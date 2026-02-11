2025年平均經常性薪資4.7萬元！漲幅「26年來最大」勝過通膨

▲主計處公布統計數據，2025年每人每月經常性薪資平均達4萬7,884元。（示意圖／記者周宸亘攝）
記者柯振中／綜合報導
主計總處公布11日114年薪資統計，全年每人每月經常性薪資平均達4萬7884元，年增3.09％，寫下26年來最大增幅；總薪資年增3.91％，為近15年次高。剔除物價因素後，實質經常性與實質總薪資成長幅度均超越通膨，顯示薪資實質購買力回升。
12月薪資概況
根據《中央社》報導，114年12月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬8400元，較上年同月增加3.06％；若計入獎金與加班費等非經常性收入1萬4092元，單月總薪資平均為6萬2492元，年增2.11％。
全年漲幅創高
根據主計處發布的數據，114年每人每月經常性薪資平均4萬7884元，成長3.09％，為26年來最大升幅；全年總薪資則提高3.91％，創近15年次高紀錄。主計總處表示，最低工資調升及企業加薪為主要推力。
近七成低於平均
不過統計也顯示，全年經常性薪資低於平均值的員工比率升至69.74％，連續4年攀升，約七成受僱者收入未達平均水準。官員指出，主因高薪族群墊高整體平均數。
實質薪資回溫
扣除物價因素後，114年實質經常性薪資年增1.4％，為5年來最大增幅；實質總薪資成長2.21％，創7年新高。主計總處說明，去年消費者物價指數漲幅降至1.66％，通膨趨緩帶動實質薪資改善。
