信用管制發威、外地客退場　花蓮市交易量近乎腰斬　

▲花蓮房市受信用管制、地震與觀光降溫等因素影響，買賣移轉棟數大幅下滑，花蓮市量縮幅度接近腰斬。（圖／有巢氏房屋花蓮謙誠富國加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

花蓮房市受信用管制、地震與觀光降溫等因素影響，2025年買賣移轉棟數為2175棟，較2024年的3032棟大幅下滑，買氣大幅降溫。專家表示，花蓮市量縮幅度接近腰斬，在營建成本與居住剛需支撐下，房價雖未出現明顯價格鬆動，但議價空間逐漸擴大至1~2成。

有巢氏房屋花蓮謙誠富國加盟店店東劉協誠表示，花蓮市與吉安鄉屬於同一生活圈，是花蓮縣主要購屋區段，最熱鬧的商業區集中在中山路、中華路、中正路一帶的「金三角」，附近距離約500公尺就是知名的東大門觀光夜市，也是觀光客必逛的景點。

▲最熱鬧的商業區集中在中山路、中華路、中正路一帶的「金三角」。（圖／有巢氏房屋花蓮謙誠富國加盟店提供）

以往花蓮市新推案以透天為主，因地價上漲，目前大樓、透天都有產品都有，吉安鄉新透天開價多落在1580~1680萬元；花蓮市美崙一帶因有縣府設立與公家機關集中，被視為高級住宅區，配置電梯的新透天，開價普遍站上2500~2600萬元，主要吸引公務員與高資產族群進場。

劉協誠表示，新大樓近年推案量明顯增加，主因在於多次地震後，老屋安全疑慮升高，不少在地民眾選擇「舊屋換新屋」。

▲花蓮市多次地震後，老屋安全疑慮升高，不少在地民眾選擇「舊屋換新屋」。（圖／有巢氏房屋花蓮謙誠富國加盟店提供）

目前花蓮新案成交均價多落在每坪28~30萬元，不過市中心、小坪數產品單價明顯拉高，花蓮車站周邊甚至出現每坪40萬元的成交紀錄，但總價仍控制在千萬元出頭，預售案「文雲硯」最高單價達42.9萬元，仍是目前花蓮市房價天花板。

相較之下，中古屋價格帶相對親民，屋齡25~30年的大樓，單價仍可見10~15萬元，但在地震與結構安全疑慮下，買方態度趨於保守，也加速部分屋主讓價出場。

▲有巢氏房屋花蓮謙誠富國加盟店店東劉協誠表示，建商與屋主普遍面臨去化壓力，近期只要願意成交，議價空間明顯放大1~2成，相對有望成交。（圖／有巢氏房屋花蓮謙誠富國加盟店提供）

劉協誠分析，去年花蓮市買氣急速量縮，過去花蓮房市有不少買氣來自外縣市，用於退休、自住或度假用途，但在風災、地震與交通中斷等不確定性升高後，加上第二戶、第三戶貸款成數受限，外地客明顯轉為觀望，成為成交量腰斬的主因。價格方面，建商與屋主普遍面臨去化壓力，近期只要願意成交，議價空間明顯放大1~2成，相對有望成交。

而花蓮房市利多仍集中在交通與政策面，包括花蓮直航航線持續拓展，以及鐵路雙軌化、台9線拓寬工程陸續推進，短期內房價走勢預料與去年相近，買氣仍偏觀望，劉協誠說：「在新青安2.0持續支撐首購族的情況下，農曆年後自住型買盤有機會逐步回溫。」

