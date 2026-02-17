期貨商APP「智慧單」春節不打烊　掌握國際金融市場動態

▲善用期貨商APP「智慧單」功能，掌握國際金融脈動。（圖／凱基期貨提供）

記者巫彩蓮／台北報導

AI股帶動下，推升台股價量齊揚，預期期權市場的交易量今（2026）年可望突破四億口，為讓投資人能即時掌握投資契機，春節期間期貨業交易平台不打烊，投資人可透過APP的「智慧單」功能，依然可以掌握國際金融市場動態，進行投資。

台股面對長達11天的台股休市，凱基期貨指出，春節長假常使投資人錯失國際市場波動帶來的豐沛交易機會，透過「隨身e策略」APP 及「新超級大三元」等交易平台，提供法人機構級的穩定、快速交易環境，能隨時掌握國際指數、外匯及原物料即時行情，還可以利用「智慧單」預先設定進出場條件，讓投資人在走春拜年之際，也能靈活布局不漏接。此外，「智能通」平台，持續提供程式交易策略輔助24小時自動交易不間斷，搭配「隨身e策略」APP過年期間持續提供專業的海外期貨研究報告，讓投資人能了解最新的國際時事解析，不錯過任何市場轉折契機。

全球化交易不應受限資金門檻，新推出的國內微台類期貨商品於2024下半年上線後，交易量快速成長，截至2025年已占國內期貨商品交易量14%，為了持續落實普惠金融並擴增交易廣度、讓海外期貨交易更親民，凱基期貨今年跳脫業界慣例，祭出「交易商品越小、中獎機率越大」的玩法，針對微型商品推出加權禮遇，活動期間交易海外期貨一般商品，每口即享有1次抽獎機會；交易小型、微型商品則加碼各享有每口5次、10次抽獎機會；交易日本交易所微型商品，抽獎機會更高達30次，希望鼓勵小資投資人利用微型商品低保證金、高靈活度的特性，輕鬆跨入期貨與選擇權市場。

CME集團宣布金屬產品線交易量創新高，AI浪潮方興未艾，台新期貨預期，馬年市場，仍是機會與挑戰並存，建議投資人可靈活配置海外期貨構築投資防禦線，在市場波動中精準布局，掌握全球產業成長的投資契機。

台新期貨建議，馬年市場仍處於高波動環境，但投資人仍可透過台新期貨交易平台，利用「智慧單」預先設定停損停利、二擇一或長效單，不論是走春拜年、親友聚會時，都能精準捕捉國際市場波動。此外，台新期貨資訊團隊與交易室春節期間24小時全天候提供最即時的報價支援與交易服務，陪伴投資人在馬年搶先贏得財富新高度。

