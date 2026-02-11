ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

蛇年漲跌王現形　前十大飆股、慘跌標的一次看

▲▼19日台股在權值股台積電的帶頭領軍下，開低走高終場上漲335.81點，台積電更是創下1760元的新天價。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

農曆蛇年封關，全年台股大漲10080.3點，收在33,605.71點，而前十飆股出爐，AI應用為PCB、記憶體兩大族群帶來變革，表現最為突出，德宏（5475）全年漲幅1269.75%，居第一名，南亞科（2408）、華邦電（2344）分居漲幅第二、三大個股，材料*-KY（4763）、世紀*（5314）、可寧衛*（8422）為跌幅前三名個股。

▲▼蛇年漲跌股。（圖／記者巫彩蓮攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

回蛇年延續龍年多頭氣勢且青出於藍，年度漲點達10080.3點，漲幅更是從龍年的3成上升至蛇年的42.85%，蛇年台股市值大增34.06兆元，截至蛇年封關台股市值正式突破百兆大關，來到109.85兆元。

受惠AI需求有增無減之下，PCB、記憶體因AI帶動規格改變，成為飆股重點族群，統計蛇年漲幅前十名個股、漲幅，依序德宏1269.75%、南亞科823.59%、華邦電（2344）635.19%、尖點（8021）717.02%、凱崴（5498）419.23%、旺宏（2337）413.02%、金居（8358）395.41%、精測（6510）392.57%、華東（8110）354.07%，以及竹陞科技（6739）326%。

蛇年跌幅前十個股，依序材料*-KY 94.24%、世紀*88.37%、可寧衛*81.73%、康霈*（6919）77.08%、博盛半導體（7712）64.02%、綠河-KY（8444）63.93%、康全電訊（8089）63.73%、三圓63.5%、名軒63.32%、富旺62.96%。
 

關鍵字： 台股蛇年AI飆股市值

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

推薦閱讀

台股馬年好兆頭！近10年開紅盤機率達8成　法人拋2題材接力作多

台股馬年好兆頭！近10年開紅盤機率達8成　法人拋2題材接力作多

電子權值股持續扮演多頭領軍角色，帶動台股今（11）日早盤大漲逾300點、持續穩站33,000點整數關卡，台積電（2330）盤中股價衝上1925元，再寫歷史新高，統計近10年歷史資料，台股農曆年後開紅盤上漲機率高達80%，「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄指出，輝達( Nvidia) GTC大會、四大雲端服務供應商（CSP）2026年資本支出合計上看6,500億美元，將是台灣科技供應鏈後續兩大焦點。

2026-02-11 12:12
MSCI標準指數新增鴻勁　小型指數增富喬、尖點等12檔

MSCI標準指數新增鴻勁　小型指數增富喬、尖點等12檔

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，全球標準指數新增鴻勁1檔台灣成分股，刪除正新等4檔；全球小型指數新增東方風能等12檔，刪除晶心科等11檔，調整結果預計2月26日收盤生效。

2026-02-11 09:35
面板股蛇年封關猛攻！友達轉盈配息今強漲7％　瑞軒攻漲停

面板股蛇年封關猛攻！友達轉盈配息今強漲7％　瑞軒攻漲停

友達（2409）於昨（10）日召開法說，公布去（2025）年順利轉盈，每股稅後盈餘（EPS）0.9元，配發現金股利0.4元，加揭露上AI「四支箭」發展策略，今（11）日衝高到15.9元，漲幅逾7%，突破月線反壓，到10點半左右，成交量來到24萬張，成為上市交投最熱個股，瑞軒（2489）跟進上攻，旱地拔蔥直奔27.7元漲停價位，群創（3481）震盪走高來到22.2元。

2026-02-11 11:16
台積電1張200萬邁進中！飆40元衝1920天價　台股暴衝33630新高

台積電1張200萬邁進中！飆40元衝1920天價　台股暴衝33630新高

台股蛇年封關今（11）日出現擺尾效應，台積電（2330）在11點後暴衝40元或2.13%至1920元新天價，以股本2593億元估，台積電市值已來到49.79兆元，台股狂奔557.14點衝至33630.11點歷史新高，距離「34K」大關只差369.89點。

2026-02-11 11:07
鴻勁納MSCI刷4300天價　外資調高目標價、重申「買進」評等

鴻勁納MSCI刷4300天價　外資調高目標價、重申「買進」評等

MSCI今（11）日公布最新一季度調整，全球標準型指數台股新增鴻勁（7769）1檔成分股，而美系外資在最新出爐的報告中也看好鴻勁，大幅調高目標至5800元，重申「買進」評等。

2026-02-11 10:37
法說利多大放送！華邦電漲半根停板　旺宏刷26年新高

法說利多大放送！華邦電漲半根停板　旺宏刷26年新高

華邦電（2344）昨（10）日法說會釋出DRAM最新看法，拋「缺口大到不知怎麼補」、「報價看漲4倍」等語，為記憶體族群多頭注入強心針，華邦電自家漲幅半根停板，最高來到109元，突破103元5日線反壓，旺宏（2337）表現最為強勢，來到98元，創2000年6月以來股價新高，群聯（8299）執行長潘健成澄清，沒出脫自家股票，股價止跌維持紅盤震盪。

2026-02-11 10:22
蛇年漲跌王現形　前十大飆股、慘跌標的一次看

蛇年漲跌王現形　前十大飆股、慘跌標的一次看

農曆蛇年封關，全年台股大漲10080.3點，收在33,605.71點，而前十飆股出爐，AI應用為PCB、記憶體兩大族群帶來變革，表現最為突出，德宏（5475）全年漲幅1269.75%，居第一名，南亞科（2408）、華邦電（2344）分居漲幅第二、三大個股，材料*-KY（4763）、世紀*（5314）、可寧衛*（8422）為跌幅前三名個股。

2026-02-11 18:26
2檔「抓去關」新名單　玻纖布建榮、軍工股錦明馬年紅盤日列處置

2檔「抓去關」新名單　玻纖布建榮、軍工股錦明馬年紅盤日列處置

櫃買中心今（11）日再公告新增2檔「抓去關」名單，玻纖布建榮（5340）、軍工股暨沖壓件廠錦明（3230）皆自馬年開紅盤日（2月23日）起列為處置股，一路關到3月9日才解禁。

2026-02-11 18:12
外資買超523.6億元創史上第8大　狂掃友達逾12萬張

外資買超523.6億元創史上第8大　狂掃友達逾12萬張

農曆蛇年台股站上3萬3千點大關風光封關，外資連續兩個交易日買超500億元，今（11）買超523.6億元，創下史上第八大買超，友達（2409）去年順利轉盈並宣布配息，外資狂掃12萬3939張，居單日買超第一名個股，值得注意，台積電（2330）挾著1月營收創新高，股價登峰，但外資逢高調節調節4941張，居外資賣超第五大個股。

2026-02-11 17:34
穩懋2025年每股賺4元創3年新高　估首季營收下滑

穩懋2025年每股賺4元創3年新高　估首季營收下滑

砷化鎵大廠穩懋今天公布2025年自結財報，全年營收166.38億元，年減4.69%；歸屬母公司淨利16.94億元，年増1.21倍，全年每股稅後純益4元，創下近3年新高。

2026-02-11 17:24

讀者迴響

熱門新聞

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

記憶體DDR4崩盤20％！　賣家爆「下殺內幕」：不是泡沫

獨／鴻海績效獎金今提前入帳　員工喜迎百萬嗨喊「好大包」

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

快訊／台股金蛇年慶豐收！年漲10080點　平均每位股民賺245萬元

ATM就能領新鈔　一堆人仍「排隊等臨櫃」！原因曝

台積電1張200萬邁進中！飆40元衝1920天價　台股暴衝33630新高

華邦電：DRAM缺口「大到不知怎麼補」　報價看漲四倍

台股、台積電蛇年封關日同破紀錄　雙雙寫下史上最高收盤

法說利多大放送！華邦電漲半根停板　旺宏刷26年新高

當年All in 0050是78元！他一看股價愣「7年後竟沒漲」

台積電「中生代接班梯隊」曝光　防叛將再出

台積電蛇年封關開低翻紅刷1900元天價　台股漲230點衝33302新高

2檔「抓去關」新名單　玻纖布建榮、軍工股錦明馬年紅盤日列處置

記憶體、低軌衛星題材發燒　高股息ETF受惠潛力大

台灣大車隊「二代千金」曝光！　50億銀彈併車隊

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366