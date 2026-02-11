2025年平均經常性薪資4.7萬元！漲幅「26年來最大」勝過通膨

台股馬年好兆頭！近10年開紅盤機率達8成 法人拋2題材接力作多

電子權值股持續扮演多頭領軍角色，帶動台股今（11）日早盤大漲逾300點、持續穩站33,000點整數關卡，台積電（2330）盤中股價衝上1925元，再寫歷史新高，統計近10年歷史資料，台股農曆年後開紅盤上漲機率高達80%，「小台積」之稱的富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄指出，輝達( Nvidia) GTC大會、四大雲端服務供應商（CSP）2026年資本支出合計上看6,500億美元，將是台灣科技供應鏈後續兩大焦點。

MSCI標準指數新增鴻勁 小型指數增富喬、尖點等12檔

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，全球標準指數新增鴻勁1檔台灣成分股，刪除正新等4檔；全球小型指數新增東方風能等12檔，刪除晶心科等11檔，調整結果預計2月26日收盤生效。

面板股蛇年封關猛攻！友達轉盈配息今強漲7％ 瑞軒攻漲停

友達（2409）於昨（10）日召開法說，公布去（2025）年順利轉盈，每股稅後盈餘（EPS）0.9元，配發現金股利0.4元，加揭露上AI「四支箭」發展策略，今（11）日衝高到15.9元，漲幅逾7%，突破月線反壓，到10點半左右，成交量來到24萬張，成為上市交投最熱個股，瑞軒（2489）跟進上攻，旱地拔蔥直奔27.7元漲停價位，群創（3481）震盪走高來到22.2元。

台積電1張200萬邁進中！飆40元衝1920天價 台股暴衝33630新高

台股蛇年封關今（11）日出現擺尾效應，台積電（2330）在11點後暴衝40元或2.13%至1920元新天價，以股本2593億元估，台積電市值已來到49.79兆元，台股狂奔557.14點衝至33630.11點歷史新高，距離「34K」大關只差369.89點。

鴻勁納MSCI刷4300天價 外資調高目標價、重申「買進」評等

MSCI今（11）日公布最新一季度調整，全球標準型指數台股新增鴻勁（7769）1檔成分股，而美系外資在最新出爐的報告中也看好鴻勁，大幅調高目標至5800元，重申「買進」評等。

法說利多大放送！華邦電漲半根停板 旺宏刷26年新高

華邦電（2344）昨（10）日法說會釋出DRAM最新看法，拋「缺口大到不知怎麼補」、「報價看漲4倍」等語，為記憶體族群多頭注入強心針，華邦電自家漲幅半根停板，最高來到109元，突破103元5日線反壓，旺宏（2337）表現最為強勢，來到98元，創2000年6月以來股價新高，群聯（8299）執行長潘健成澄清，沒出脫自家股票，股價止跌維持紅盤震盪。

NRF調降1到4月進口櫃量減幅、5月恢復正數 不確定性在關稅判決

全美零售聯合會與哈克特協會本周一(9)日發布的全球港口追蹤報告，再次調降今年1-4月美國進口貨櫃量的減幅，估計5月開始恢復正數，陽明海運前董事長謝志堅指出，NRF對於全年貨櫃是否能有增長未做出預測，估計主要考量美國最高法院如果判決川普進口關稅政策違法，帶來的挑戰與不確定性。

蛇年漲跌王現形 前十大飆股、慘跌標的一次看

農曆蛇年封關，全年台股大漲10080.3點，收在33,605.71點，而前十飆股出爐，AI應用為PCB、記憶體兩大族群帶來變革，表現最為突出，德宏（5475）全年漲幅1269.75%，居第一名，南亞科（2408）、華邦電（2344）分居漲幅第二、三大個股，材料*-KY（4763）、世紀*（5314）、可寧衛*（8422）為跌幅前三名個股。

2檔「抓去關」新名單 玻纖布建榮、軍工股錦明馬年紅盤日列處置

櫃買中心今（11）日再公告新增2檔「抓去關」名單，玻纖布建榮（5340）、軍工股暨沖壓件廠錦明（3230）皆自馬年開紅盤日（2月23日）起列為處置股，一路關到3月9日才解禁。

外資買超523.6億元創史上第8大 狂掃友達逾12萬張

農曆蛇年台股站上3萬3千點大關風光封關，外資連續兩個交易日買超500億元，今（11）買超523.6億元，創下史上第八大買超，友達（2409）去年順利轉盈並宣布配息，外資狂掃12萬3939張，居單日買超第一名個股，值得注意，台積電（2330）挾著1月營收創新高，股價登峰，但外資逢高調節調節4941張，居外資賣超第五大個股。