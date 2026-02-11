ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

四維航去年出售4艘舊船1月營收年減11%　綠舞以非假日優惠搶業績

▲綠舞非假日專案旅客入住可選經典浴衣體驗、和菓子手作、SASA Play灑畫擇一參加。（圖／綠舞提供）

▲綠舞非假日專案旅客入住可選經典浴衣體驗、和菓子手作、SASA Play灑畫擇一參加。（圖／綠舞提供）

記者張佩芬／台北報導

四維航(5608)1月營收2.62億元，年減11.13%，月減8.16%，公司高階指出，營收減少主要是因為去年公司賣了4艘舊船，去年年底有1艘6.4萬噸超輕便型新造船交船，今年第三季還會交1艘同級船增加營收獲利，全年本業獲利估計可以有優於去年，現在就看子公司綠舞國際觀光飯店業績轉好程度。綠舞為了拚業績，推出非假日優惠專案，努力提升住房率。

四維航高階說明，去年出售的舊船，因為原造價偏高，帶來的售船利益有限，但是對公司增加現金流幫助很大，公司也將積極增購新船，提升市場競爭力。

四維航持股約55.43%的綠舞，前年因疫後國人出國旅遊熱潮讓四維航列了1.45億元虧損，去年營收提高約7%，有降低虧損，今年交通部20預計4月推出「國旅平日住宿補助」及相關優惠，主打週日至週四平日出遊，最高可享住宿補助2000元，結合壽星優惠等最高可達3200元，綠舞將藉補助政策強力促銷，並與同業推出雙城旅遊等活動。

在補助方案實施前，綠舞先推出自己的優惠專案，即日起至3月31日推出周一至周四限定「3月專屬‧春日吃好睡好計劃」一泊二食住房專案，每人最低2072元起即可入住並享一泊二食，包含免費暢遊日式主題園區、文創小舖DIY與休閒中心設施，並可從園區熱門體驗「經典浴衣體驗／手作日式和菓子／SASA Play灑畫」三擇一，兩人也能輕鬆成行，最適合想避開人潮、以平日慢步調享受質感度假的旅客。

▲▼綠舞國際觀光飯店。（圖／業者提供）

▲綠舞房客可免費暢遊日式主題園區。（圖／綠舞提供)

白天換上浴衣漫步園區、與萌寵近距離互動；回房可在浴缸泡澡放鬆，窗景遠眺龜山島與蘭陽平原田園風光；晚餐至日光璽舞享用雙人鍋物二選一(壽喜燒或新品味噌腐乳鍋)，夜晚再享住客免費宵夜，以最超值的平日優惠一次完成「吃好、睡好、玩剛好」。

本專案提供多元房型選擇，包含玥雙人客房每晚5888元起、嵐四人客房每晚8288元起。客房以大片窗景引入自然光，搭配房內浴缸，讓旅客回到房內即可放慢步調、舒緩一整天的疲憊。

另備有客房MINI BAR與迎賓小點，讓入住體驗更顯貼心與完整。除了吃得好、睡得好，綠舞也把春天的「最好拍」與「最療癒」融入旅程：旅客可換穿經典浴衣漫步5.7公頃日式造景園區，一秒感受和風度假氛圍，並與水豚、羊駝、梅花鹿等萌寵近距離互動；同時提供「經典浴衣體驗／手作日式和菓子／SASA Play灑畫」活動三擇一，豐富旅程內容、增添回憶亮點。

餐飲則以晚間鍋物為春夜收尾，可選擇日光璽舞雙人壽喜燒或新品味噌腐乳鍋，讓旅客在一天活動後以熱食暖心放鬆。

關鍵字： 四維航售4艘舊船1月營收年減11%綠舞非假日優惠

