NRF調降1到4月進口櫃量減幅、5月恢復正數　不確定性在關稅判決

▲NRF看美國進口市場的不確定性在美國最高法院是否判決川普進口關稅政策違法。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／綜合報導

全美零售聯合會與哈克特協會本周一(9)日發布的全球港口追蹤報告，再次調降今年1-4月美國進口貨櫃量的減幅，估計5月開始恢復正數，陽明海運前董事長謝志堅指出，NRF對於全年貨櫃是否能有增長未做出預測，估計主要考量美國最高法院如果判決川普進口關稅政策違法，帶來的挑戰與不確定性。

NRF供應鏈與海關政策副總裁Jonathan Gold表示：「關稅在法院和國會仍具爭議，但其對進口的影響已顯而易見。」「此情況凸顯了明確且可預測的貿易政策需求，以支持供應鏈的確定性與可靠性、商業規劃及消費者負擔能力。關稅是對美國企業的一種稅收，最終由消費者透過較高的價格來支付。」

最高法院隨時可能就政府根據《國際緊急經濟權力法，IEEPA》使用關稅的合法性作出裁決。然而，若法院推翻IEEPA關稅，外界擔心政府可能會在其他貿易機關下實施關稅，帶來更多挑戰與不確定性。

Hackett Associates創辦人Ben Hackett則表示，關稅帶來了「全球貿易關係的變化」，影響了進口量。哈克特說：「關稅持續對敵友使用，加上關稅何時或是否實施的不確定性，使得貿易預測變得非常困難，去年的政府關門仍使得最新政府數據難以取得。「2025年貨櫃進口量與2024年基本持平，我們預期2026年上半年甚至更長時間將下降。」

全球港口追蹤器涵蓋的美國港口在12月處理了199萬箱(20呎櫃)，儘管休士頓和查爾斯頓兩港尚未公布數據，估計整體櫃量比11月下降了1.7%，較去年同期下降了6.6%。2025年全年進口總額為2540萬箱，較2024年的2550萬箱下降0.4%。

港口尚未公布1月份的數據，但Global Port Tracker預測該月為211萬箱，較去年亞洲農曆新年工廠停工前的數字增加，但較去年同期下降5.2%。預計2月為197萬箱，較去年同期下降3.1%；三月為189萬箱，下跌12%;四月為205萬箱，下跌7.1%；五月為213萬箱，增幅9.3%，6月為212萬箱，增幅8%。

NRF上個月是估1月減5.3%、2月減4.6%、3月減12.4%、4月減6.2%，5月增6.2%，現在都朝較陸官的方向發展。

這些數字將使2026年上半年達到1227萬箱，較2025年同期的1253萬箱下降2%。5月和6月的業績顯示，去年同期進口量大幅下降，主要因2025年4月「解放日」關稅公布後的進口大幅下降。

謝志堅指出，美國財政部長貝森特(Scott Bessent)在去年年底就已表示，無論最高法院對正在審理的案件做出何種裁決，政府仍有能力推行關稅政策，1962年貿易擴張法賦予總統對進口關稅廣泛權力的條款：「我們可以用301、232、122（條款），重新建立完全相同的關稅結構。」

不過他認為，如果法院真判川普違法，因為通膨考量與今年年底的美國期中選舉，估計都會讓美國關稅實收的百分比不會比目前高，中美的休兵期今年11月10日才到期，無論後續如何發展，對今年影響有限。

謝志堅指出，目前美國進口市場是逐漸恢復正常中，4月初川習會如果讓目前芬太尼10%關稅取消，估計中國輸美貨量會進一步增長。

不過以上談的都是對貨量的影響，運價又是另外一回事，今年新船增幅不會太高，關鍵在紅海危機是否解除。