享國際頂尖企業的經營紅利，有機會放大資金效率。用這種方式準備旅遊基金，可以更有效運用資金配置，讓自己的金錢繼續在市場滾動創造累積財富機會，進而減輕旅費上漲帶來的壓力。

舉例來說，若是投資聚焦在AI浪潮領軍的美國科技產業，則可望抓到當紅的趨勢產業追求超額報酬機會。據FactSet與標準普爾的統計，在2026年的標普500指數企業獲利預期中，正是以資訊科技類股27%的獲利動能最強，即使在2025年它也是以24.5%的表現優於其他產業，可見投資與美國科技相關的基金，有相當機會讓自己的旅遊基金「加速」累積。(見下圖)

標準普爾500指數企業獲利成長預測 
每股盈餘年度變化，企業獲利預測共識

▲▼出國,旅遊,團費,投資,理財,摩根投信。（圖／業者提供）

資料來源:FactSet, 標準普爾，摩根資產管理整理。所用企業獲利共識預測為FactSet的曆年估計。為維持較合理刻度，軸線可能將數值減列處理。過去表現並未目前及未來績效的可靠指標。《環球市場縱覽-亞洲版》，2025.12.23.

以「摩根基金-美國科技基金（本基金之配息來源可能為本金）」為例，在過去這五年來，若每月定期定額這檔基金新台幣5000元，一年下來總投資的累計成本即為6萬元，根據理柏資訊的統計，只要投資一年，即可額外獲得6,060元，超過三年，即可以18萬元的總成本，創造24.66萬元的總回報；倘若是投資五年，更能以30萬元的總成本，給自己創造47.60萬的總回報金額，而多出來的這18萬，就幾乎可以讓自己安排一趟極光之旅。(了解摩根美國科技策略)

▲▼出國,旅遊,團費,投資,理財,摩根投信。（圖／業者提供）

資料來源:理柏資訊，統計至2026.1.31。還原為新台幣計價。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。定期定額之計算方式為每月第一日投資新台幣5000元、並連續投資60個月計算，統計時間為2021.1.1~2026.1.30，報酬率計算已還原為新台幣。

同樣的情況也發生以科技為主的台灣股市，比如以「摩根新興科技基金」為例，若在過去五年內每個月投入新台幣5000元，一年下來總投資的累計成本為6萬元，但根據理柏資訊的統計，只要投資一年，即可以49.13%的報酬率獲得89,478的總回報金額，超過三年，即可以18萬元的總成本，創造34萬元的總回報；倘若是投資五年，更能以30萬元的總成本與119.56%的報酬率，給自己創造65.86萬的總回報金額，不只是看極光，就連去南極看企鵝都可望成真。(摩根新興科技基金淨值走勢)

▲▼出國,旅遊,團費,投資,理財,摩根投信。（圖／業者提供）

資料來源:理柏資訊，統計至2026.1.31。還原為新台幣計價。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。定期定額之計算方式為每月第一日投資新台幣5000元、並連續投資60個月計算，統計時間為2021.1.1~2026.1.30，報酬率計算已還原為新台幣。

00989A產品經理溥琪琳表示，在凡事都高成本的時代，投資不僅是資產增值的工具，更可能成為「斜槓收入」的來源。選擇投資科技的主動式產品，無論是直接在證券戶定期定額下單00989A－「摩根大美國領先科技主動式ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）」，或是直接在「摩根 Direct投資平台」開戶並下單定期定額「摩根新興科技」基金，或是定期定額「摩根基金-美國科技基金（本基金之配息來源可能為本金）」，都是相當簡便的投資管道。透過定期定額科技型基金，將有助於家庭財務規劃更具彈性與長期性。

▲▼出國,旅遊,團費,投資,理財,摩根投信。（圖／業者提供）

【摩根投信 獨立經營管理】「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，本公司及銷售機構均備有公開說明書，投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。本基金上市日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金自成立日起至上市日 ( 不含當日 ) 前，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所 ( 以下簡稱「臺灣證交所」) 有關規定辦理。投資人於本基金成立日 ( 不含當日 ) 前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購之投資人需自行承擔本基金成立日起至上市日止期間，基金淨資產價格波動所產生折／溢價之風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於本基金每營業日結算所得之淨值，例如因為投資人買賣供需等波動變化而造成折／溢價之交易風險。本基金自成立日起，即得依據本基金投資策略主動進行投資佈局，本基金投資組合成分價格波動將會影響本基金淨值表現。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本基金為主動式交易所交易基金，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行基金投資。境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券，僅限掛牌上市之有價證券，且除了取得主管機關特別核准外，境外基金不得超過淨資產價值之20%，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。摩根投信旗下月配息型及季配息型基金（不含摩根亞太高息平衡基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）-季配息型之每年度分配收益）及總代理之月配息型、季配息型（不含摩根可持續基建基金（本基金之配息來源可能為本金））進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢基金配息及淨值組成項目。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別，依配息頻率分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。（分派）級別配息類股之基金配息以淨收益（總收益扣除費用及支出）為基礎決定，若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。（每季派息）與（每月派息）級別之基金配息以預估之收益（未扣除費用及支出）為基礎決定，若預估收益不足支付配息，可能由本金支付配息，代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)可分配收益來源為投資所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金扣除本基金應負擔之費用，另得於已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用後為正數，且本基金於收益評價日之每受益權單位價值須高於發行價格，且每受益權單位價值減去當次單位可分配收益之餘額不低於發行價格時，得納入分配。本基金每季依公開說明書所載時點進行收益評價，本公司得依收益情況自行決定每季分配之金額或不分配，故分配之金額並非一定相同。當基金實際配息率低於參考配息率(如有)，且因一段期間內淨申購單位數增加達本公司所訂之一定百分比而有稀釋配息率之虞時，始得動用收益平準金進行分配。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。本公司自當盡力提供正確的資訊，但文中之數據、預測或意見可能有脫漏、錯誤或因環境變化而有變更，本公司與其關係企業及各該董事、監察人、受僱人，對此不負任何法律責任。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料引為投資之唯一依據。在適用法律允許的範圍內，本公司可進行電話錄音及監測電子通訊，以履行本公司的法律和監管義務以及遵守內部政策。本公司將根據我們的隱私權政策（https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/privacy-statement/）收集、儲存及處理個人資料。摩根網站為摩根資產管理在台灣之入口網站：國內、境外基金交易服務由摩根投信提供。本網站內容之所有權利為摩根資產管理集團所有，任何人未經同意，不得為任何重製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為，並不得將網站全部或部分內容轉載於任何形式媒體。

摩根證券投資信託股份有限公司 109金管投信新字第002號 統一編號：86385124 地址：台北市信義區松智路1號20樓 電話：02-8726-8686 (臨櫃服務請事先洽詢：0800-045-333)

