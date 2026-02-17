ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

期貨商APP「智慧單」春節不打烊　掌握國際金融市場動態

▲▼期貨商APP。（圖／凱基期貨提供）

▲善用期貨商APP「智慧單」功能，掌握國際金融脈動。（圖／凱基期貨提供）

記者巫彩蓮／台北報導

AI股帶動下，推升台股價量齊揚，預期期權市場的交易量今（2026）年可望突破四億口，為讓投資人能即時掌握投資契機，春節期間期貨業交易平台不打烊，投資人可透過APP的「智慧單」功能，依然可以掌握國際金融市場動態，進行投資。

台股面對長達11天的台股休市，凱基期貨指出，春節長假常使投資人錯失國際市場波動帶來的豐沛交易機會，透過「隨身e策略」APP 及「新超級大三元」等交易平台，提供法人機構級的穩定、快速交易環境，能隨時掌握國際指數、外匯及原物料即時行情，還可以利用「智慧單」預先設定進出場條件，讓投資人在走春拜年之際，也能靈活布局不漏接。此外，「智能通」平台，持續提供程式交易策略輔助24小時自動交易不間斷，搭配「隨身e策略」APP過年期間持續提供專業的海外期貨研究報告，讓投資人能了解最新的國際時事解析，不錯過任何市場轉折契機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全球化交易不應受限資金門檻，新推出的國內微台類期貨商品於2024下半年上線後，交易量快速成長，截至2025年已占國內期貨商品交易量14%，為了持續落實普惠金融並擴增交易廣度、讓海外期貨交易更親民，凱基期貨今年跳脫業界慣例，祭出「交易商品越小、中獎機率越大」的玩法，針對微型商品推出加權禮遇，活動期間交易海外期貨一般商品，每口即享有1次抽獎機會；交易小型、微型商品則加碼各享有每口5次、10次抽獎機會；交易日本交易所微型商品，抽獎機會更高達30次，希望鼓勵小資投資人利用微型商品低保證金、高靈活度的特性，輕鬆跨入期貨與選擇權市場。

CME集團宣布金屬產品線交易量創新高，AI浪潮方興未艾，台新期貨預期，馬年市場，仍是機會與挑戰並存，建議投資人可靈活配置海外期貨構築投資防禦線，在市場波動中精準布局，掌握全球產業成長的投資契機。

台新期貨建議，馬年市場仍處於高波動環境，但投資人仍可透過台新期貨交易平台，利用「智慧單」預先設定停損停利、二擇一或長效單，不論是走春拜年、親友聚會時，都能精準捕捉國際市場波動。此外，台新期貨資訊團隊與交易室春節期間24小時全天候提供最即時的報價支援與交易服務，陪伴投資人在馬年搶先贏得財富新高度。
 

關鍵字： 標籤:期貨交易智慧單春節不打烊微型期貨投資攻略

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不出意外還是出了】爸爸帶小孩看鯉魚　下秒兒子差點變成魚XD

推薦閱讀

6位同事集資派新手爸當代表　手氣超旺刮中百萬

6位同事集資派新手爸當代表　手氣超旺刮中百萬

「娶某前、生子後」財運佳，果然不是虛傳。嘉義縣大林鎮的一群公司同事，新手爸當代表，果真手氣超旺刮中百萬大獎。

2026-02-17 09:14
台彩認證！2025年億元頭獎星座運勢榜　牡羊座稱王、3星座慘掛蛋

台彩認證！2025年億元頭獎星座運勢榜　牡羊座稱王、3星座慘掛蛋

買彩券真的要看星座？台灣彩券公布114年億元頭獎中獎人星座統計，結果出現大洗牌。牡羊座以19.0%奪下年度冠軍，成為今年最旺的億元星座；反觀摩羯座、水瓶座、獅子座，今年卻「全軍覆沒」，完全沒有億元得主。

2026-02-17 03:12
10萬人朝聖求財　泡麵土地公每天送「馬上暴富」200包

10萬人朝聖求財　泡麵土地公每天送「馬上暴富」200包

南投縣中寮鄉石龍宮因信眾「拜泡麵、吃泡麵」聞名，被封為「泡麵土地公」廟，每逢農曆春節總吸引大批求財香客湧入。廟方透露，春節期間每天至少消耗1萬5000碗泡麵，現場還設置泡麵造型郵筒、土地公吃泡麵公仔等打卡點；春節連假期間，參拜人次更上看10萬人，更推出限量「招財保平安紅包」賜福香客。

2026-02-17 00:15
億元得主面相大洗牌！　2025年中獎人圓臉、雙眼皮、濃眉成標配

億元得主面相大洗牌！　2025年中獎人圓臉、雙眼皮、濃眉成標配

台灣彩券公布最新統計，114年（2025年）億元頭獎中獎人輪廓大公開！不只性別、年齡出現明顯變化，就連「面相」特徵也和去年大不相同，其中以圓型臉、雙眼皮、大眼睛最為常見，與113年以橢圓臉、小眼睛為主形成對比。

2026-02-17 00:05
期貨商APP「智慧單」春節不打烊　掌握國際金融市場動態

期貨商APP「智慧單」春節不打烊　掌握國際金融市場動態

AI股帶動下，推升台股價量齊揚，預期期權市場的交易量今（2026）年可望突破四億口，為讓投資人能即時掌握投資契機，春節期間期貨業交易平台不打烊，投資人可透過APP的「智慧單」功能，依然可以掌握國際金融市場動態，進行投資。

2026-02-17 10:07
聽女友的話就對了！　北漂科技男聽勸刮出自己百萬年終獎金

聽女友的話就對了！　北漂科技男聽勸刮出自己百萬年終獎金

台彩表示，這一名北漂科技男因年資淺沒有拿到年終獎金不想回家過年，在女友勸說返鄉前應景買了刮刮樂竟中百萬，幫自己賺進百萬獎金。

2026-02-17 09:51
人型機器人邁向商用化　固態電池技術成突破動力瓶頸關鍵

人型機器人邁向商用化　固態電池技術成突破動力瓶頸關鍵

根據TrendForce最新固態電池調查，隨著人型機器人發展於2026年來到商用化的關鍵點，作為「能量補給」的電池更加受重視。儘管目前人型機器人主要搭載液態鋰電池，但未來對長續航、高負荷工作的要求增加，或將促使具高能量密度的固態鋰電池接棒，成為主流方案。TrendForce預估，人型機器人對固態電池的需求有望於2035年超過74GWh，較2026年成長千倍以上。

2026-02-17 07:00
台積電首辦「全球共融職場月」　共創歸屬文化

台積電首辦「全球共融職場月」　共創歸屬文化

台積電（2330）致力實現人才願景，透過《全球共融職場宣言》推動共融發展，民國114年10月至12月首度舉辦「全球共融職場月（Global Inclusive Workplace Month, GIW Month）」，以「I Belong@tsmc」與「Inclusion with Allyship」為二大主軸，攜手5個員工資源團體（Employee Resource Groups, ERGs）及外部合作夥伴／盟友展開多元行動；除響應國際相關節慶強化對不同國家多元群體的支持，Pride@tsmc亦首次參與

2026-02-17 06:00
誤會大了！老闆帶頭淨灘不叫ESG　與CSR關鍵差異曝

誤會大了！老闆帶頭淨灘不叫ESG　與CSR關鍵差異曝

ESG 是企業在全球經貿賽局中，一張通往未來的入場券，而那些只靠撒錢卻不改進體質的公司，遲早會被時代淘汰。真正厲害的 ESG 企業，可以這樣觀察：這家企業如何提升節能減碳的效益？回收廢料降低了多少生產成本？或者，他們如何讓員工離職率降到業界最低？

2026-02-16 22:50
幫小孩無腦存股18年　「只存不出」報酬率近160%

幫小孩無腦存股18年　「只存不出」報酬率近160%

有人會趁孩子年紀還小，把壓歲錢拿來「存股」，用長期投資的方式替孩子慢慢累積未來的生活底氣。就有網友在Dcard發文分享自己的存股清單與實戰經驗，表示過去18年一路遵守「只存不出」（持續投入、不隨意賣出）的原則，如今帳面資產已達849萬元，整體報酬率逼近160%。

2026-02-16 20:42

讀者迴響

熱門新聞

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

大樂透1.2億頭獎一注獨得！獎落雲林

台彩認證！2025年億元頭獎星座運勢榜　牡羊座稱王、3星座慘掛蛋

鴻海男抽中1000萬　會計師試算「實拿金額」

今彩539頭獎開出2注！2人幸運成為千萬富翁

幫小孩無腦存股18年　「只存不出」報酬率近160%

10萬人朝聖求財　泡麵土地公每天送「馬上暴富」200包

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

億元得主面相大洗牌！　2025年中獎人圓臉、雙眼皮、濃眉成標配

黃鐙輝賣台積電買房被笑　財經作家點破投資真相

圍爐完來對獎！大樂透1.2億頭獎獎號出爐

台股高點怎麼辦？施昇輝曝進可攻退可守策略

母子檔挑戰台南彩券一條街　連刮6家幸運刮中100萬元

威力彩頭獎獎號出爐！　吃完飯來對獎

快訊／巨大集團創辦人劉金標今凌晨辭世　享壽93歲

從計程車司機的賺錢邏輯　懂得計算「時間成本」

台股挫咧等！他曝美股7巨頭「幾乎全軍覆沒」

畢業論文變上億商機！女大生用「嗅覺騙大腦」　百事也投資

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】

那個三振教會我的事，台灣與日本的差距 – 【90年代的射日英雄 郭李建夫】
西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

西門町傳隨機攻擊！工程師遭打「眼鏡碎裂」嚇壞　嫌犯逃跑畫面曝

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

年輕夫妻小年夜聚餐搭小黃爆衝突　老婆傷心痛哭提早「回娘家」

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366