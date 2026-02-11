蛇年漲跌王現形　前十大飆股、慘跌標的一次看

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
農曆蛇年封關，全年台股大漲10080.3點，收在33,605.71點，而前十飆股出爐，AI應用為PCB、記憶體兩大族群帶來變革，表現最為突出，德宏（5475）全年漲幅1269.75%，居第一名，南亞科（2408）、華邦電（2344）分居漲幅第二、三大個股，材料*-KY（4763）、世紀*（5314）、可寧衛*（8422）為跌幅前三名個股。
回蛇年延續龍年多頭氣勢且青出於藍，年度漲點達10080.3點，漲幅更是從龍年的3成上升至蛇年的42.85%，蛇年台股市值大增34.06兆元，截至蛇年封關台股市值正式突破百兆大關，來到109.85兆元。
受惠AI需求有增無減之下，PCB、記憶體因AI帶動規格改變，成為飆股重點族群，統計蛇年漲幅前十名個股、漲幅，依序德宏1269.75%、南亞科823.59%、華邦電（2344）635.19%、尖點（8021）717.02%、凱崴（5498）419.23%、旺宏（2337）413.02%、金居（8358）395.41%、精測（6510）392.57%、華東（8110）354.07%，以及竹陞科技（6739）326%。
蛇年跌幅前十個股，依序材料*-KY 94.24%、世紀*88.37%、可寧衛*81.73%、康霈*（6919）77.08%、博盛半導體（7712）64.02%、綠河-KY（8444）63.93%、康全電訊（8089）63.73%、三圓63.5%、名軒63.32%、富旺62.96%。
